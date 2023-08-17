В последнее время Google заметно активизировал свои действия по борьбе с подозрительными сайтами, прежде всего занимающимися незаконным скачиванием чужих контентов. Хотя среди них можно найти и не только такие.

За последние несколько месяцев Google деиндексировал более миллиарда сайтов.

Прежде всего, здесь речь идет о сайтах, подозрительных в хакерской деятельности, нелегальном скачивании чужих контентов, хотя не исключено наличие среди них и отдельных сайтов, причисляемых западными властями к «дезинформационной политике», а иными словами – к альтернативным СМИ, критикующим нынешнюю политику Запада.

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Следуя указанной политике, западные СМИ были вынуждены под страхом крупного штрафа удалить свои статьи, в которых содержались ссылки на «нелегальные сайты». Как объясняется, «таким образом власти решили вести беспощадную войну с противоправными сайтами». При этом примечательно, что никогда ранее такие средства не использовались.

Эта тенденция не нова. С 2012 года Google публикует свой ежегодный отчет прозрачности, в котором указывается информация по удалению контента, защищенного авторским правом (DMCA). Однако, по сравнению с предыдущими годами, количество таких запросов резко возросло. В общей сложности компания только что преодолела рубеж в семь миллиардов удаленных ссылок.

Относительно деиндексации пиратских сайтов указывается, что более четверти зарегистрированных запросов по этой теме были отправлены MindGeek (материнской компанией PornHub). Компания хотела окончательно положить конец массовому пиратству своего контента сайтом Daftsex. К 2022 году, после длительного судебного разбирательства, она выиграла несколько миллионов долларов и добилась удаления основного домена на .com. Тем не менее, на данный момент в сети осталось более 250 000 альтернативных сайтов.

В результате на Google стало меньше возможностей загружать фильмы, музыку, книги или видеоигры. Тем не менее, торрент-сайты, позволяющие делиться контентом, все еще существуют. Так, например, Google отказался убрать из индексации более ста URL-адресов, связанных с TorrentFreak, из-за отсутствия нарушений.

Как отмечается в Интернет, известный на протяжении многих лет Limetorrents считается одним из лучших в области скачивания торрентов. Там можно найти миллионы файлов с помощью поисковой системы. Это не просто нелегальный сайт для скачивания, потому что там есть очень полезные электронные книги, руководства и другой бесплатный контент.

Вместо того, чтобы переходить на определенный веб-сайт, можно использовать TorrentSeeker для поиска по всем основным торрент-сайтам сразу. Как отмечается в сети, список сайтов там часто обновляется, чтобы объединить результаты с самых популярных из них. Таким образом, это очень эффективный вариант поиска, даже если возможности фильтрации результатов ограничены.

Запущенный в 2016 году Torrentz2 является преемником первоначального торрент-сайта, который закрылся. Это клон, но он позволяет выполнять быстрый поиск без помех. Каждый поиск показывает тысячи результатов, что позволяет найти то, что ищется, и многое другое. Кроме размера файла указывается также и количество обращений к нему.

Как сообщается, в общей сложности более семи миллиардов сайтов были забанены Google по просьбе правообладателей. Борьба с нелегальными сайтами обмена информацией продолжается и ускоряется. В любом случае, именно это раскрывает страница отчетов Google о прозрачности, на которой указаны URL-адреса сайтов, предлагающих пиратский контент, переведенный в автономный режим по запросу правообладателей. В общей сложности с момента запуска указанной политики было забанено семь миллиардов ссылок. Один миллиард из них был деиндексирован всего за девять месяцев, и эта цифра наглядно демонстрирует, что в последнее время участились случаи претензий правообладателей, сообщает Phonandroid. Как указывается, Google обрабатывает до более чем двух миллионов запросов в день.

Вместе с тем необходимо помнить, что незаконная загрузка чужого контента строго запрещена. Необходимо покупать работы самих правообладателей, чтобы поддерживать их и позволить им продолжить свои проекты.