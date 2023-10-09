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Таблетка для "идеального солдата" США

Командование специальных операций США (SOCOM) вступило в активную фазу участия в клинических испытаниях таблетки, способной ограничить дегенеративные эффекты, вызванные старением и травмами у американских солдат.
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В начале 50-х годов прошлого столетия ЦРУ возглавило работы по созданию «идеального солдата», главным отличием которого должен был стать контролируемый разум. Этот проект получил тогда название  «BLUEBIRD», однако он официально был признан неудачным. Вскоре «BLUEBIRD» уступил место своим «приемникам»: проектам «Artishok» в попытке создания сыворотки правды, а затем и «MK-ULTRA», в ходе которого продолжились поиски идеального средства для контроля над психикой.

197717 идеальный солдат

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В 2019 году программа DARPA «Измерение биологической способности» (MBA, Measuring Biological Aptitude) заключила партнёрское соглашение с тремя исследовательскими группами для раскрытия возможностей организма, чтобы стать «идеальным солдатом».

Повышение когнитивных способностей, бионические глаза, суперслышание, болеутоляющая способность, повышенная физическая сила ... - это все те направления исследований, над которыми активно работают военные ученые в Соединенных Штатах и в странах их союзников, в особенности в Британии. Там в последнее время усиленно задумываются о создании суперсолдата, которые после любого ранения встает на ноги и становится непобедимым на поле боя. «Мы достигли той точки, когда потенциально можем манипулировать ДНК людей, чтобы генерировать больше силы, выносливости и других факторов, как мы это делаем с животными», - заявил в интервью изданию The Sun Майкл Кларк, старший преподаватель кафедры военных исследований в Королевском Колледже Лондона.

Сейчас, например, командование специальных операций США (SOCOM) вступило в активную фазу участия в клинических испытаниях таблетки, способной ограничить дегенеративные эффекты, вызванные старением и травмами. Это испытание является прямым продолжением программы Пентагона по повышению выносливаемости военнослужащих США. Этот «продукт», по появляющимся в американских СМИ сведениям, только что прошел доклинические исследования, направленные на оценку безопасности и оптимальной дозировки. Теперь американские спецслужбы проверят эффективность этой «спецтаблетки», которая обладает потенциалом «замедлять старение и предотвращать появление травм, что невероятно меняет жизнь» - подчеркивает Лиза Сандерс, директор по науке и технологиям специальных сил. Речь здесь идет об улучшении физического состояния американских солдат, которое со временем, как и у любого человека, имеет тенденцию к снижению. «Усилия направлены на улучшение готовности наших сил к выполнению задач за счет повышения личностных характеристик, которые обычно снижаются с возрастом», - объясняет Тим Хокинс, представитель SOCOM.

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По словам Хокинса, SOCOM инвестировала в этот проект почти 2,8 миллиона долларов. Эта новая таблетка, в основе которой лежит «небольшая молекула, полезная для человека», является результатом сотрудничества с биотехнологической лабораторией Metro International Biotech. Руководители программы уточняют, что это не обычный фармацевтический препарат, а скорее Нутрицевтик (или аликамент), другими словами, своего рода пищевая добавка, которая оказывает благотворное действие на организм. Ее формула была разработана для повышения физической и умственной работоспособности солдат, в том числе для повышения их выносливости и способности восстанавливаться после травм.

Metro International Biotech не предоставила подробной информации о составе этой таблетки, но эта биотехнологическая компания известна синтезом соединений - предшественников никотинамидадениндинуклеотида (NAD+) — кофермента, присутствующего во всех живых клетках, который участвует во многих метаболических процессах.  «NAD+ имеет решающее значение для функционирования всех живых клеток. Хорошо известно, что уровни NAD+ снижаются с возрастом людей», - говорится на сайте  компании. В то же время было доказано, что снижение уровня NAD+ связано со многими заболеваниями, включая редкие митохондриальные, которые могут поражать опорно-двигательный аппарат, сердечную мышцу или центральную нервную систему.

Таким образом, по мнению Metro International Biotech, поддержание оптимального уровня NAD+ может позволить людям жить дольше и здоровее, поддерживать высокую работоспособность солдат на протяжении всей их карьеры.

Несколько исследований, проведенных на подопытных мышах, подтвердили  эту гипотезу, показав, что увеличение NAD+ ведет к улучшению метаболизма. В ходе проведенных исследований была выяснена, в частности, отсроченная после повышения уровня NAD+ дегенерация двигательных нейронов, улучшение кровообращения и выносливости опорно-двигательного аппарата, улучшение функции митохондрий, ограничение возрастного увеличения массы тела и т. д.

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Недавно SOCOM установила партнерские связи с промышленностью, исследовательскими институтами и лабораториями, чтобы стимулировать коммерческие исследования по подтверждению благотворного влияния  увеличения уровня  NAD+ на здоровье военнослужащих. Тем самым командование специальных сил укрепило свои отношения с инновационными компаниями, занимающимися новыми технологиями, включая биотехнологии и искусственный интеллект. «Существует огромный коммерческий рынок подобных препаратов, которые могут уменьшить травмы, замедлить старение, улучшить сон», - подтверждает Лиза Сандерс, директор по науке и технологиям SOCOM.

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Клинические испытания недавно разработанного нутрицевтика запланированы на следующий год. Если наблюдаемые результаты и клинические испытания окажутся убедительными, указывается, что этот продукт потенциально может быть в последующем предложен и гражданскому населению в качестве нового средства для продления жизни.

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