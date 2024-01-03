Депутат немецкого Бундестага Себастьян Шефер (от Альянса 90/Зеленые) дал достаточно объективную картину провала использования украинской армией танков Leopard 2.

После получения в прошлом году согласия правительства Германии, несколько стран-членов НАТО проявили готовность поставить Киеву танки Leopard 2. Всего украинской армии было обещано 85 экземпляров таких боевых машин.





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Однако, одно дело поставка таких танков, а совсем другое их использование в условиях Украины и обеспечение их технического обслуживания в течение длительного времени.

Как уже неоднократно признавалось даже западными СМИ, указанные танки образца НАТО показали свое единственное преимущество – хорошо гореть под ударами российских солдат. В результате – значительное число поставленных танков Leopard либо уже подбиты на полях сражений, либо пришли в негодность от «полевых условий», где проходят сражения. Поэтому весьма большому количеству танков Leopard весьма быстро понадобился ремонт, чтобы они хотя бы дошли до мест боев…

Но, несмотря на создание в Литве ремонтного центра Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, поддержание «в строю» теперь уже украинских Leopard 2 сопряжено с серьезными трудностями. И к такому выводу, в частности, пришел на днях немецкий депутат Себастьян Шефер (от Альянса 90/Зеленые), который смог посетить этот так называемый «ремонтный центр» в декабре. Свои оценки он изложил в письмах, адресованных заинтересованным промышленникам и немецким властям, через информационное агентство Dpa.

«К сожалению, мы видим, что только очень небольшое количество поставленных боевых танков все еще может использоваться Украиной… Ремонт систем занимает много времени, потому что, согласно информации, полученной в центре, наблюдается нехватка подходящих запасных частей», - говорит депутат Бундестага.

Однако, по его признанию, нехватка запасных частей - не единственная проблема. Так, по словам Шефера, «украинские военные иногда предпринимают самостоятельные попытки ремонта, что впоследствии приводит к дополнительным повреждениям боевых танков». При этом немецкий депутат, ссылаясь на заключения западных экспертов, добавляет, что украинские технические специалисты не были подготовлены для обслуживания Leopard 2 должным образом и это еще более ухудшает ситуацию с использованием западной военной бронетехники.

Еще один момент, затронутый парламентарием, касается весьма неоправданного выбора Литвы для обеспечения технического ремонта и обслуживания украинских Leopard 2. В частности, он указывает, что для ремонта и техобслуживания танки переправляются через Польшу, что увеличивает транспортные расходы и усложняет логистику. Указанная проблема будет в ближайшее время только увеличиваться, особенно в условиях объявленной немецкой компанией Rheinmetall начавшейся поставки еще и первых бронеавтомобилей Marder во Львов, расположенный в Западной Украине. В этой связи Шефер предлагает немецким промышленникам и властям рассмотреть возможность организации ремонта западной бронетехники непосредственно в Украине.

Кроме того, Западом уже не скрывается мнение, что использованием украинской армией танков Leopard 2 так и не удалось прорвать прочную оборону, созданную российскими войсками на линии фронта. Именно поэтому указанные танки, согласно сообщению, опубликованному AFP в начале прошлого месяца, в основном используются для оборонительных задач.