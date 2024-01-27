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vizir47
Модель украинского происхождения побеждает в конкурсе Мисс Япония 2024
Каролина Шиино, 26-летняя топ-модель украинского происхождения, была избрана "Мисс Япония 2024", став первой натурализованной японкой, выигравшей этот конкурс.

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22 января Каролина Шиино, 26-летняя топ-модель украинского происхождения, была избрана "Мисс Япония 2024", став первой натурализованной японкой, выигравшей этот конкурс. Указанный конкурс и избрание на нем Шиино породили активное обсуждение среди населения Страны Восходящего Солнца, вызвав споры и дебаты о японской идентичности.

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"Мисс Япония" - один из множества конкурсов красоты, проводимых в этой стране и, пожалуй, самый старейший. Этот конкурс был учрежден в 1950 году Йомиури Симбун для отбора послов доброй воли, которые отправлялись в Соединенные Штаты в качестве благодарности за гуманитарную помощь Америки детям, страдавшим от недоедания после Второй мировой войны. Первую корону в этом конкурсе получила Фудзико Ямамото, которая затем стала одной из ведущих актрис Японии, сыграв более чем в 100 фильмах в период с 1953 по 1963 год, включая работы таких режиссеров, как Ясудзиро Одзу и Кон Итикава.

Самым известным конкурсом, пожалуй, является "Мисс Вселенная Япония", которым были переполнены заголовки японских газет в 2015 году, когда Ариана Миямото стала первой в истории победительницей с отличающимся от обычных японок типажом. Тогда эта 20-летняя девушка получила тысячи сообщений с выражением поддержки, но также активно звучала и критика, поскольку некоторые сочли, что она “недостаточно похожа на японку”. После своей победы молодая женщина, которой сейчас 29 лет, столкнулась с потоком оскорблений и унижающих достоинство комментариев в социальных сетях, некоторые называли ее «хафу» - термином, происходящим от английского "наполовину" в отличие от «чистой японки».

 Неудивительно, что и теперь некоторые люди также раскритиковали решение присудить Шиино Гран-при “Мисс Япония 2024”. Хотя некоторые японцы в целом положительно оценили ее и увидели в ней «знамение времени», другие заявили, что она не похожа на то, какой должна быть настоящая «Мисс Япония». В национальной соцсети даже появился пост, что конкурс "дискриминирует японские лица".

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Нынешняя победительница конкурса - Каролина Шиино, 26-летняя супермодель украинского происхождения. Таким образом, эта уроженка Тернополя, города, расположенного на западе Украины, стала первой натурализованной гражданкой Японии, получившей эту престижную награду. Она переехала в Японию в возрасте 5 лет после того, как ее мать повторно вышла замуж за японца. Освоившись с языком, она, по ее собственному признанию, почувствовала себя японкой как “речью, так и умом”, хотя со временем у нее возник комплекс, потому что люди отмечали, что она выглядит по-другому. Японское подданство она получила два года назад, в 2022 году, после чего она смогла принять участие в конкурсе "Мисс Япония".

#япония
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