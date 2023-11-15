14 ноября в столице Ганы Аккре с участием африканских лидеров началась Международная конференция по репарациям, посвященная юридическим аспектам возмещения ущерба от трансатлантической работорговли.

14 ноября в столице Ганы Аккре с участием африканских лидеров началась Международная конференция по репарациям, посвященная юридическим аспектам возмещения ущерба от трансатлантической работорговли. На открытии этого саммита президент Ганы Нана Акуфо-Аддо призвал бывшие колониальные страны добиться возмещения ущерба за трансатлантическое рабство и ущерб, нанесенный в колониальную эпоху, а также возвращения всех незаконно вывезенных с африканского континента культурных ценностей.

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“Весь африканский континент заслуживает официальных извинений от европейских стран, вовлеченных в работорговлю”, - заявил Акуфо-Аддо. «Никакая сумма денег не может возместить ущерб, нанесенный трансатлантической работорговлей и ее последствиями. Это вопрос, который мир больше не может игнорировать», - добавил он и призвал Африку сотрудничать с Карибским бассейном для совместного решения вопросов о репарациях, добавив, что это «законный запрос о правосудии».

Однако президент Ганы не уточнил, какую форму может принять компенсация за трансатлантическое рабство, в результате которого имела место длительная торговля миллионами людей из Западной и Центральной Африки.

Президент Ганы, чья страна первой на континенте обрела независимость в 1957 году, уже требовал репарации от Запада в сентябре с.г. на общеполитических дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН. В ходе своего выступления Акуфо-Аддо тогда особо подчеркнул необходимость для Европы и США признать, что огромное богатство, которым они пользуются, было получено из пота, слез, крови и ужасов трансатлантической работорговли и столетий колониальной эксплуатации. По словам Акуфо-Аддо, репарации Запада должны восстановить историческую справедливость.

Назвав рабство и колониализм «темной фазой Африки», президент Союза Коморских Островов и президент Африканского Союза Азали Ассумани особо отметил на конференции, что тень колониальной эпохи «все еще наносит ущерб нашему населению».

В последнее время некоторые главы западных государств и представители западного политического истеблишмента начали признавать ошибки, совершенные в то время в Африке, отдельные музеи даже начали возвращать украденные африканские сокровища и произведения искусства.

Так, в этом месяце президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер публично выразил свой "стыд" за преступления, совершенные в колониальный период его страны в Танзании.

Ранее в этом году владелец британской газеты The Guardian извинился за роль, которую основатели СМИ сыграли в трансатлантическом рабстве, и объявил о «десятилетней программе восстановительного правосудия».

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Соседний с Нигерией Бенин в прошлом году открыл выставку своих произведений искусства и сокровищ, возвращенных Францией после двух лет переговоров.