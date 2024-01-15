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vizir47
Иранские пользователи интернета обвиняют Турцию в краже их дождя
В течение последних месяцев на платформах иранского интернета усилились обвинения в краже вызывающих дожди облаков со стороны соседних государств. И наиболее активные подобные обвинения идут в адрес Турции.

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В течение последних двух месяцев на платформах иранского интернета распространялись фотографии, демонстрирующие контрастные погодные условия в Турции и Иране: в то время как в Турции облачное небо и заснеженные горные вершины, сразу за ее границей в Иране нет в небе ни одного облака, даже горы без снега.

Rendez-nous tout de suite nos nuages, sinon... | Pero Kalimero via&nbsp;Unsplash &nbsp;

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Все это породило всплеск вопросов у иранцев, с учетом действительной разницы количества осадков в двух странах в последние годы и усиления засушливости иранских земель. Указанная ситуация вызвала распространение в Иране теории, что Турция каким-то образом якобы «крадет облака у Ирана». Даже появился в информационном пространстве страны термин “кража облаков”, относящийся к убеждению или обвинению в том, что отдельные соседние страны используют секретные технологии для манипулирования погодными условиями, чтобы отвести дождевые облака от определенной области.

И самое массированное обвинение в этом в последнее время обращено пользователями иранского интернета в адрес Турции.

Как известно из публикаций ряда СМИ, отдельные правительства стран, в том числе и этого региона (в частности, Турции, Саудовской Аравии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов) действительно в последние годы пытались инициировать программы по изменению погоды, в особенности для вызывания искусственным образом дождей в этих страдающих от всплесков засухи государствах. В указанном контексте делались попытки вызвать дождь с помощью программ «засева облаков» специальными солями, например,  йодида серебра. Несколько стран ближневосточного региона уже осуществляли такие программы, однако результаты были неоднозначными.

Кроме того, научные наблюдения уже показали, что кучевые облака, способные вызвать дождь, редко остаются на одном и том же месте. Вместе с тем, «засеянное облако» в Турции вполне может пролить дождь и над Ираном. Однака иранское метеорологическое агентство до сих пор продолжает сомневаться в правильности таких предположений.

Безусловно, указанная ситуация может в определенной степени инициировать взаимные обвинения в экологических преступлениях в регионе, и без того чреватом напряженностью. И всплеск таких обвинений, в частности, уже происходил в 2022 году. Также ранее в 2018 году высокопоставленный военнослужащий вооруженных сил Ирана обвинял Израиль и ОАЭ во вмешательстве в климат страны, «краже облаков и снега». За пару лет до этого бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад выступал с аналогичными комментариями, утверждая, что “враги” каким-то образом уничтожают и отвлекают долю дождевых облаков Ирана в рамках какой-то специальной программы.

Явно пытаясь сказать свое слово и сбить накал подобных обвинений Ирана в «краже облаков», отдельные западные СМИ  и эксперты в последние дни подключились к указанной теме. Однако они в своем хорошо известном противодействии Ирану стали акцентировать внимание на том, что в этой стране, которая переживает сильную засуху с начала 2023 года, подобная климатическая засушливая ситуация якобы возникла "в результате десятилетий неэффективного управления водными ресурсами, чрезмерного строительства плотин и неэффективных методов ведения сельского хозяйства, усугубляемых изменением климата".

В указанных условиях, вряд ли стоит ожидать уменьшения противоречий между странами указанного региона в ближайшее время.

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#турция #иран #борьба с засухой #&quot;кража облаков&quot;
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