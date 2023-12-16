Согласно появившихся в информационном пространстве сведений, отдельные украинские чиновники стали использовать терроризм и взрывать гранаты на общественных мероприятиях для "убеждения своих противников".

По поступающей из Украины информации, терроризм и взрывы гранат во время общественных мероприятий стали «убедительным фактором» отстаивания своей позиции чиновниками в этой стране.

Так, 15 декабря во время муниципального собрания в селе Керецки Закарпатской области один из местных чиновников «для убеждения своих противников» взорвал несколько гранат. В результате, по данным национальной полиции, были ранены 26 человек.

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Как следует из появившегося в соцсетях видео, мужчина присоединяется к участникам проводившегося в помещении собрания и после нескольких слов достает из карманов нечто похожее на гранаты. Затем происходит несколько взрывов.

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С учетом того, что указанное видео уже появилось в информационном пространстве стран Евросоюза, на фоне только что последовавшего компромиссного шага в отношении начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, объективно возникает вопрос: насколько европейское сообщество заинтересовано в принятии в свою семью не только погрязших в коррупции украинских чиновников, но и действующих подобным образом в отстаивании своих позиций?