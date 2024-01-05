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vizir47
На военных складах Великобритании ничего не осталось после того, как она вооружила Украину
Британские СМИ акцентируют внимание на том, что за два года поддержки Лондоном Киева в его вооруженном противостоянии России указанная политика оказалась провальной как для Британии, так и для Украины.

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Продолжая существующую тенденцию ведущих западных изданий с запозданием признавать, что с украинской политикой и состоянием ее вооруженного противоборства России не все в порядке, британские СМИ указывают, что у Великобритании «ничего не осталось» из ее собственных военных запасов после того, как она стала одним из основных поставщиков оружия Украине на протяжении почти двух лет СВО. Официальные лица Министерства обороны Великобритании и европейские лидеры в настоящее время заняты «раскручиванием маховика вооружения» для увеличения производства оружия, говорится в публикациях со ссылкой на неназванного сотрудника канцелярии премьер-министра Риши Сунака.

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В то время, как Лондон потратил более 5,7 миллиарда долларов на вооружение Киева с февраля 2022 года, заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тим Рэдфорд еще в июле предупредил, что Великобритания рискует потерять свой статус в блоке, возглавляемом США.

Как подчеркивают британские журналисты, о сокращении запасов вооружения у Лондона сообщается в то время, когда «руководители британской военной разведки считают, что Украина не может победить Россию в 2024 году, потому что у нее нет рабочей силы или оружия, необходимых для крупного прорыва на поле боя». Однако, еще в начале октября  The Telegraph цитировала неназванного высокопоставленного британского военного чиновника, предупреждавшего, что Великобритания “отдала примерно столько, сколько королевство может себе позволить”.

О плачевном состоянии вооруженных силы Великобритании из-за нехватки личного состава и вооружений писала  The Times еще в январе прошлого года и за истекший год ситуация только ухудшилась. Надежды на усиление ВС Британии за счет набора 30 тысяч резервистов провалились, так как их боевой дух и надежность очень низкие и не в последнюю очередь это обусловлено тем, что значительная доля предназначенного для них военного оборудования была отправлена на Украину.

Как отмечают британские журналисты, в правительстве Туманного Альбиона сегодня идут внутренние дебаты и разногласия по поводу будущего направления политики Лондона. При этом некоторые считают, что западным союзникам просто нужно «больше времени» для ускорения производства оружия.

Однако, согласно результатам опросов граждан не только Британии, но и  других западных стран,  наибольшая неопределенность в политике сегодня связана с общей «усталостью от войны» всего Запада и с отсутствием ясности, кто же займет председательское кресло в Овальном зале Белого дома в 2025 году. Европейские официальные лица обеспокоены тем, что победа Трампа может положить конец усилиям, направленным на разжигание войны против президента Владимира Путина.

Наряду с этим в Великобритании, как и во всем «коллективном Западе» уже не скрывается, что президент Владимир Зеленский явно становится все более непопулярным на международной арене. На днях один из бывших украинских чиновников заявил британским журналистам, что Зеленский теряет поддержку из-за огромного числа погибших, не видит смысла в ведении переговоров. Сегодня уже неоспоримо, что растущее число украинцев устает от конфликта, а идея заключения перемирия с Россией набирает популярность среди населения. В СМИ все чаще можно увидеть  растущий в Украине гнев и неприятие зрелища мужчин и женщин, «отправляемых на передовую умирать».

Британские источники также объясняют, что если Соединенные Штаты будут вынуждены выйти из украинского конфликта из-за своей внутренней политики (а республиканцы по-прежнему блокируют многомиллиардную оборонную помощь, предложенную Байденом Киеву), то Европе придется взять на себя инициативу и сохранить военную помощь Украине. И это явно не нравится европейцам, даже несмотря на попытки отдельных пропагандистов и призывы  29 декабря британского министра обороны Гранта Шаппса  «поддержать Украину в ее самые мрачные часы».

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После двух дней последних особенно активных артиллеристско-авиационных взаимных атак многие британские аналитики считают откровенно убийственной и проигрышной выбранную Киевом тактику в противостоянии России. Как, впрочем, и несбыточной мечту взять Европе на себя инициативу в дальнейшем снабжении Украины оружием и боеприпасами, даже если европейские лидеры проявят коллективную волю к этому.

#украина #сво #британия #военные поставки украине западом #вс британии
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