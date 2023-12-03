В рамках проведенного правительством Великобритании расследования COVID особо подчеркнуто, что никогда не было прямых доказательств эффективности ношения защитных масок в замедлении или предотвращении распространения вируса.

В рамках проведенного на днях правительством Великобритании расследования COVID, бывший в разгар пандемии заместитель главного врача Англии профессор Дженни Харрис признала, что никогда не было прямых доказательств эффективности ношения защитных масок в замедлении или предотвращении распространения вируса. При этом она добавила, что они напротив, по всей вероятности, усугубили проблему.

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Дженни Харрис, которая в настоящее время возглавляет британское агентство по безопасности в области здравоохранения, объяснила, что проводившаяся в тот период политика обязательного ношения защитных масок не была основана на научной реальности и привела к формированию «ложного чувства безопасности», убеждая людей в том, что они снизят риск заражения, если наденут маску.

Она также сказала комиссии по расследованию, что советы правительства о том, как сделать маску из кусочков ткани, были совершенно «неэффективными». «Таким образом, существовал риск того, что, поощряя ношение масок, люди перестанут делать то, что действительно важно, а именно дистанцирование и все остальное», - уточнила она.

В 2020 году, когда пандемия COVID только начиналась, Харрис советовала людям не паниковать при покупке и ношении масок, уточнив, что «обычно это плохая идея» носить маску, если это не было специально рекомендовано медицинским работником. Она также говорила журналистам Би-би-си, что маски наоборот потенциально могут «поймать вирус» и способствовать его распространению.

Как было заявлено на прошедшем на днях в правительстве Великобритании расследовании COVID, исследования доказали, что Дженни Харрис была права с самого начала и что проведенные исследования не дают никаких доказательств того, что маски защищают уязвимых людей от COVID.

Еще в 2021 году правительственный советник Великобритании признавал, что маски - это просто «удобные одеяла», которые практически ничего не делают.

“Если нас ждет еще одна пандемия, то мы все еще не решили ни одну из этих проблем. Мы ничему не научились”, - добавил в ходе прошедшего расследования Карл Хенеган, профессор доказательной медицины Оксфордского университета.

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Участники проведенного расследования особо подчеркнули важность его проведения, так как, три года назад в Великобритании каждого, кто бросал вызов ношению масок подвергали остракизму и запрету участвовать в общественной жизни королевства.