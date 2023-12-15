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vizir47
ЕС пошел на компромиссный шаг в отношении Украины
В ночь на 15 декабря европейским лидерам так и не удалось убедить Венгрию отменить свое вето на новую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро.

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Европейским лидерам в ночь на 15 декабря так и не удалось убедить Венгрию отменить свое вето на новую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро. Однако им удалось договориться с Киевом о начале переговоров о вступлении в Евросоюз.

 «26 странам ЕС, собравшимся вместе с Венгрией на саммите в Брюсселе, пришлось подчиниться венгерскому вето на дополнительные средства для Украины  в отношении проекта пересмотра европейского бюджета», - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети. «Мы вернемся к этому вопросу в начале января на новом саммите», - заявил в середине ночи 15 декабря президент Европейского Совета Шарль Мишель. «Есть 26 стран, которые дали свой зеленый свет. На данный момент нет соглашения с Венгрией, но я уверен, что мы добьемся этого в следующем году», - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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Как известно, ЕС планировал предоставить Украине помощь в размере 50 миллиардов евро: 33 миллиарда кредитов и 17 миллиардов евро субсидий в течение четырех лет, начиная со следующего года. Эта новая помощь считается критической в Киеве в то время, как помощь США в размере более 60 миллиардов долларов остается заблокированной в Конгрессе США из-за противодействия в этом вопросе республиканцев.

Тем не менее, европейским лидерам этой ночью удалось договориться о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этот раз согласился «воздержаться», чтобы ему не пришлось одобрять решение, которое он по-прежнему считает катастрофическим для будущего ЕС. Как сообщает AFP, венгерский лидер «не присутствовал в зале, когда текст был принят. Это было согласовано с ним». «Это прагматичное решение, был подан политический сигнал», - заявил французскому информационному агентству один из европейских дипломатов, пожелавший остаться неназванным.

Это событие ночи 15 декабря активно раздувается Украиной и ее отдельными сторонниками в ЕС в «информационной волне», о якобы победе Киева. Так, канцлер Германии Олаф Шольц «приветствовал сильный знак поддержки Украины, который предлагает этой стране перспективу». Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о «логичном, справедливом и необходимом ответе на чаяния украинского народа».

Однако, даже западные эксперты, комментируя результаты состоявшегося обсуждения, отмечают, что никакого существенного сдвига в отношении Украины на встрече не произошло.   Это всего лишь внешнее прикрытие затянувшегося спорного отношения в ЕС к проводимой Киевом политике, так как дополнительная помощь в размере 50 миллиардов евро Украине так и не выделена, а «начало переговоров о вступлении в ЕС», по примеру аналогичной ситуации с Турцией, может растянуться на годы и даже десятилетия…

И это подтверждают сказанные накануне встречи слова Виктором Орбаном, подчеркнувшим его позицию: “Нет причин что-либо обсуждать, потому что условия не выполнены”.

При этом не стоит забывать усиливающиеся негативные сигналы из Вашингтона и из многих европейских стран после сгустившихся в течение нескольких недель над Украиной туч: ее военное контрнаступление провалилось, а западная помощь, необходимая для военных действий Киева, была заблокирована.

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Что же касается дальнейшей судьбы Украины, то, в отношении этого, весьма объективно говорит статья Дэниэла Ханнана в свежем выпуске The Telegraph, отнюдь не являющегося симпатизирующим России изданием: «Путинская Россия приближается к сокрушительной победе. Основание Европы содрогается».

#украина #евросоюз #отношение ес к украине
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