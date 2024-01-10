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vizir47
США намереваются разместить дополнительные военные базы в трех странах Западной Африки
Соединенные Штаты активизировали свои усилия по созданию дополнительных военных баз в трех прибрежных странах Западной Африки для их использования беспилотниками США.

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Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения своих дополнительных военных баз в трех прибрежных странах Западной Африки для их использования беспилотниками США.

Les Etats-Unis envisagent d’installer des bases de drones militaires dans trois pays côtiers d’Afrique de l’Ouest

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Как сообщают СМИ, на этих базах будут располагаться прежде всего разведывательные беспилотники, которые должны будут позволить Вашингтону предоставлять войскам союзных африканских государств актуальные тактические рекомендации. Указанное расширение военного присутствия американских беспилотников   на африканском континенте объясняется Пентагоном  «необходимостью вооруженным силам США осуществлять воздушное наблюдение за передвижениями джихадистов вдоль побережья Западной Африки и для предотвращения  расширения деятельности в субрегионе джихадистских группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство" (оба формирования запрещены в РФ)». В частности, именно такое объяснение дала 3 января с.г.  американская  газета The Wall Street journal со ссылкой на официальных лиц США и Африки.

Как сообщают африканские СМИ, в настоящее время Вашингтон ведет предварительные переговоры о том, чтобы разрешить американским разведывательным беспилотникам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине - трех относительно стабильных и процветающих странах африканского континента, с которыми США в последнее время стали пытаться развивать военное сотрудничество.

По публикуемому мнению  некоторых африканских и западноевропейских экспертов, размещение американских военных беспилотников в Западной Африке также будет направлено на противодействие растущему китайскому и российскому влиянию в регионе, где несколько стран  осуществили в последнее время государственные перевороты и, демонстрируя свои симпатии к Москве и Пекину, сократили прежние традиционные связи с Францией. В частности, в этом плане указываются такие африканские государства, как Нигер, где 26 июля 2023 года пришли к власти ориентированные на Россию военные правительства, а ранее - Мали, Буркина-Фасо и Гвинея.

США уже используют свои военные беспилотники с базы в Нигере, недалеко от города Агадес, который, как указывают африканские обозреватели, считается Вашингтоном стратегическим активом в Африке к югу от Сахары. Однако отсутствие у этой страны выхода к морю ограничивает радиус действия дронов, которые в указанных условиях в основном используются лишь для субрегиональной разведки. Создавая военные базы для своих дронов ближе к Атлантическому океану, США надеются расширить собственные возможности по региональному мониторингу и реагированию на происходящие в Западной Африке процессы, особенно в Сахеле. Кроме того отмечается, что развертывание американских дронов в Западной Африке во многом обусловлено еще и обеспокоенностью Вашингтона по поводу стабильности Нигера после переворота в июле 2023 года и его надежности как сильного регионального союзника США.

Африканские аналитики также отмечают, что США хотят подобными действиями сдержать и сорвать планы Китая, который стремится создать свою первую постоянную военно-морскую базу на побережье Атлантического океана - в Экваториальной Гвинее. Об этом, в частности, ранее на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США  бывший командующий Африканским командованием генерал армии США Стивен Дж. Таунсенд заявлял, подчеркивая, что США всеми способами будут препятствовать созданию китайской военно-морской базы в Экваториальной Гвинее.

Однако США сталкиваются с определенными проблемами и ограничениями в своих усилиях по созданию баз дронов в Западной Африке, так как некоторые африканские страны опасаются возникновения из-за таких настойчивых действий Вашингтона негативной реакции местной общественности и антиамериканских манифестаций. Именно такой была, в частности, реакция населения  в 2008 году в Гане, которая была вынуждена отклонить предложение США разместить у себя военную базу США после вспыхнувших в ее столице Аккре протестов.

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В целях вернуть западное влияние в африканском регионе, немецкая газета Welt am Sonntag  в конце августа 2023 года сообщила, ссылаясь на европейских дипломатов, что, помимо активизации Соединенными Штатами венного сотрудничества в Африке, Европейский союз также рассматривает возможность развертывания новой военной миссии в Гане, Того, Бенине и Кот-д'Ивуаре.

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