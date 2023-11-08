Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Саудовская Аравия планирует стать крупным игроком на рынке оружия
Саудовская Аравия активно реализует план Saudi Vision 2030, где среди секторов, занимающих центральное место, находится и оборона и укрепление саудовского военно-промышленного комплекса.

реклама

В то время как большинство западных правительств, особенно в Европе, после распада советского блока в середине 1990-х годов сократили свои инвестиции в оборонную промышленность, отдельные государства продолжили наращивать свой военно-промышленный потенциал, стремясь стать серьезными промышленными и технологическими игроками в этой сфере. И значительными успехами в этом плане могут похвастаться сегодня Турция, Южная Корея, достигшие ряда успехов в разработке и создании отдельных образцов в военно-промышленной сфере в течение последних лет.

Указанный пример оказался заразительным, и вот по этому пути уже решила пойти Саудовская Аравия. Весной 2016 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман представил план Saudi Vision 2030 сокращения зависимости страны от нефти,  чтобы сделать это ближневосточное королевство «сердцем арабского и исламского мира, инвестиционным центром с диверсифицированной экономикой». 

реклама

Среди секторов, занимающих центральное место в Vision 2030, находится и оборона, в связи с чем Саудовская Аравия пошла по пути создания единой зонтичной организации Saudi Arabian Military Industries (SAMI), главной задачей которой стали усилия в области развития военных исследований и национального военно-промышленного комплекса. В этих целях были охвачены различные сферы указанной деятельности, такие как космическая, наземная, морская и другие под эгидой единой компании. 

В интервью американскому сайту BreakingDefense.com  в рамках Парижского авиасалона, президент компании Saudi Arabia Military Industries Валид Абухалед подробно рассказал об амбициях, а также о стратегии, которая должна привести компанию SAMI в ТОП-25 мировых производителей оборонной продукции, а также к сокращению саудовского импорта в оборонном секторе ниже 50% к 2030 году. При этом планируется максимально использовать третий по величине в мире оборонный бюджет Саудовской Аравии, который составляет порядка 70 миллиардов долларов. 

Саудовская военная оборона, оружие и безопасность20 e1687354547411

Для успешного решения поставленных задач оборонным подрядчикам предоставляются беспрецедентные возможности для инвестиций в Саудовскую Аравию, которая уже открылась партнерским отношениям с целью развития местного сектора оборонного производства. Эта стратегия,  основанная на модернизации технического обеспечения вооруженных сил Саудовской Аравии, предполагает значительную передачу технологий и местное промышленное развертывание производства военной техники собственными силами.

В развитии своих военных технологий Саудовская Аравия делает ставку на искусственный интеллект (ИИ). И подтверждением этому является организованный Эр-Риядом в прошлом году «Глобальный саммит ИИ», который собрал  заинтересованные стороны из государственного, научного и частного секторов, включая технологические компании, инвесторов, предпринимателей и стартапы. Как отметили в своем обзоре этого саммита аналитики Defense News, Эр-Рияд идет по схожему пути использования  ИИ Анкарой в военно-промышленном производстве, имея ввиду занятие Турцией ниши в индустрии БЛА, производя дроны, обладающие полуавтономными функциями. Определенным свидетельством этому является недавнее приобретение Advanced Electronics Co. государственной компанией Saudi Arabian Military Industries , что стало шагом вперед в развитии возможностей саудовского королевства в области оборонной электроники. Как заявил недавно Кафьеро из Gulf State Analytics, через  Национальную стратегию данных и искусственного интеллекта (NSDAI) саудовцы стремятся привлечь около 20 млрд долларов США инвестиций в течение ближайших лет и сделать из порядка 2000 саудовцев специалистов по искусственному интеллекту до 2030 года.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Доплнительным фактором усиления национального военно-промышленного комплекса Саудовской Аравии стало подписание в июне 2023 года Airbus Helicopters и Scopa Industries соглашения на сумму в 6,5 млрд евро о строительстве завода по сборке вертолетов в Королевстве.

