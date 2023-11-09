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vizir47
Times: мировые кризисы показывают потерю Соединенными Штатами контроля над мировым порядком
За год до дня голосования, когда в ноябре 2024 года состоятся президентские выборы в Соединенных Штатах, рекордная доля американцев отрицательно относится к обеим партиям и скептически относится к их лидерам.

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Как свидетельствует реакция международной общественности на предпринимавшиеся Вашингтоном в последний период инициативы по различным  направлениям, американская дипломатия испытывает почти повсюду проблемы, что   свидетельствует о трудностях администрации Джо Байдена и всеобщем падении ее авторитета как внутри страны, так и за рубежом. Из-за этого Байден рискует не быть переизбранным в 2024 году.

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Так, ближневосточное турне госсекретаря США Энтони Блинкена не принесло существенного прогресса в продвижении произраильской повестки дня. Позиция Вашингтона, придерживающегося односторонней позиции в палестино-израильском конфликте и выступающего против долгосрочного прекращения огня, призывая только к временному прекращению боевых действий,  вызывает откровенное непонимание у стран Ближнего Востока. Озвученная Блинкеном позиция вызвала гнев как мусульманских государств, так и Израиля, который выступает против любого прекращения огня. Это приводит к очевидной незаинтересованности в позиции США с обеих сторон.

После провала турне по Ближнему Востоку, завершившегося безрезультатным визитом в Турцию, Блинкен направляется в Японию, Южную Корею и Индию, где он явно рассчитывает на более восприимчивую аудиторию, надеясь переориентировать внимание на другую ключевую проблему Соединенных Штатов, а именно сдерживание Китая. Однако уже сегодня вполне понятно, что и здесь Вашингтон не будет поддержан, даже несмотря на достигнутую им договоренность о проведении личной встречи между Джо Байденом и Си Цзиньпином в ближайшие дни. Как отмечают даже американские СМИ, «в условиях, когда Ближний Восток вовлечен в самый серьезный конфликт за последние десятилетия, а украинский военный конфликт продолжается, Председатель КНР Си Цзиньпин уверенно утверждается в своей роли лидера нового авторитарного блока. Это в полной мере проявилось недавно в Пекине, когда лидеры более чем 130 стран собрались, чтобы отпраздновать десятилетие инициативы Один пояс – один путь».

Когда Блинкен в последний раз был в Индии на саммите G20 в сентябре, Соединенные Штаты и их союзники уже попытались перехватить инициативу в отношении так называемого глобального Юга. В частности, предложив включить Африканский Союз в G20 в качестве полноправного члена в это объединение. Наряду с этим Соединенные Штаты также предприняли отдельные дополнительные шаги по таким вопросам, как изменение климата и задолженность развивающихся рынков.

Однако усилия Соединенных Штатов по сближению с глобальным Югом оказались совершенно напрасными после нападения Израиля на Газу. Король Иордании Абдалла II, один из главных союзников США на Ближнем Востоке, прямо обвинил   Вашингтон в лицемерии и заявил, что Запад избирательно применяет права человека и международное право.

Даже британская The Times признает, что  мировые кризисы показывают потерю Соединенными Штатами контроля над мировым порядком. Ошибки администрации Байдена на Украине и в Израиле, говорят о том, что взоры американских лидеров слишком часто остаются затуманенными, слова Белого дома не столько захватывают внимание мира, сколько подталкивают его идти собственным путем.  Как напоминает издание, Байден пришел к власти, обещая вывести Соединенные Штаты из бессмысленных войн на Ближнем Востоке и положить конец эпохе ослабления авторитета своей страны. Вместо этого мир видит полный крах политики Вашингтона, американские базы в Сирии и Ираке подвергаются атакам, а сами США вступают в предвыборный год, спотыкаясь то об один кризис, то о другой.

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За год до дня голосования, когда в ноябре 2024 года состоятся президентские выборы в Соединенных Штатах, рекордная доля американцев отрицательно относится к обеим партиям и скептически относится к лидерам. Как отмечают различные американские СМИ, большинство американцев не хотят, чтобы Джо Байден или Дональд Трамп снова возглавили страну и проводили свою провальную политику.

#сша #выборы в сша в 2024 году #крах политики сша #политическое противостояние
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