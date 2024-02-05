Столкнувшись со слишком большой конкуренцией со стороны китайского рынка и падением цен на солнечные панели в Китае, швейцарский производитель Meyer Burger рассматривает возможность закрытия своего производственного предприятия в Европе.

Столкнувшись со слишком большой конкуренцией со стороны китайского рынка и падением цен на солнечные панели в Китае, швейцарский производитель Meyer Burger рассматривает возможность закрытия своего производственного предприятия в Германии.

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Компания Meyer Burger вышла на рынок фотоэлектрических систем в начале 2000-х годов. Компания занимает значительную долю рынка, что делает ее одним из мировых лидеров в области солнечной энергетики. Однако, в недавнем пресс-релизе, опубликованным сайтом Business Insider, компания объявила, что ее завод во Фрайберге (Германия) находится под угрозой закрытия. При этом, Meyer Burger называет китайскую конкуренцию одной из основных угроз, с которыми сталкиваются европейские производители.

Действительно, с момента отмены таможенного барьера, введенного Европой с 2013 по 2018 год, импорт солнечных панелей из Китая увеличился почти в четыре раза.

В настоящее время на долю китайских брендов приходится почти 90% европейского рынка солнечного фотоэлектрического оборудования и 78% на мировом рынке. Согласно отчету норвежской фирмы Rystad, в 2023 году на складах по всей Европе хранилось фотоэлектрических модулей китайского производства на 100 гигаватт. Это более чем в два раза превышает мощность установленного такого оборудования континентом за один год в ЕС. Столкнувшись с наплывом китайского солнечного оборудования, Meyer Burger рассматривает возможность закрытия своего предприятия во Фрайберге, которое было открыто всего два с половиной года назад. «Учитывая ухудшающуюся рыночную среду в Европе, продолжение крупномасштабного производства оборудования для солнечной энергии в Европе в настоящее время нецелесообразно», - говорится в заявлении компании. Окончательное решение ожидается в этом месяце и в случае его принятия закрытие завода уже может произойти в начале второго квартала с.г.

В ответ на это заявление цена акций группы резко упала на цюрихской бирже на 46%. По мнению экспертов, конкуренция со стороны Китая привела к снижению цен на солнечные панели на 50% на Старом Континенте в 2023 году. И в последующем ситуация может ухудшиться еще больше для европейских производителей. Особенно в связи с тем, что, по данным Международного энергетического агентства, Китай планирует расширить свои производственные мощности по производству солнечных панелей на 85% к 2028 году.

В этих условиях компания Meyer Burger выразила свои критические замечания из-за отсутствия поддержки со стороны политиков перед лицом этой опасности, нависшей над европейской фотоэлектрической промышленностью. При этом указывается, что, например, в США и Индии уже предприняты шаги по ограничению доступа китайской продукции солнечной энергетики на свой рынок, чтобы поддержать местных производителей. Поэтому компания Meyer Burger через свои возможности усиленно пытается инициировать аналогичные заградительные меры на европейском рынке для продукции китайской солнечной энергетики.

Параллельно, чтобы компенсировать возможное закрытие своего завода во Фрайберге, Meyer Burger планирует увеличить свое производство в США.