По заявлению Land Report, вторым по величине иностранным владельцем земель в США является член Коммунистической партии Китая (КПК) китайский миллиардер Чен Тяньцяо.

Согласно новому отчету Land Report, вторым по величине иностранным владельцем земель в США является член Коммунистической партии Китая (КПК) китайский миллиардер Чен Тяньцяо. Он владеет примерно 200 000 акрами земли в Орегоне, является основателем, президентом и генеральным директором международной инвестиционной компании Shanda Group. По сообщениям китайских СМИ, Чен имеет тесные связи с правительством Китая, занимает руководящие должности в организациях, связанных с КПК.

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Покупка в 2015 г. земли в Орегоне за 85 миллионов долларов сделала гражданина Китая 82-м по величине землевладельцем в Соединенных Штатах и вторым по величине иностранным землевладельцем в Соединенных Штатах. Лесной массив земли Чана Булл-Спрингс-Скайлайн-Форест в Орегоне составляет около 13 400 гектаров. Тем самым Чен опережает канадскую семью, которой принадлежит более миллиона акров земли в штате Мэн.

Чен также владеет несколькими объектами городской собственности в Соединенных Штатах, в том числе особняком Вандербильта на Манхэттене, поместьем Сили Мадд недалеко от Лос-Анджелеса и исследовательским центром площадью 14 000 квадратных метров в Калифорнийском технологическом институте под названием Институт неврологии Тяньцяо и Крисси Чен (Институт неврологии Тяньцяо и Крисси Чен). Каждое из этих объектов стоит десятки миллионов долларов.

Владение Китаем американской землей, особенно сельскохозяйственными угодьями, является предметом повышенного внимания со стороны губернаторов Республиканской партии, которые рассматривают это как потенциальную угрозу национальной безопасности.

Несколько штатов, в том числе Флорида, приняли законодательные и исполнительные меры, запрещающие китайцам владеть американскими сельскохозяйственными угодьями, самым последним из которых стал указ губернатора Миссури Майка Парсона от января 2024 года, запрещающий такие покупки вблизи военных объектов.

Государственная газета Beijing Review описывает Чена как поклонника Мао Цзэдуна, первого председателя Китайской Народной Республики.

Помимо его членства в КПК, правительственные архивы Китая показывают, что Чен был представителем в 11-м и 12-м советах Китайской народной политической консультативной конференции (КПККК), которая проходила с 2008 по 2018 год. Как заявил Постоянному комитету Палаты представителей по разведке в 2019 году бывший агент ЦРУ Питер Мэттис, «КПКНПК - это государственное учреждение Китая, где собираются все соответствующие участники объединенного фронта внутри и за пределами партии: партийные старейшины, сотрудники разведки, дипломаты, пропагандисты, военные и политические уполномоченные, работники объединенного фронта, ученые и общественные деятели, бизнесмены. Они выступают в качестве доверенных лиц интересов КПК в силу своего участия в этом форуме, и часто в качестве посредников с представителями иностранных правительств, деловых кругов и академических учреждений».

«Увеличение закупок американской земли Китаем в последние годы вызывает растущую обеспокоенность, - было недавно заявлено в Специальном комитете Палаты представителей США по КПК. - Мы можем начать с добавления презумпции отказа для организаций, связанных с КНР, когда речь идет о приобретении земли в непосредственной близости от объектов национальной безопасности, таких как военные базы, которые КПК может использовать для сбора разведданных или, что еще хуже».