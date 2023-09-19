Как декларируется в последнее время в Индии, эта страна к 2030 году намеревается увеличить численность национальных военно-морских сил на 30 %, сделав свой флот третьим по числу боевых кораблей и их водоизмещению в мире. При этом утверждается, что индийские ВМС, таким образом, не только будут больше ВМС России, но, по числу авианосцев, Индия к 2030 году может обойти Китай и выйти на второе место в мире после ВМС Соединённых Штатов Америки.

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Так, согласно сообщению The Times of India, сегодня индийские власти поставили перед собой цель, «чтобы к 2035 году иметь в составе ВМС как минимум 175 кораблей и подводных лодок для защиты своих геостратегических интересов, а также противодействовать постоянно расширяющемуся присутствию Китая в регионе Индийского океана».

Сегодня индийские ВМС насчитывают 132 корабля и подводных лодки, среди которых, в частности, авианосец – «Викрамадитья» (бывший российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков") и построенный на индийских верфях авианосец "Викрант", принятый на вооружение в 2022 году. Подводный флот состоит из 16 дизель-электрических субмарин.

Индия в течение последних двадцати лет предпринимала активные усилия по модернизации и увеличению своих ВМС. В частности, было начато несколько знаковых программ, таких как P75 по строительству 6 обычных подводных лодок класса Kalvari, эсминцев проекта 15A класса Kolkata.

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Несмотря на то, что усилия и финансирование, безусловно, увеличились, программы модернизации ВМС Индии, тем не менее, страдают от ряда серьезных проблем. Главной из них являются трудности в стране по быстрому продвижению крупных программ в интересах ВМС с привлечением значительных финансовых средств, что часто задерживает или даже срывает важнейшие оборонные проекты. Так, программа P-75I, которая должна была позволить построить шесть новых подводных лодок с анаэробными двигателями, до сих пор не выбрала своего основного поставщика, несмотря на то, что она была начата четыре года назад.

Несмотря на то, что Нью-Дели сотрудничает с Китаем в рамках БРИКС, конкуренция в последний период с Народно-освободительной армией КНР не уменьшается. И это, в частности, можно наблюдать на Гималайском нагорье, остающемся фактором постоянной напряженности между двумя странами, а также в увеличившейся военной поддержке Пекином Исламабада - противника Индии с момента ее создания.

Индия весьма ревностно относится к последней значительной модернизации ВМС Китая, к их крепнущему сотрудничеству с Пакистаном. И в этом плане в Нью-Дели весьма внимательно отслеживают происходящее сейчас укрепление не только ВМС КНР, но и Пакистана, который заказал, помимо четырех корветов класса Barbur на базе турецкого проекта MILGEM (тип Ada), восемь подводных лодок класса Hangor, а также четыре противолодочных фрегата проекта 054 AP класса Tughril.

В результате, по оценкам индийских военных, наличие боевых кораблей, составляющих сегодня ВМС Индии, явно недостаточно для решения проблем безопасности в Бенгальском заливе перед лицом Китая, и в Аравийском море в соперничестве с Пакистаном. Кроме того, в Нью-Дели вынужденно признают, что военно-морской флот Китая за два десятилетия превратился из флота береговой обороны в прямого конкурента ВМС США в Мировом океане.

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Таким образом, Индия поставила перед собой задачу увеличения к 2030 году нынешнего формата национальных ВМС на 25% больше, чем планировалось в течение следующих семи лет, и достичь 175 военно-морских единиц или даже 200 к 2035 году.

Для достижения этой цели индийские верфи сегодня уже имеют значительный портфель заказов из 68 военно-морских кораблей. Среди них, в частности, 7400-тонный эсминец класса Вишакхапатнам (2 корабля поставлены, 2 находятся в стадии строительства), 700-тонные противолодочные корветы программы противолодочной обороны на мелководье (ASW–SWC) (16 единиц) и семь 6500-тонных фрегатов-невидимок класса Nilgiri, 5 больших вспомогательных судов водоизмещением 44 000 тонн на данный момент обозначены как класс HSL.

Тем не менее, большинство этих кораблей позволят заменить только единицы, которые уже находятся в эксплуатации и достигли своего возрастного предела, такие как эсминцы класса Raiput или 7 ракетных корветов класса Veer, которые были введены в строй в 80-х годах.

Таким образом, сегодня для ВМС Индии крайне важно быстро запустить некоторые важные программы, такие как программа строительства подводных лодок AIP P75i, а также программы создания новых эсминцев, фрегатов, корветов и океанских патрульных кораблей.

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Для решения указанных задач Индия стремится сделать упор на национальную военно-промышленную базу, поддерживая как государственных, так и частных судостроителей. Характерным признаком статуса Индии как крупной державы является то, что большинство ее кораблей и подводных лодок – 37 из 39 – построены внутри страны, а не закуплены за рубежом. Некоторые из кораблей построены при значительной зарубежной технической помощи.

Вместе с тем, публикация Индией целей о том, что ее ВМС через 10 лет выйдут на 3-е место в мире по числу и водоизмещению боевых кораблей и на 2-е место по числу авианосцев, весьма скептически оценивается во многих странах. Особенно в Китае, где издание Sohu, в частности, напоминает, что КНР также активно развивает и усиливает свою армию, в том числе и ВМС. И в этой связи указывается, что в Китае, помимо уже имеющихся авианосцев «Ляонин» и «Шаньдун», есть и строящиеся Type002 и Type003, ещё 3 собираются заложить в ближайшие годы.

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В любом случае, если ВМС Индии действительно хотят ответить на вызов Китая и довести свой военно-морской флот до заявленного количества к 2035 году, то им необходимо будет найти способы преодолеть все трудности, в том числе политические и промышленные, которые сегодня серьезно препятствуют решению указанной задачи. Кроме того не следует забывать, что не только ВМС Индии имеют свои проблемы. Аналогичные трудности затрагивают и индийские военно-воздушные, сухопутные силы, поскольку все виды войск участвуют в гонке на время, чтобы не отстать от Пекина и Исламабада, которые двигаются сегодня форсированным маршем.