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Трещины и проседание грунта в Аризоне, Калифорнии и Юте вызваны истощением подземных вод

Соединенные Штаты выкачивают так много подземных вод, что почва начинает проседать на сотни миль на юго-западе страны.
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Как известно, одним из основных источников пресной воды на Земле являются подземные воды, которые обеспечивают почти половину питьевой воды и около 40 % мирового орошения. Однако человек в последние годы откачивает грунтовые воды быстрее, чем Земля может восполнить их естественным путем. Когда из естественных подземных водоносных слоев выкачивается слишком много воды, земля проседает и создает на поверхности планеты огромные трещины, могущие нанести, по заключениям ученых, серьезный ущерб отдельным странам и привести к геологическим катастрофам.

Именно с этой проблемой в последнее время столкнулись Соединенные Штаты, которым, как предупреждают ученые, может грозить серьезная катастрофа уже в ближайшее время. Повышенная откачка подземных вод стала происходить в США не только из-за потепления климата и возросших потребностей сельского хозяйства, но и по причине значительно увеличившегося использования такой воды после взятого Вашингтоном  последние годы особого акцента на максимальную добычу сланцевой нефти в угоду американскому нефтяному бизнесу.

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Соединенные Штаты выкачивают так много подземных вод, что почва начинает проседать на сотни миль на юго-западе страны. В частности, подобные гигантские трещины уже появились в таких штатах США, как Аризона, Юта и Калифорния. «Эти трещины не имеют естественного происхождения, американцы сами их спровоцировали», - заявил не днях Джозеф Кук – эксперт Геологической службы Аризоны (Arizona Geological Survey - AZGS). По заключению Кука, трещины являются признаками повысившегося напряжения в поверхности Земли, они появились после опущения пород из-за откачки подземных вод. Такие трещины могут повредить дома, дороги, каналы и плотины, а также угрожать домашнему скоту и людям.  Геологическая служба Аризоны уже зарегистрировала 272 км таких трещин, становящихся гигантскими.

 Joseph Cook/AZGS

К такому же выводу пришло и издание New York Times показавшее, что эти трещины являются свидетельством национального кризиса и реальности геологической катастрофы. Исследователи NYT изучили уровень воды в десятках тысяч мест по всей территории Соединенных Штатов. В подготовленном ими докладе говорится, что водоносные слои, которые обеспечивают около 90% систем водоснабжения в Соединенных Штатах, настолько истощены, что могут оказаться неспособными к пополнению. При этом откачка грунтовых вод в США превысила темпы восстановления количества грунтовых вод. Водоносным слоям могут потребоваться столетия или даже тысячи лет, чтобы восстановиться, если вообще они смогут восстановиться...

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По заключению Джозефа Кука, некоторые водоносные подземные районы в Аризоне уже невозможно восстановить, потребление воды было настолько значительным и экстремальным, что у дождевой воды нет достаточного времени для пополнения подземных водоносных слоев.

«На самом деле, некоторые из этих бассейнов в Аризоне настолько перешагнули критический этап, что никогда не смогут пополнить запасы», - добавил Кук. Река Колорадо, которая снабжает пресной водой фермеров на юго-западе страны, включая Аризону, уже сократилась почти на 20% с 2000 года. Если к 2050 году глобальные температуры в бассейне реки Колорадо еще повысятся на 2-5 градусов, как и ожидается, то это может уменьшить поток реки на 40 %, согласно проведенным расчетам.

Brian Conway/AZGS

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Одной из основных проблем, связанных с борьбой со столь неконтролируемой и экстремальной откачкой подземных вод, является, по заключениям американских ученых, отсутствие нормативных актов по всей стране. И Аризона в этом плане не является исключением. На протяжении многих лет откачка подземных вод в США происходила по традиционному для этой страны принципу: "первым пришел, первый получил".   Поэтому геологическая катастрофа для США становится с каждым днем, по мнению американских экспертов, весьма реальной уже в ближайшее время.

Из-за происходящего в последний период изменения климата, усиления засухи в отдельных регионах планеты, для каждого государства водная безопасность, использование имеющихся ресурсов пресной воды становится серьезной суверенной проблемой.

По заключениям экспертов экспертов ООН, нехватка воды становится предметом коллективной безопасности в мировом масштабе. Она особенно актуальна в последнее время для севера Марокко,  Северной Африки и района африканского Сахеля, Ближнего и Среднего Востока, Индийского полуострова, северной части Китая. Не говоря уже об Австралии и Америке - в частности, о западных штатах США и Калифорнии в первую очередь, Мексике и даже Чили.

Так, при нынешних темпах расхода питьевой воды мэр Стамбула Экрем Имамоглу в конце августа предупредил жителей этого крупнейшего города Турции, что, без экономного расходования, Стамбул уже через два месяца может оказаться без воды. В этой связи турецкие власти напомнили жителям, что из-за капающей воды из неисправного крана в год впустую вытекает 6 тонн воды, а из сломанного туалетного бачка – до 700 литров в день. Граждан призвали выключать воду, пока они намыливаются в душе, чистят зубы и бреются.

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В условиях усиления в последний период напряженности, связанной с водными ресурсами, Институт мировых ресурсов (World Resources Institute - WRI) подготовил доклад, в котором указывается ухудшение ситуации с водными ресурсами во многих европейских странах, особенно в Греции, Бельгии, на Кипре.

На этом фоне учеными даже стала отмечаться такая мировая тенденция, как появление «климатических мигрантов»: людей, которые при выборе места жительства учитывают изменение климата и наличия запасов пресной воды. Подобная категория лиц появилась и в России. Так, жители Чукотки теперь переезжают на юг Сибири (в частности, в Новосибирскую и Омскую области), а не в Краснодарский край как прежде, поскольку в Краснодаре теперь слишком жарко.

Водной проблемой серьезно озадачены государства Африки и Ближнего Востока, веками наиболее сильно страдающие из-за недостатка пресной и питьевой воды. Первый африканский климатический саммит завершился 6 июля с.г. принятием "Найробийской декларации", в которой лидеры африканских стран призвали международное сообщество помочь им реализовать потенциал континента в борьбе с глобальным потеплением посредством инвестиций и реформы международной финансовой системы.

В указанных условиях наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер-министр королевства объявили в начале сентября с.г. о создании глобальной водной организации, базирующейся в Эр-Рияде, целью которой является развитие и интеграция усилий стран и организаций по решению водных проблем. 

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Теги

сша водные ресурсы геологическая катастрофа нехватка воды
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