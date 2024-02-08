Google работает над новой функцией «простой предварительной настройки», которая могла бы упростить использование телефонов Android для людей, не знакомых с новейшими технологиями или имеющих проблемы со зрением.

Согласно появившимся сведениям, Google работает над новой функцией «easy pre-set», появившейся в первой бета-версии Android 14 QPR3, которая могла бы упростить использование телефонов Android для людей, не знакомых с новейшими технологиями или имеющих проблемы со зрением.

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Новая функция «easy pre-set» является третьим ежеквартальным выпуском платформы Android 14, который выйдет в июне. Как сообщается, эта функция "простая предустановка" была скрыта на странице настроек бета-версии, и пока не было возможности включить ее. Однако некоторые строки в коде показали, что функция будет делать, когда станет доступна.

В частности, стало известно, что функция «простой предварительной настройки» оптимизирует пользовательский интерфейс Android, чтобы улучшить читаемость и удобство навигации. Для этого она увеличит размер значков и текста, добавит контрастности и кнопки навигации в нижнюю часть экрана. Эта функция также изменит текущие обои на чисто черное изображение, вероятно, для уменьшения отвлекающих факторов и экономии заряда батареи.

Функция «easy pre-set» будет аналогична функциям, предлагаемым другими производителями Android, такими как Samsung, Huawei и LG, а также некоторыми сторонними приложениями для запуска в Google Play. Эти функции предназначены для того, чтобы упростить использование телефонов Android пожилыми людьми за счет упрощения интерфейса и повышения заметности и доступности значков.

Однако функция «easy pre-set» не должна быть частью обновления Android 14 QPR3, которое в основном будет сосредоточено на исправлениях ошибок и безопасности. Скорее, эта функция должна стать частью Android 15, следующей основной версии Android, которая будет выпущена позже в этом году.

Google еще официально не анонсировал функцию «easy pre-set», но собирается сделать это в ближайшее время. Google обычно выпускает первую предварительную версию для разработчиков в феврале или марте, так что вполне возможно, что тогда можно будет увидеть функцию «easy pre-set» в действии.

Вполне вероятно, что Google обсудит появление этой функции на Google I/O 2024, в рамках предпочтений американского гиганта рассказывать о своих новых функциях специальных возможностей.