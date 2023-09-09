Microsoft принял решение изменить управление некоторыми устройствами, начав с драйверов принтеров, которые больше не будут обновляться автоматически через Центр обновления Windows.

Microsoft принял решение изменить управление некоторыми устройствами. В ближайшее время это в частности коснется драйверов принтеров, которые больше не будут обновляться автоматически через Центр обновления Windows.

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Ранее при первом подключении принтера к ПК с Windows возникали две ситуации. В большинстве случаев принтер распознавался системой и его драйвер устанавливался автоматически, о чем заботился Центр обновления Windows. Если же принтер не идентифицировался системой автоматически, то пользователь должен был вручную найти свой драйвер, который обычно доступен на сайте его производителя.

Теперь, как сообщает Microsoft, этот принцип изменится, положившись, в первую очередь, на стандарт Mopria в Windows. Этот стандарт, уже существующий с версии Windows 10 21H2, был установлен альянсом Mopria, в который входят большинство производителей принтеров (Canon, Epson, HP, Xerox, Samsung, Brother и т.д.). Он позволяет Windows использовать «универсальный» драйвер, с помощью которого сертифицированные принтеры Mopria будут поставляться на рынок и смогут начинать работать немедленно. Это также относится к принтерам, подключенным через USB, по сети или через Интернет.

По сообщению Microsoft, использование этого стандарта «устраняет необходимость в том, чтобы производители принтеров предоставляли свои собственные установщики, драйверы, утилиты и т. д.» Microsoft заключает: таким образом мы объявляем об окончании обслуживания старых драйверов принтеров Windows v3 и Windows. v4. Однако не паникуйте: ваш текущий принтер продолжит работать». Прежние драйверы будут продолжать работать до тех пор, пока они поддерживаются Windows.

Microsoft решила идти по этому пути постепенно. С 2025 года новые драйверы принтеров не будут выпускаться в Центре обновления Windows. Будут обновляться только те драйверы, которые уже есть в базе данных. В 2026 году порядок ранжирования драйверов принтеров изменится, и предпочтение будет отдаваться драйверу Mopria. Наконец, в 2027 году, за исключением исправлений, связанных с безопасностью, сторонние обновления драйверов принтеров больше не будут разрешены. Однако, как заявляется, ничто не помешает производителям принтеров предлагать обновления драйверов через Microsoft Store или со своего собственного веб-сайта.