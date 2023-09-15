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Продажи iPhone 12 модели A2407 временно запрещены во Франции
Французское управление по радиационному надзору (ANFR), уведомило компанию Apple о своем решении ока временно запретить продажу iPhone 12 европейской модели A2407.

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В день, когда был представлен iPhone 15, во Франции появилось уведомление о временном пока запрещении продажи iPhone 12 в этой стране.

Французское управление по радиационному надзору (ANFR), уведомило компанию Apple о своем решении запретить продажу iPhone 12 после проведения тестов, которые показали, что удельный коэффициент поглощения (DAS) электромагнитных волн в этой модели телефона превышает разрешенные законом пределы.

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https://appleinsider.ru/wp-content/uploads/2022/03/12mini_main_pic.jpg

Об этом в интервью газете Parisien сообщил государственный министр Франции по цифровой экономике Жан-Ноэль Барро. Он добавил, что ANFR намерено передать соответствующие данные о DAS iPhone 12 другим государствам Евросоюза. Французские регулирующие органы требуют, чтобы Apple убрала iPhone 12 с рынка с 12 сентября с.г. и привела в соответствие со стандартами уже проданные версии телефона. «Apple должна ответить в течение двух недель», - сказал Барро, добавив: «если они этого не сделают, я готов отдать приказ об отзыве всех находящихся в обращении устройств iPhone 12.»

Удельный коэффициент поглощения (во Франции он обозначается как DAS, в англоязычных странах - SAR) — это показатель, определяющий энергию электромагнитного поля, поглощающуюся в тканях тела человека за одну секунду. Он используется для измерения вредного воздействия мобильных телефонов на человека. Французские регулирующие органы ранее установили ограничение в 4 Вт на килограмм для DAS телефонов, которые пользователи держат в руках или кладут в карман, но у iPhone 12, по данным ANFR, DAS составляет 5,74 Вт на килограмм.

В своем ответном заявлении Apple указала, что ее модели iPhone 12 A2341 для США, A2406 для Канады и Японии и A2408 для материкового Китая, Гонконга и Макао прошли тестирование, соответствуют применимым ограничениям. Однако ничего не указывается относительно модели iPhone 12 A2407, которая выпускается для  других стран и регионов, в частности, для Европы. В Соединенных Штатах Федеральная комиссия связи США требует, чтобы производители телефонов перед их поставкой на национальный рынок проверяли радиочастотное облучение смартфонов, особенно когда они работают на самом высоком уровне мощности – в разных положениях на голове и теле.

Исследование, проведенное Европейским Союзом, пришло к выводу, что низкочастотные электромагнитные поля могут быть канцерогенными, после того как было обнаружено, что у детей, подвергшихся воздействию сильных электромагнитных полей, вероятность развития лейкемии выше, чем у тех, кто не подвергался воздействию таких полей.

Национальный институт рака Франции сообщает, что люди, которые работали в электроэнергетическом секторе, такие как операторы электростанций и операторы телефонных линий, в 1980-х и 1990-х годах сообщали о более высоком, чем ожидалось, уровне заболеваемости раком.

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