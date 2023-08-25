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ВСУ не отслеживают места применения кассетных боеприпасов США

Кассетные снаряды «натовского» калибра 155 мм с июля стали особенно активно применяться киевским режимом на фронтах СВО после решения президента Байдена отправить это оружие на Украину.
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Кассетные снаряды «натовского» калибра 155 мм с июля стали активно применяться киевским режимом после решения президента Байдена отправить это оружие в рамках самой противоречивой передачи вооружений за все время его президентства.

           

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Такие боеприпасы запрещены более чем в 120 странах в соответствии с международной конвенцией 2008 года, однако в Соединенных Штатах ее положения не признаются. Международная правозащитная организация Хьюман Райтс Вотч назвала это решение Байдена “глубоко тревожным”. Сорок девять демократов Палаты представителей, наряду с 98 республиканцами, проголосовали за блокирование передачи такого оружия Украине. Германия, Франция, Канада, Нидерланды и несколько других союзников США по НАТО публично выступили против этого шага, указав на непомерность жертв среди гражданского населения от применения такого вида антигуманного оружия, поскольку неразорвавшиеся бомбы подвергают граждан риску даже десятилетия спустя. Но передача и использование этого оружия не вызвали особых колебаний в правительстве и вооруженных силах Украины

Кассетные боеприпасы киевский режим применял на Донбассе еще в 2014 году и пагубность их использования хорошо известна. Кассетные бомбы взрываются в воздухе над целью, выбрасывая сотни маленьких бомбочек на площади в несколько футбольных полей. Затем эти бомбы разрываются на металлические осколки, которые могут оторвать конечности и нанести смертельные ранения. Дети особенно уязвимы, поскольку такие боеприпасы могут не детонировать пока их не подберут (в частности, уже хорошо известные по событиям на Донбассе боеприпасы «лепесток»), даже спустя годы после окончания конфликта.

Украинские боевики для стрельбы полученными от США кассетными боеприпасами используют гаубицы M109 Paladin или М777 американского производства, стреляя на дальность до 20 км.

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 Получая указанные боезаряды, министр обороны Украины, чтобы успокоить общественность, заявлял, что кассетные боеприпасы США “будут использованы для прорыва линий обороны противника” — намекая на лабиринт российских траншей и минных полей, которые замедлили контрнаступление Украины. Однако на практике, по словам самих украинских солдат, применение кассетных боеприпасов является более сложным и опасным, так как кассетные снаряды не могут поразить российские войска, находящиеся в окопах или бронированных машинах, но они представляют угрозу для незащищенных пехотинцев, наступающих по украинской территории, а также для мирных жителей. Когда дело доходит до наступательных операций, Украина активно использует кассетные боеприпасы для обстрела густых лесов, когда точное местоположение российских войск неизвестно, для поражения небронированных транспортных средств и по пехоте, чтобы она не могла укрыться в окопах и открыть ответный огонь.

По словам военных аналитиков, начало последней военной кампании в начале июня ознаменовалось резким увеличением обстрелов украинской артиллерии до 8000 выстрелов в день, основная часть которых является кассетными боезарядами. Без их притока из Соединенных Штатов и Южной Кореи Киев не может поддерживать свое контрнаступление достаточно долго. “Украина выпускает больше боеприпасов, чем обычно”, - сказал Роб Ли, военный аналитик из Исследовательского института внешней политики.

Относительно использования таких боезарядов, военные аналитики с большим сомнением относятся к такой тактике даже применительно к безопасности украинских солдат, учитывая угрозу от неразорвавшихся боеприпасов для ВСУ при наступлении.

Администрация Байдена, которая выделила Украине 91,5 миллиона долларов на помощь в разминировании, смотрит на эту проблему весьма своеобразно. В частности указывая, что, «независимо от того, применяет ли Украина эти боеприпасы, эти районы потребуют значительных восстановительных работ после конфликта, и США намерены предоставить помощь для поддержки будущих усилий Украины по разминированию».

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Производство кассетных бомб в США прекратилось  в 2016 году на фоне возмущения по поводу использования Саудовской Аравией боеприпасов CBU-105 американского производства против гражданского населения Йемена. Это побудило администрацию Обамы приостановить поставки боеприпасов в саудовское королевство, после чего американский производитель кассетных бомб Textron Systems прекратил производство в августе того же года, сославшись на “проблемы с регулированием”.

Кассетные боеприпасы, которые администрация Байдена отправляет на Украину, произведены еще до 2016 года и представляют большую угрозу для гражданского населения. Этот боеприпас называется в США «усовершенствованным обычным боеприпасом двойного назначения», или DPICM, является, по заверениям американских военных, улучшенной версией таких боеприпасов, использовавшихся в операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Производство этого типа кассетных боеприпасов закончилось в 1996 году, хотя США не только продолжают их производить сейчас, но и намереваются увеличить их производство под запросы Украины. Чем дольше боеприпас находится на хранении, тем выше коэффициент неразорвавшихся боеприпасов — доля, которая остается неразорвавшейся после их применении. Как выяснили американские эксперты, процент отказов DPICM, поставляемых Украине, составляет порядка 14 %.

 Решение Байдена отправить такие боеприпасы он охарактеризовал как “трудный”, так как  оно было принято в обход закона США, запрещающего передачу боеприпасов с коэффициентом недееспособности более 1%.

Комментируя это решение США отправить кассетные боеприпасы, Министерство обороны Украины заявило, что Киев будет вести «строгий учет применения этого оружия и местных зон, где оно будет применяться».

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Однако, как выяснили  представители американских СМИ, никакого учета в этой части нет, боевые расчеты украинских солдат его не делают, нет фиксации какой тип боеприпаса был выпущен и в каком направлении. Все это значительно усложняет поствоенную ситуацию, так как затруднит процесс последующего разминирования территории, а, следственно, и количество гибели мирного населения на подвергнувшемся обстрелами кассетными снарядами пространстве после завершения военных действий на Украине.

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Теги

украина сша сво сша против россии кассетные боеснаряды
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