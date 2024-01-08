События в Украине и ход СВО привлекают особое внимание многочисленных военных экспертов, так как, в отличие от множества военных конфликтов, инициированных США и НАТО в последние десятилетия, именно они показывают реальные уроки и последствия возможного столкновения равных по силе и военному оснащению противодействующих армий. Безусловно, эти уже полученные уроки не являются исчерпывающими и будут дополняться, так как конфликт в Украине еще не завершен. Однако отдельные коррективы Запад уже вносит сегодня в тактику боевых действий. Значительная часть полученных Западом уроков отражается в многочисленных появившихся в последнее время публикациях в СМИ, подготовленных различными экспертами и в выступлениях отдельных иностранных военачальников. С учетом весьма познавательного содержания отдельных из них, представляется целесообразным в серии предстоящих статей ознакомиться с ними.

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В этой связи, начнем сначала с наиболее общих оценок, отдельные из которых хотя и хорошо известны, но получили в ходе СВО свои дополнительные подтверждения, а в последующих публикациях перейдем к рассмотрению и других.

1.Не только техническая оснащенность оружием, но и численность армии, мобилизационная возможность каждой из сторон вооруженного конфликта имеет весьма важное значение в развитии военных действий «высокой интенсивности».

На фоне развития событий в ходе СВО, западные эксперты пришли к убеждению, что армии численностью менее 2-3 миллионов человек не имеют необходимых средств для ведения наступательной войны высокой интенсивности с серьезным противником. И такой вывод подсказали им значительные потери украинских войск, в связи с чем у США и НАТО практически с самого начала СВО весьма остро встал вопрос с опосредованным пополнением рядов ВСУ.

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Однако, наращивание сил ВСУ за счет внешнего набора наемников оказалось весьма проблематичным по ряду причин. Во-первых, потребовалось значительное время для развертывания повсеместной русофобской пропаганды, на волне которой стала появляться возможность притока «идеологических противников» в ряды подобных новобранцев-наемников. Правда, их численность оказалась на такой уж и внушительной. Даже, несмотря на проводившуюся в последние годы с использованием такого инструмента массированной обработки молодежи, как киноиндустрия Голливуда, и созданием специальной плеяды «военных символов-героев», наподобие Рэмбо, Супермена, Халька и им подобных… Ведь одно дело созерцать их «подвиги» со стаканом Кока-Колы и пакетом попкорна в кино или дома на диване, а совсем другое - самому участвовать в военных баталиях и подвергать свою жизнь опасности. Именно поэтому, значительная часть таких уцелевших наемников, после ознакомления с реалиями на полях боев в СВО и с отчетливой угрозой жизни пожалуй самого совершенного в мире российского оружия, весьма быстро протрезвела и, сняв шоры идеологизированной пропаганды Запада, приняла самое верное решение - покинуть украинскую территорию.

В этих условиях у Запада остался единственно возможный источник внешнего пополнения сил ВСУ – это фанатичные националисты, прежде всего из числа остававшихся «под присмотром США» в военных лагерях в Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока вчерашних членов террористического так называемого формирования «Исламское государство» (запрещено в России). И их численность, согласно многим публикациям западных СМИ, была весьма значительной в последние два года СВО. Однако и эта категория «военного резерва» оказалась довольно ненадежной, так как многие из них, воспользовавшись их такой «легальной переброской» на европейскую землю, стали пытаться в потоке украинских беженцев перебраться в «теплую и беспечную Европу».

Кроме того, пополнение резерва ВСУ за счет внешних источников потребовало значительных финансовых затрат, которые в форме «помощи Запада» в течение всех двух лет СВО регулярно направлялись Киеву. Но и этот миллиардный «фонтан» иссякает, о чем на днях уже официально предупредил Вашингтон, призвав своих европейских союзников «более активно включиться в оказание помощи Украине». Однако эти призывы пока так и остаются лишь призывами, особенно с учетом усталости Европы от событий в Украине. Да и в русле предстоящих европейских многочисленных выборов в этом году такая политика вряд ли может найти сегодня поддержку у простого европейского обывателя, оказавшегося по вине Вашингтона и Брюсселя в серьезном финансово-экономическом кризисе.

В этих условиях, рассуждения о численности и дееспособности национальных армий стран Запада для возможного ведения интенсивных и долговременных боевых действий остается среди стран-членов НАТО весьма важным аспектом обсуждений.

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Так, например, в рамках изучения готовности к войне «высокой интенсивности» Генштаб Франции уже создал 10 рабочих групп. В лесах и равнинах региона Шампань-Арденны, где когда-то сражались великие державы, французские вооруженные силы начали готовиться к реализации крупного военного конфликта в ходе специализированных учений 2023 года Orion в лагерях Суипп, Майи и Мурмелон. В нем был задействован весь спектр французских военных возможностей в масштабах, которые не испытывались десятилетиями. Учения включили в себя гибридные сценарии, симуляторы и боевые стрельбы. В нем приняло участие около 10 000 военнослужащих, а также военно-воздушные силы и, в отдельной морской последовательности, военно-морской флот. К ним присоединились бельгийские, британские и американские войска.

Французские генералы считают, что у них есть около десяти лет, чтобы подготовиться к войне «высокой интенсивности». Сейчас активно изучаются все аспекты, от нехватки боеприпасов до устойчивости общества и вопроса о том, готовы ли граждане «смириться с уровнем потерь, которого страна никогда не испытывала со времен Второй мировой войны», - заявил участник созданной Генштабом Франции одной из 10 рабочих групп.

Сама идея «большой войны» в настоящее время сильно распространена во французской военной мысли, как, собственно, и в целом в НАТО. Даже у такого сценария появилась собственная аббревиатура: HME (hypothesis of major engagement) - гипотеза крупного сражения. Хотя предполагаемые противники не названы, но, например, французские аналитики упоминают не только Россию, но и Китай, Турцию или одну из стран в Африке.