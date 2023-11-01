Развитие палестино-израильского конфликта с большой тревогой отслеживается экспертами в различных странах мира, в связи с чем высказываются весьма пессимистические оценки в случае его дальнейшего затягивания.

Развитие палестино-израильского конфликта с большой тревогой отслеживается экспертами в различных странах мира, в связи с чем высказываются весьма пессимистические оценки в случае его дальнейшего затягивания.

Так, по оценкам Всемирного банка, цены на нефть могут вырасти более чем до 150 долларов за баррель уже в ближайшее время, если конфликт на Ближнем Востоке обострится. В своем последнем прогнозе по сырьевым рынкам Всемирный Банк заявил, что шок для мировой экономики не ограничится затратами на энергоносители, но также приведет к тому, что сотни миллионов людей будут голодать в результате повышения цен на продовольствие. Таковыми будут последствия затяжной войны в регионе.

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На данный момент цены на нефть пока остаются стабильными на уровне около 90 долларов за баррель и ожидалось, что они даже могли бы упасть в следующем году по мере замедления глобального экономического роста. Однако Всемирный Банк предупреждает, что этот прогноз может быстро измениться. В частности, Всемирный Банк заявляет, что при наихудшем сценарии развития событий может сложиться ситуация, сравнимая с нефтяным кризисом 1970-х годов, который может поднять цены на нефть до 140-157 долларов за баррель. Об этом свидетельствует опубликованный отчет Всемирного банка, который указывает, что затягивание конфликта на Ближнем Востоке может вызвать "двойной шок" на мировых товарных рынках.

Как отмечает японское издание Shūkan Gendai, в 2023 году исполняется 50 лет со дня первого крупного мирового нефтяного шока, произошедшего в 1973 году. Второй нефтяной кризис случился в 1979 году и продолжался до 1983 года. Как отмечается изданием, «мир продолжает держаться на ископаемом топливе и без такого топлива человечеству не выжить, по крайней мере, сейчас». Если война распространится по всему Ближнему Востоку, то опасения в отношении того, произойдет ли продовольственный и энергетический кризис беспрецедентных масштабов, становятся все более реалистичными. При определенных обстоятельствах, по оценкам японских экспертных кругов, стоимость нефти может взлететь даже до 500 долларов.

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В указанных условиях многочисленные эксперты призывают к поиску мирного решения палестино-израильского конфликта и к более активному вмешательству в этот процесс дипломатии.