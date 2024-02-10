В Британии распространяется информация что хуситы якобы угрожают подорвать подводные телекоммуникационные кабели в Красном море, являющиеся важным звеном интернет-трафика между Азией и Европой.

Согласно последним публикациям британских СМИ, йеменские повстанцы-хуситы якобы угрожают подорвать подводные телекоммуникационные кабели в Красном море, являющиеся важным звеном интернет-трафика между Азией и Европой.

Как указывает британское информационное агентство BBC, эти намерения подтверждаются перехватом сообщений на канале Telegram, связанном с хуситами.

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Предупреждение о таком подрыве подводных кабелей появилось после того, как Telegram-канал, связанный с хуситами, опубликовал карту подводных кабелей, проходящих по дну Красного моря. Изображение сопровождалось сообщением: “Есть карты международных кабелей, соединяющих все регионы мира под морями. Похоже, что Йемен находится в стратегическом месте, поскольку рядом с ним проходят интернет–линии, соединяющие целые континенты, а не только страны”.

Как пояснил указанное сообщение журналист и технологический эксперт VTM NIEUWS Кеннет Ди, «на этой карте видно, что вдоль побережья Йемена проходит множество телекоммуникационных кабелей. Их перерезание может привести к снижению пропускной способности интернет-трафика в определенных местах. Таким образом, это приведет к ощутимым последствиям, некоторые сайты или услуги могут стать менее доступными или менее быстрыми, но я не думаю, что они станут полностью недоступными. Если хуситам удастся нанести значительный ущерб, в ожидании ремонта сети будут быстро созданы альтернативы, в том числе с помощью альтернативных "маршрутов". Так что интернет не рухнет полностью».

Компания Yemen Telecom подтвердила, что по оптоволоконным кабелям через Красное море проходит около 17% мирового интернет-трафика. 16 из этих подводных кабелей, которые часто не толще шланга и уязвимы для повреждения корабельными якорями и землетрясениями, проходят через Красное море в направлении Египта. Одним из наиболее стратегических является маршрут протяженностью 15 500 миль Азия-Африка-Европа AE-1, который проходит из Юго-Восточной Азии в Европу через Красное море.

Аналитики по безопасности из Gulf Security Forum заявили на днях в своем отчете, что “кабели были сохранены в большей степени из-за относительной технологической отсталости хуситов, чем из-за отсутствия мотивации”. В документе добавлялось, что “хуситы сохранили способность беспокоить наземное судоходство с помощью ракет и быстроходных катеров, но им не хватает подводных аппаратов, необходимых для того, чтобы добраться до кабелей”.

Однако в то же время аналитиками из Gulf Security Forum было сделано предупреждение, что кабели в некоторых местах проходят на глубине 100 метров и это снижает потребность в высокотехнологичных подводных лодках. В этой связи напоминалось, что в 2013 году в Египте были арестованы три дайвера за попытку перерезать подводный кабель недалеко от порта Александрия, который обеспечивает большую часть пропускной способности Интернета между Европой и Египтом.

Британские СМИ подчеркивают, что в последние недели происходит заметное обострение противостояния сил США-Великобритании и хуситов, которые объявили американские и британские корабли законными целями.

Представитель хуситов Мохаммед Абдул Салам заявил, что хуситы готовы использовать новую тактику, чтобы остановить американо-британскую агрессию против Йемена. Он, в частности, сказал: “Наше решение поддержать Газу является твердым и принципиальным, и на него не повлияет ни одно нападение. Что касается военного потенциала Йемена, мы хотели бы подчеркнуть, что его нелегко уничтожить, и он был восстановлен за годы жестокой войны. Вместо эскалации и разжигания нового фронта в регионе Америка и Великобритания должны подчиниться международному общественному мнению, которое требует немедленного прекращения израильской агрессии, снятия осады Газы и прекращения защиты Израиля за счет палестинского народа”.