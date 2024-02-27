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vizir47
Уроженка Ирана победила в конкурсе «Мисс Германия 2024»
Как и недавние результаты конкурса "Мисс Япония 2024", в которых победила уроженка Украины, завершившиеся выборы "Мисс Германия 2024" также обострили дискуссию вокруг этого весьма популярного массового мероприятия.

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Весьма примечательная ситуация, как и с выборами "Мисс Япония 2024", в которых победила уроженка Украины, инициировав скандал в Стране Восходящего Солнца, произошла теперь в Германии. Там на конкурсе "Мисс Германия" победила 39-летняя натурализованная уроженка Ирана Апаме Шенауэр из Берлина. Ожидается, что она получит премию в размере 25 000 евро.

https://p6.focus.de/img/fotos/id_259702158/apameh-schoenauer.jpg?im=Resize%3D%28630%2C960%29&impolicy=perceptual&quality=mediumHigh&hash=61c2ddfc7f2735bf1a26dd3525979222b1d25539d3d5adc23cbfb426cc7efa54

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Перед финальным туром конкурса Шенауэр рассказала агентству DPA, что родилась в Тегеране и приехала в Германию, когда ей было шесть лет. Она мать двоих детей и ясно дала понять о своей приверженности правам женщин, сосредоточив внимание на Иране. На странице организатора мероприятия Шенауэр написала, что через соцсеть Shirzan она защищает обездоленных и угнетенных женщин.

Как прокомментировали этот конкурс местные журналисты, когда-то “Мисс Германия" была соревнованием с участницами в бикини на подиуме. Затем произошла смена имиджа: с 2019 года важны индивидуальность участниц и готовность брать на себя ответственность. Победительница больше не получит корону. По-прежнему существует только один пояс. На гала-вечере с участием сотен гостей некоторые участницы были одеты в блестящие вечерние платья.

Финалисты конкурса представляли самые разные профили. Тамара Шваб (31 год) из баварского города Рот, по ее собственному признанию, живет с донорским сердцем уже два с половиной года. Кристина Моджеевски (28 лет) из Динслакена борется с серьезными проблемами: в 2021 году она заболела редким аутоиммунным заболеванием. В прошлом году 20-летняя Кира Гейсс из Вильгельмсдорфа стала „Мисс Германия“, продемонстрировав готовность дать молодому поколению возможность высказаться: эта женщина, активно работавшая в церкви, основала молодежную общину в Магдебурге. “Это вовсе не конкурс красоты“, - сказала Гейсс на выборах “Мисс Германия" в этом году.

Второй за довольно короткий период случай, когда в конкурсе «Мисс 2024» побеждают не представители традиционного населения страны (в данном случае Японии или Германии), а натурализованные иностранки, наводит, по замечаниям наблюдателей, на различные размышления.

Как отмечают немецкие журналисты, результаты завершившегося в Германии конкурса продемонстрировали, в частности, значительный шаг к разнообразию и расширили представлений о красоте, инклюзивности и представительстве в глобальном масштабе. Конкурс красоты «Мисс Германия», исторически подвергавшийся критике за его узкую ориентацию на внешность, эволюционировал, чтобы привлечь внимание к навыкам и общественному вкладу его участниц, подчеркнув замечательные качества и дальновидный взгляд участниц, призванный вдохновлять и отражать меняющиеся парадигмы в конкурсах красоты.

#германия #мисс германия 2024
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