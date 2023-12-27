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Половина населения мира будет участвовать в национальных выборах в 2024 году

2024 год будет насыщенным в политическом и международном плане с вовлечением около 50% населения мира в общенациональные выборы в следующем году.
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2024 год будет насыщенным в политическом и международном плане. По некоторым подсчетам, около 50% населения мира будет вовлечено в общенациональные выборы в следующем году. Около тридцати стран должны будут назначить своих новых президентов, а около двадцати проведут парламентские выборы. Некоторые из них привлекут к себе особенно повышенное внимание на международном уровне, в частности, из-за растущего повсеместно внимания к политике России, усилившихся политических противоречий в Европе, событий в Украине, войны между Израилем и ХАМАС, а также сильной напряженности в отношениях между Китаем и Западом.

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Президентские выборы в России

С 15 по 17 марта в России пройдут главные выборы страны – выборы президента РФ. Уже сейчас на право называться кандидатами на пост главы государства претендуют 33 человека. Нетрудно предсказать исход этих выборов, в связи с чем на Западе русофобскими силами уже началась пропагандистская борьба по очернению успехов России за последний период и усилению попыток нападок на проводимую Путиным политику. Однако, даже западные СМИ уже вынуждены были признать, что именно В.В.Путин стал геополитическим политиком года.

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Президентские выборы в Соединенных Штатах

По мнению большинства международных СМИ, это, пожалуй, самая обсуждаемая тема, обусловленная не только интригой возможной дееспособности выдвинувшегося на новый срок  в качестве кандидата нынешнего президента США Джо Байдена, но и его противоборством с пока главным его конкурентом в этом вопросе – Дональдом Трампом.

Несмотря на многочисленные судебные процессы, ожидающие Трампа в 2024 году, он в свои сегодняшние 77 лет, на данный момент лидирует на республиканских праймериз. Со своей стороны, Джо Байден, которого резко критикуют за его возраст (в следующем году ему исполнится 82 года) и его способности занимать этот пост, остается ведущим кандидатом от демократического лагеря.

Выборы нового президента США будут иметь заметные последствия на международном уровне, поскольку Соединенные Штаты в настоящее время особенно заинтересованы в конфликте между Израилем и ХАМАС или в военных действиях в Украине, в развертывании русофобской политики. В Конгрессе США часть избранных должностных лиц, близких к Дональду Трампу, призвали отменить американскую помощь Киеву, предпочитая переориентировать средства на борьбу с нелегальной иммиграцией.

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Разбирательства против кандидатуры Дональда Трампа уже ведутся примерно в пятнадцати Штатах, намеревающихся вслед за Колорадо объявить Трампа не имеющим права быть избранным, что является историческим решением, которое может поставить под угрозу его избирательную кампанию.

Европейские выборы

С 6 по 9 июня граждане 27 стран Европейского Союза будут вызваны на избирательные участки, чтобы назначить 720 новых депутатов Европарламента в ходе гигантского транснационального голосования.

Эти выборы, несомненно, ознаменуются значительным усилением крайне правых в Европейском парламенте, поскольку именно их формирования в нескольких странах постепенно продолжают свою экспансию в Европу. Так, в настоящее время во главе нескольких стран Евросоюза уже стоят крайне правые политики, в частности, такие как Джорджия Мелони в Италии, Виктор Орбан в Венгрии или Анджей Дуда в Польше.

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В нескольких европейских странах более чем консервативные формирования также набирают силу в парламентских ассамблеях. В частности, крайне правая исламофобская партия PVV победила на парламентских выборах в Нидерландах. В Польше, хотя проевропейской левоцентристской коалиции удалось набрать большинство голосов на последних парламентских выборах, консервативная партия права и справедливости (PiS) все же вышла на первое место в голосовании и останется очень важной оппозиционной силой.

Что же касается основных дебатов на европейских выборах, то они, безусловно, будут сосредоточены на иммиграции, безопасности и покупательной способности, а также на отношении к событиям в Украине, в которые Европу особенно активно в последний период втягивают США. Важным аспектом политических баталий будет и отношение к России, к антироссийским санкциям, навязанным Европе все теми же Соединенными Штатами и по причине которых простые европейцы уже несут значительные финансовые и социальные потери, обостряющие внутриполитическую ситуацию в ЕС.

Законодательные выборы в Иране

Иранцы пойдут на избирательные участки 1 марта на парламентских выборах в условиях довольно напряженной внутренней и международной обстановки, особенно из-за инспирированных Израилем и США военных действий на Ближнем Востоке, обострения ситуации в секторе Газа, в Красном море. Остроту иранским выборам может придать и то, что на последних парламентских выборах в 2020 году явка избирателей не превысила 43%, самого низкого уровня с 1971 года, после бойкота оппозиции правящим консерваторам.

Президентские и законодательные выборы на Тайване

Внимание к этим выборам, которые состоятся 13 января, будет особенно внимательным не только в Китае, но и в США. Примерно 19 миллионов тайваньцев, зарегистрированных в избирательных списках, должны будут назначить своего следующего президента, а также депутатов. С учетом того, что эти выборы будут иметь решающее значение для международных отношений между Тайванем и двумя крупнейшими мировыми державами, их острота будет, безусловно, особенно накаляться в предстоящие несколько недель до их начала с вовлечением различных внешних сил и возможным даже провоцированием ими отдельных провокаций.

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