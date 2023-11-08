Саудовская Аравия активно реализует план Saudi Vision 2030, где среди секторов, занимающих центральное место, находится и оборона и укрепление саудовского военно-промышленного комплекса.

В то время как большинство западных правительств, особенно в Европе, после распада советского блока в середине 1990-х годов сократили свои инвестиции в оборонную промышленность, отдельные государства продолжили наращивать свой военно-промышленный потенциал, стремясь стать серьезными промышленными и технологическими игроками в этой сфере. И значительными успехами в этом плане могут похвастаться сегодня Турция, Южная Корея, достигшие ряда успехов в разработке и создании отдельных образцов в военно-промышленной сфере в течение последних лет.

Указанный пример оказался заразительным, и вот по этому пути уже решила пойти Саудовская Аравия. Весной 2016 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман представил план Saudi Vision 2030 сокращения зависимости страны от нефти, чтобы сделать это ближневосточное королевство «сердцем арабского и исламского мира, инвестиционным центром с диверсифицированной экономикой».

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Среди секторов, занимающих центральное место в Vision 2030, находится и оборона, в связи с чем Саудовская Аравия пошла по пути создания единой зонтичной организации Saudi Arabian Military Industries (SAMI), главной задачей которой стали усилия в области развития военных исследований и национального военно-промышленного комплекса. В этих целях были охвачены различные сферы указанной деятельности, такие как космическая, наземная, морская и другие под эгидой единой компании.

В интервью американскому сайту BreakingDefense.com в рамках Парижского авиасалона, президент компании Saudi Arabia Military Industries Валид Абухалед подробно рассказал об амбициях, а также о стратегии, которая должна привести компанию SAMI в ТОП-25 мировых производителей оборонной продукции, а также к сокращению саудовского импорта в оборонном секторе ниже 50% к 2030 году. При этом планируется максимально использовать третий по величине в мире оборонный бюджет Саудовской Аравии, который составляет порядка 70 миллиардов долларов.

Для успешного решения поставленных задач оборонным подрядчикам предоставляются беспрецедентные возможности для инвестиций в Саудовскую Аравию, которая уже открылась партнерским отношениям с целью развития местного сектора оборонного производства. Эта стратегия, основанная на модернизации технического обеспечения вооруженных сил Саудовской Аравии, предполагает значительную передачу технологий и местное промышленное развертывание производства военной техники собственными силами.

В развитии своих военных технологий Саудовская Аравия делает ставку на искусственный интеллект (ИИ). И подтверждением этому является организованный Эр-Риядом в прошлом году «Глобальный саммит ИИ», который собрал заинтересованные стороны из государственного, научного и частного секторов, включая технологические компании, инвесторов, предпринимателей и стартапы. Как отметили в своем обзоре этого саммита аналитики Defense News, Эр-Рияд идет по схожему пути использования ИИ Анкарой в военно-промышленном производстве, имея ввиду занятие Турцией ниши в индустрии БЛА, производя дроны, обладающие полуавтономными функциями. Определенным свидетельством этому является недавнее приобретение Advanced Electronics Co. государственной компанией Saudi Arabian Military Industries , что стало шагом вперед в развитии возможностей саудовского королевства в области оборонной электроники. Как заявил недавно Кафьеро из Gulf State Analytics, через Национальную стратегию данных и искусственного интеллекта (NSDAI) саудовцы стремятся привлечь около 20 млрд долларов США инвестиций в течение ближайших лет и сделать из порядка 2000 саудовцев специалистов по искусственному интеллекту до 2030 года.

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Доплнительным фактором усиления национального военно-промышленного комплекса Саудовской Аравии стало подписание в июне 2023 года Airbus Helicopters и Scopa Industries соглашения на сумму в 6,5 млрд евро о строительстве завода по сборке вертолетов в Королевстве.