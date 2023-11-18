Как сообщают западные СМИ, на фоне событий в Газе и спустя почти 21 год после публикации «письма Усамы бен Ладена Америке», оно стало весьма популярным в соцсетях, прежде всего, превратившись в вирусный в TikTok.

Как сообщают западные СМИ, на фоне событий в Газе и спустя почти 21 год после публикации «письма Усамы бен Ладена Америке», оно стало самым вирусным в TikTok, где им неоднократно делились в последние недели. Настолько, что полная версия письма была удалена с сайта англоязычного издания The Guardian и из Google.

реклама

В своем письме, написанном спустя год после терактов 11 сентября, этот признанный в России и во всем мире в качестве «террориста № 1» бен Ладен ответил на два важных вопроса, заданных американскими СМИ: о причинах его противостояния США и его требованиях к Америке. В этом послании он особо акцентировал внимание на преступной роли США в установлении и поддержке Израиля на палестинских территориях, что, по его мнению, является существенной несправедливостью. Это письмо, написанное Усамой бен Ладеном, раскрыло мотивы террориста и его группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Он также выступал против государства Израиль, обвиняя его в «одном из величайших преступлений, когда-либо совершенных», оккупации земель Палестины. Бен Ладен утверждал: “Создание и продолжающаяся поддержка Израиля представляют собой серьезную несправедливость, и США были ключевым игроком в этом правонарушении. Те, кто причастен к этому акту, несут тяжелую ответственность и должны столкнуться с серьезными последствиями”.

Спустя почти 21 год после публикации «письма Усамы бен Ладена Америке», оно снова вышло на первый информационный план на Западе в разгар конфликта между Израилем и ХАМАС. Эта новая популярность указанного «письма» произошла, по оценкам западных СМИ, в значительной степени благодаря социальной сети TikTok, в которой оно очень часто появлялось в последние дни.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Письмо этого террориста, впервые опубликованное в 2002 году в The Observer и которое было доступно на сайте Guardian в течение почти двадцати лет, в конечном итоге было удалено с британского новостного портала из-за многочисленных репостов в TikTok, но все еще остается доступным в Интернет-архиве. Сегодня тысячи аккаунтов TikTok с десятками миллионов просмотров рассказывают о том, как они только что обнаружили это письмо.