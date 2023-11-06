В последние дни в Турции, как и во многих других мусульманских странах, не прекращаются антиизраильские и антиамериканские демонстрации в защиту палестинцев Газы.

В последние дни в Турции, как и во многих других мусульманских странах, не прекращаются антиизраильские и антиамериканские демонстрации в защиту палестинцев Газы. Как сообщает катарская «Аль-Джазира», такие демонстрации заметно активизировались после призыва в прошедшую пятничную молитву радикалов из движения ХАМАС к мусульманам по всему миру выйти на манифестации в поддержку сектора Газа и с требованием прекращения израильских бомбардировок.

В Турции особенно активные демонстрации прошли на юге страны с требованием закрытия американской военной базы Инджирлик и с обвинениями в адрес Америки в ее поддержке Тель-Авива и израильских бомбежек сектора Газа. 4 ноября турецкая полиция была вынуждена оттеснить пропалестинских сторонников, пытавшихся предотвратить развертывание ВВС США в регионе на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Были применены в отношении протестующих водометы и перцовый газ.

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Наряду с этим, значительная толпа демонстрантов 4 ноября собралась перед посольством США в Анкаре в преддверии двухдневного визита в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Как отмечают турецкие СМИ, указанный внеплановый визит Блинкена во многом был обусловлен намерением Вашингтона обсудить развитие событий в Газе и взаимоотношений Турции с Израилем, особенно после заявления турецких властей об отзыве турецкого посла из Израиля и разрыве всех контактов с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, в минувшие выходные президент Турции Эрдоган возглавил крупную манифестацию в Стамбуле, в ходе которой он обвинил Израиль в том, что тот ведет себя как «военный преступник» и пытается «искоренить палестинцев». Помимо звучавшей в возгласах демонстрантов критики политики Израиля и США в отношении палестинцев, жители Анкары и Стамбула скандировали «Блинкен - детоубийца».

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На этом фоне Соединенные Штаты активизировали консультации с представителями арабского мира, и одна из таких встреч была проведена 4 ноября Энтони Блинкеным в Иордании «с арабскими коллегами», как указывают американские СМИ.