#саудовская аравия #впк саудовской аравии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Саудовская Аравия возобновляет строительство Jeddah Tower высотой 1 км
Представлен кристаллический небоскрёб для региона Трояны из комплекса NEOM
Breaking Defense: Разговоры Саудовской Аравии о ядерном оружии - не пустая угроза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

М-12 «Восток» на участке от Москвы до Казани планируют открыть до конца текущего года
6
Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
Рекордные запасы газа в Европе оказались распределены по странам неравномерно
10
Специалисты выяснили причины низкого fps в Cities Skylines II и рассказали, как повысить его втрое
4
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
21
Китайская Loongson выпустит игровую видеокарту – 9A1000 сравнится по скорости с Radeon RX 550
2
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
10
Инсайдер разочаровался в новом дизайне упаковки GeForce RTX 4070 Ti SUPER
6
Заказавшие Ferrari сегодня, получат автомобиль не раньше середины 2026 года
5
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
1
В СВО засветился первый M1A1 Abrams – ВСУ прячет танки и не пускает в бой против российских Т-90М
1
Астрономы обнаружили семь горячих планет, которые вращаются вокруг звезды, похожей на Солнце
+
Optoma выпустила лазерный проектор для домашних развлечений и игр
1
Российская промышленность полностью обеспечивает ВС РФ современными вооружениями — Мантуров
+
Доступ к возможностям ИИ для владельцев Samsung Galaxy S24 может оказаться платным
2
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
7
Специалисты попытались превратить майнерскую видеокарту NVIDIA CMP 50HX за 160 евро в игровую
3
Открытый полупроводниковый квантовый материал установил рекорд скорости передачи информации
3
Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+

Популярные статьи

Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
3
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
11
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
52
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
37
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 2
+
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13
4
США и Япония сколачивают новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе — JAPUS
11

Сейчас обсуждают

Гвоздь
15:17
щикарный план, Трусикер одобряет
Ситуация под Авдеевкой
DTS
15:17
Зачем с электродвигателем, нужно было сделать на педальной тяге.
Группа инженеров из Вьетнама создала полноценный деревянный Tesla Cybertruck
Eppius
15:11
Да хоть 700 тысяч. Они под ружье легко могут еще 5 млн выставить. Эти потери мало что решают в ближайшей перспективе, в противном случае мы бы уже давно Киев окружили.
Во Франции раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации, где Украина потеряла 200 тыс человек
Михаил Авраменко
15:07
(навеяно классиком русской литературы) Глупый какель робко прячет танк пиндосский в Свинорейхе... Только гордый русский воин метко жгёт гранатомётом танк какловский где-то там, на Запорожье...
Drive: ВСУ прячут полученные танки Abrams
Бот_Пригожина_03081
15:06
Читал эту статью сегодня. Там указывалось, что 200 тысяч потерь всего (санитарных, безвозвратных) у хххлов за время контрнахрюка только. А 200 тысяч убитых у них было уже весной.
Во Франции раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации, где Украина потеряла 200 тыс человек
Бот_Пригожина_03081
14:53
А укроину использует "весьмир".
Россия использует загоризонтные ракеты для стрельбы из С-400 и теперь "достает" недосягаемые цели
Bearcub
14:48
QR коды какие-то особенные? Какой иностранный банк подключился? Из какой страны? Какие российские банки подключены? О чём вообще новость? Поставил 1 за новость, так как вообще ничего не понятно в стат...
К платформе оплаты по QR-коду Сбера подключился первый иностранный банк
Александр Пономарев
14:40
ой... а есть какие то проблемы со совместимостью АМД и Нвидиа? чет не заметил ни разу, так что аргумент мимо... а вот что набор просто от балды - тут согласен
Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
Александр Пономарев
14:39
при текущих скоростях интернета... зачем хранить фильмы и сериалы??? скачал - посмотрел - удалил... на 14 териках найти будет дольше, чем скачать %)
Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
XAM
14:31
Конечно хитрый ход. Вместо того, что бы гоняться за свинособаками их сразу подвозят к месту убоя.
Ситуация под Авдеевкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем