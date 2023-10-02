В последнем выпуске академического журнала Военного колледжа Армии США содержится весьма примечательное эссе об уроках, которые американские военные должны извлечь из вооруженного конфликта на Украине.

Одним из акцентов, сделанных в этой статье и, пожалуй, наиболее тревожным и актуальным для среднего гражданина США, является раздел, озаглавленный «потери и пополнения». Здесь, в частности, прямо говорится: «потребности в войсках для крупномасштабных боевых операций вполне могут быть увеличены», существует «необходимость переосмысления концепции добровольческих сил 1970-х и 1980-х годов и перехода к службе по частичному призыву».

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В статье прямо указывается, что «война на истощение» потребует значительных людских ресурсов и переосмысления необходимости восстановления воинской повинности. При этом указывается, что, если бы Соединенные Штаты вступили в похожий крупномасштабный конфликт, они ежедневно несли бы по тридцать шесть сотен потерь и нуждались бы в замене по восемьсот человек ежедневно. В отчете отмечается, что за двадцать лет, проведенных в Ираке и Афганистане, Соединенные Штаты понесли потери в пятьдесят тысяч человек, и эта цифра, вероятно, была бы достигнута всего за две недели интенсивных крупномасштабных боевых действий в нынешних условиях с серьезным противником.

Сегодня армия США уже сталкивается с огромным дефицитом кадров. В прошлом году у нее был недонабор в 15 000 солдат, и ожидается, что в этом году будет не хватать еще 20 000 человек. Кроме того, в приведенном анализе отмечается, что запас резервистов из числа бывших военнослужащих, которые не проходят активной подготовки, но могут быть призваны на действительную военную службу в случае необходимости, изменился с семисот тысяч в 1973 году до семидесяти шести тысяч сегодня.

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До войны на Украине модной теорией западного военного планирования была теория «гибридной войны», в которой идея гигантских государственных армий, сражающихся друг с другом на поле боя, требующих и потребляющих огромное количество людей и техники, считалась такой же устаревшей, как и массированные атаки кавалерии в прошлом. Теоретики войн последних лет утверждали, что даже, когда государства будут сражаться, это будет война через посредников и с использованием специальных операций. То есть это будет больше похоже на последние двадцать лет борьбы с негосударственными субъектами на холмах Афганистана.

Однако в недавней статье, опубликованной военным экспертом Патриком Портером в Journal of Security Studies, прямо указывается, что такая теория современной войны ошибочна, учитывая приход длительных по времени войн на истощение. А это, в свою очередь, требует осознания, что современная война равных противников требует огромных ресурсов и единственный способ удовлетворить эти потребности - это заставить молодежь вступить в ряды вооруженных сил. Как указывается американскими военными экспертами, это стало единственным способом, благодаря которому Украина смогла сохранить свои вооруженные силы, хотя для этого ей и пришлось принимать все более и более радикальные меры, поскольку, по признанию Киева, призывники сталкиваются с большим износом армейских рядов от 80 до 90 %.

Как отмечается журналом Военного колледжа Армии США, повторное введение воинской повинности является чрезвычайно тревожной перспективой для США, учитывая склонность Америки участвовать в бессмысленных войнах, которые приводят только к усилению врагов, убийствам и увечьям американских солдат, трате огромных ресурсов.

В этих условиях США вынужденно погрузились в размышления, какой враг сможет наносить американской армии ущерб в тридцать шесть сотен потерь солдат в день. Война на Тихом океане против Китая была бы, по их оценкам, в первую очередь морской и воздушной войной с крайне ограниченной ролью Вооруженных сил, так как «даже нынешний неумелый режим вряд ли окажется достаточно глупым, чтобы попытаться вести сухопутную войну против Китая». Поэтому остается только Россия в качестве основного противника, что потребует от армии США увеличить набор призывников, чтобы они попали в «мясорубку истощения».

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Военные эксперты США признают, что их страна рискует оказаться вовлеченной в такую катастрофу по их собственной вине, и, в первую очередь, из-за политики НАТО и гностических мессианских крестовых походов американских лидеров «за демократию» или любой другой псевдорелигиозной идеологии.

Вместе с тем США признают себя гегемоном в Западном полушарии с обширными водоразделами в виде Атлантического и Тихого океанов, где ни одно другое государство не способно создать сопоставимую военную силу, все их соседи слабы и относительно дружелюбны. Поэтому США не рискуют быть вынужденными вести крупную наземную войну на внутреннем фронте. В любой войне, в которой будут использоваться американские военные, будут лишь экспедиционные силы, сражающиеся в восточном полушарии, где у США нет в этом насущной оборонительной необходимости.

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С момента создания Соединенных Штатов уже неоднократно делались предупреждения об опасностях сложных союзов и постоянных армий. В этой связи в американском обществе все больше в последнее время укрепляется мысль, что лучшее решение кризиса призыва на военную службу - это полностью упразднить постоянную армию и не рассматривать возможность ведения дорогостоящей и ненужной войны на другом конце планеты, в результате которой в трубу будут выброшены триллионы долларов и сотни тысяч американцев будут убиты, искалечены, психологически травмированы.