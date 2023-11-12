С апреля с.г. в рамках сотрудничества между заинтересованными промышленными кругами Франции, Германии и Испании (в частности, между Dassault Aviation, Airbus и Indra Sistemas) ведутся активные и весьма напряженные обсуждения типа будущего боевого самолета нового поколения, получившего название FCAS (Future Air Combat System). В июне с.г. Бельгия также вошла в эту программу FCAS в качестве наблюдателя.

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Первая фаза этих изысканий, рассчитанная на 36 месяцев и имеющая финансирование в размере 3 миллиардов евро (распределенное поровну между тремя участвующими странами), должна определить выбор прототипа истребителя нового поколения NGF (New Generation Fighter). Его последующая практическая разработка, как планируется, будет осуществлена под руководством Dassault Aviation на втором этапе после переговоров по его промышленной реализации, которые должны быть завершены до конца 2024 года. При этом Dassault Aviation будет выступать в качестве главного подрядчика для NGF, в то время как Airbus возглавит разработку средств дистанционного управления и боевого вооружения.

На нынешнем этапе обсуждений в рамках FCAS определяются характеристики, которыми должен обладать боевой самолет нового поколения. «Речь идет о том, чтобы знать, чего ожидать от боевой авиации, в том числе в наших армиях, где подходы все еще могут расходиться. После этапа демонстрации технологий необходимо будет сделать выбор, прежде чем приступить к разработке и производству. Этот выбор будет касаться, в частности, веса самолета, который определит его характеристики», - объяснил Себастьян Лекорну, министр Вооруженных сил Франции. По мнению французской стороны, NGF должен будет обладать «не подлежащими обсуждению» возможностями, в том числе радиусом действия, достаточным для нанесения ядерного удара, и возможностью действовать с авианосца, уточнил Лекорну.

На последних парламентских слушаниях во Франции, посвященных законопроекту о финансах 2024 года, было представлено весьма мало подробностей о ходе начавшейся в апреле работы по FCAS. Тем не менее, руководитель оперативного проекта FCAS во Франции генерал Жан-Люк Мориц привел некоторые из них во время недавней поездки в Соединенные Штаты, куда он был приглашен Институтом аэрокосмических исследований Митчелла.

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Выступая на днях перед прессой, генерал Мориц заявил, что сегодня для FCAS рассматриваются четыре различные модели боевых самолетов. Ожидается, что рассмотрение двух из них будет завершено их дальнейшим исключением к июню 2024 года, а решение о том, какая модель, в конечном итоге, останется, будет принято в марте 2025 года. По его словам, искусственный интеллект будет активно внедрен в новый тип боевого самолета, чтобы помочь экипажу принимать правильные «оперативные и тактические» решения, а не только помогать управлять самолетом.

Что касается ключевых возможностей, которыми FCAS должен обладать, то три страны договорились о «скрытности, маневренности, способности иметь любое необходимое вооружение». Последнее имеет решающее значение, особенно с точки зрения оперативной совместимости, без которой воздушные операции, проводимые коалицией НАТО, были бы сложными или невозможными, считают участвующие в обсуждении военные эксперты трех европейских стран.

«Архитектура боевого вооружения должна быть разработана изначально, чтобы быть совместимой с самолетами других стран НАТО», - настаивает генерал Мориц. Поэтому сейчас ведется согласование по совместимости FCAS с американским F-35, у которого есть свои технические и технологические особенности, а также с американским NGAD и GCAP/Tempest, разрабатываемым Великобританией, Италией и Японией.

Кроме того, генерал Мориц сказал, что было достигнуто соглашение о том, что FCAS должен иметь возможность работать с авианосца и отдельные детали по проработке этого вопроса уже переданы для компаниям Airbus и MBDA.

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С другой стороны, вопрос, который все еще вызывает проблему, касается «экспорта» самолета. Хотя считалось, что франко-германский договор, подписанный в немецком Ахене в январе 2019 года, должен был бы решить этот вопрос...

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Что же касается личных предпочтений генерала Морица, то, как следует из публикации в соцсетях, его явно вдохновляют качества легендарного истребителя-бомбардировщика Jaguar - плода франко-британского сотрудничества. «Выносливость и простота - вот две из многих его особенностей, которые снискали любовь к Jaguar боевых летчиков. В сочетании с прорывными технологиями они могут оказаться очень интересными в размышлениях о боевой авиации будущего», - уверен генерал Мориц.