реклама
По поступающей из Украины информации, терроризм и взрывы гранат во время общественных мероприятий стали «убедительным фактором» отстаивания своей позиции чиновниками в этой стране.
Так, 15 декабря во время муниципального собрания в селе Керецки Закарпатской области один из местных чиновников «для убеждения своих противников» взорвал несколько гранат. В результате, по данным национальной полиции, были ранены 26 человек.
реклама
Как следует из появившегося в соцсетях видео, мужчина присоединяется к участникам проводившегося в помещении собрания и после нескольких слов достает из карманов нечто похожее на гранаты. Затем происходит несколько взрывов.
С учетом того, что указанное видео уже появилось в информационном пространстве стран Евросоюза, на фоне только что последовавшего компромиссного шага в отношении начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, объективно возникает вопрос: насколько европейское сообщество заинтересовано в принятии в свою семью не только погрязших в коррупции украинских чиновников, но и действующих подобным образом в отстаивании своих позиций?