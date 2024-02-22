Согласно сообщениям британских СМИ, тренировочный запуск британской подводной лодкой Vanguard ядерной ракеты Trident 2 провалился во второй раз за последние восемь лет.

Как стало известно из сообщений британских СМИ, тренировочный запуск британской подводной лодкой Vanguard ядерной ракеты Trident 2 провалился во второй раз за последние восемь лет.

Согласно опубликованной информации, произошел неудачный испытательный пуск британской ядерной ракеты на полигоне у побережья Флориды. Ракета Trident 2 и муляж боеголовки были подняты в воздух, но ускорители первой ступени ракеты не сработали. Вместо того, чтобы подняться в воздух, как планировалось, ракета упала в воду в нескольких ярдах от подводной лодки и затонула, не задев ее.

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Как отмечают британские журналисты, система ядерного сдерживания Великобритании Trident уже терпела в июне 2016 года неудачу у берегов Флориды. Нынешний инцидент, о котором сообщила газета Sun, произошел во время учений 30 января там же.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что министр обороны королевства Грант Шаппс находился на борту подводной лодки Vanguard во время этой тестовой провальной операции. Планировалось, что ракета Trident пролетит 5950 километров и опустится у берегов Атлантического океана на обширной территории, расположенной между Бразилией и Западной Африкой.

По данным Королевского военно-морского флота, Великобритания располагает четырьмя атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, каждая из которых вооружена ракетами Trident 2 D5 американского производства. Ракеты могут быть запущены по целям на расстояние до 4000 миль.

Ежегодная стоимость обслуживания ракет Trident II D5 Великобритании, которые она делит с Соединенными Штатами на объекте в Джорджии, составляла с 2015 года, согласно сообщению Палаты общин, около 15,1 миллиона долларов. Текущие расходы на средства ядерного сдерживания Великобритании оцениваются в 6 % оборонного бюджета страны, или около 3,79 миллиарда долларов на 2023/2024 годы.

С учетом того, что, как и в прежнем неудачном аналогичном инциденте, тестовый запуск ракеты осуществлялся с подводной лодки Vanguard, по британским СМИ прошла информация, что нынешние подводные лодки этого класса будут заменены четырьмя новыми подводными лодками класса "Dreadnought" в начале 2030-х годов. При этом указывается, что Великобритания выделила порядка 51,7 млрд долларов на новые, модернизированные подводные лодки.

Пытаясь сгладить критику после неудачного запуска ракеты, министерство обороны королевства в своем брифинге указало, что этот запуск был проведен в рамках «демонстрационной и испытательной операции (DASO)».

Однако, как отмечают западные журналисты, несмотря на эти заявления ВМС Великобритании, неудачный запуск ракеты ставит серьезные вопросы о способности ВМС Великобритании должным образом использовать свое ядерное оружие. При этом также напоминается, что ранее, в ноябре 2023 года, Королевский флот уже сообщал о «неисправностях» подводной лодки категории "Vanguard".