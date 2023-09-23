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Intel объявила о выпуске 288-ядерного процессора Xeon

Генеральный директор Intel, объявил о выпуске в 1-й половине 2024 года следующих серверных чипов Xeon 5-го поколения, получивших кодовое название Sierra Forest.
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Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel, объявил о выпуске в 1-й половине 2024 года следующих серверных чипов Xeon, известных под кодовым названием Sierra Forest. Ожидается версия с 288 ядрами.

В ходе представления очередных инноваций, компания Intel представила несколько разработок своих процессоров и, в частности, линейку процессоров Xeon, предназначенных для центров обработки данных. Следующее поколение серверных чипов Intel Xeon 5-го поколения известно под кодовым названием Sierra Forest, и Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel, прогнозирует его доступность на рынке уже в первой половине 2024 года. Как было заявлено, этот процессор обеспечит баланс между производительностью и сниженным потреблением энергии. Он обеспечит в 2,5 раза более высокую производительность на ватт по сравнению с Sapphire Rapids, чипом Xeon 4-го поколения.

Sierra Forest будет построена с использованием архитектуры Intel E-core, разработанной с учетом энергоэффективности, в то время как другой чип под названием Granite Rapids будет разработан с использованием архитектуры Intel P-core, ориентированной на повышение производительности. Granite Rapids обеспечит в два-три раза более высокую производительность при нагрузках на искусственный интеллект по сравнению с Sapphire Rapids. Появление на рынке чипа Clearwater Forest ожидается в 2025 году.

Особо обращает на себя внимание заявление, что эта линейка чипов будет включать версию с 288 ядрами, тогда как в начале этого года производитель говорил о емкости в 144 ядра. «Чего мы не говорили, так это того, что у нас появилось два кристалла на пакет, в результате чего у нас стало 288 ядер в линейке продуктов Sierra Forest с 12 каналами памяти DDR5 и другими улучшениями для сред, оптимизированных для облачных вычислений», - пояснил Пэт Гелсингер в своем заявлении. Руководитель Intel не стал вдаваться в подробности, но указал, что чипы Sierra Forest использует диапазон экстремальных ультрафиолетовых волн (EUV) 5-нанометровой технологии Intel 3.

Указанная инновационная презентация явно была целью послания со стороны Intel соответствующего сигнала конкурентам, включая AMD и Ampere. Первый представил этим летом 128-ядерный чип Bergamo, а второй недавно представил свой 192-ядерный чип AmpereOne на базе Arm. Это явно было сделано с учетом того, что облачные провайдеры чутко относятся к таким инновациям, они ранее склонялись к выбору конкурентов Intel, о чем свидетельствует недавнее объявление Oracle с Ampere.

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