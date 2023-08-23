В Тель-Авиве представлена израильская Национальная программа по искусственному интеллекту
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По признанию западных экспертов, на сегодняшний день Израиль занимает передовые позиции по разработке искусственного интеллекта (ИИ). Согласно данным Национального совета по научным исследованиям и развитию при Министерстве науки Израиля, около тысячи компаний вовлечено в сферу этой деятельности, в частности, в такие направления, как big data, машинное обучение, интеллектуальные системы, создание программ и др. Большинство компаний было создано за последние годы.
Фото: canva.com
В целях придания дополнительного импульса работе на этом направлении, израильские университеты пытаются удовлетворить спрос на учебные программы в сфере технологий, связанные с искусственным интеллектом, учитывая острую нехватку квалифицированных кадров в этом быстро развивающемся секторе. В этой связи в настоящее время в учебных заведениях по всей стране существуют десятки курсов и программ, связанных с работами в области искусственного интеллекта, предлагаемых на уровне бакалавриата и магистратуры.
В июле в Тель-Авиве по тематике дальнейшего развития отрасли ИИ состоялась конференция, организованная INSS (The Institute for National Security Studies), на которой была представлена израильская Национальная программа по искусственному интеллекту на сумму около 2 миллиардов шекелей.
Ключевые положения программы включают:
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- активное внедрение искусственного интеллекта в госсекторе и промышленности, значительное увеличение числа исследователей в академических кругах в области ИИ;
- решение нормативных и этических вопросов в сфере использования искусственного интеллекта;
- поощрение международного сотрудничества в целях развития знаний об искусственном интеллекте в Израиле, реализации совместных проектов и создания совместных инвестиционных фондов.
Было отмечено, что на сегодняшний день израильское сообщество специалистов по искусственному интеллекту насчитывает около 1600 членов. В него входят ученые и исследователи из академических кругов, промышленности, военных кругов, представители правительственных и общественных организаций. В ходе состоявшейся конференции членами указанного сообщества констатировалось, что Израиль пытается следовать глобальной гонке инвестиций в области искусственного интеллекта, хотя и отстает по сравнению с другими странами, которые в настоящее время вкладывают гораздо больше средств в сектор ИИ. В частности, такими, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Египет.
Было также подчеркнуто, что, в отличие от кибернетической сферы, израильская армия пока не имеет лидерства в области искусственного интеллекта, оставляя эту позицию промышленности. Военные недостаточно активно обучают своих специалистов по искусственному интеллекту, которые затем могли бы использовать свой опыт. Темпы внедрения ИИ в израильскую армию идут медленно из-за нехватки средств, из осторожности, а также потому, что это требует глубоких организационных преобразований, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этих новых технологий. Тем не менее, были высказаны надежды, что в ближайшие годы и в оборонно-промышленном комплексе Израиля произойдет скачок в использовании ИИ. И в этом плане было напомнено, что в ЦАХАЛ уже представили усовершенствованный вариант танка «Меркава-4» с искусственным интеллектом, оснащенный дополнительными компьютерами и шлемом Iron Vision, который за счет технологии дополненной реальности позволяет экипажу осуществлять круговой обзор местности, буквально не высовывая голову «за борт».
В указанных условиях, на состоявшейся конференции израильскому правительству было рекомендовано срочно и в полной мере осознать важность и неотложность внедрения Национальной стратегии в области искусственного интеллекта для защиты страны от риска снижения ее статуса технологической державы как в гражданской, так и в военной сферах.
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