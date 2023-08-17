Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47 За пост начислено вознаграждение
Google деиндексировал 1 миллиард сайтов
В последнее время Google заметно активизировал свои действия по борьбе с подозрительными сайтами, прежде всего занимающимися незаконным скачиванием чужих контентов. Хотя среди них можно найти и не только такие.

реклама

За последние несколько месяцев Google деиндексировал более миллиарда сайтов.

Прежде всего, здесь речь идет о сайтах, подозрительных в хакерской деятельности, нелегальном скачивании чужих контентов, хотя не исключено наличие среди них и отдельных сайтов, причисляемых западными властями к «дезинформационной политике», а иными словами – к альтернативным СМИ, критикующим нынешнюю политику Запада.

реклама

https://overclockers.ru/st/legacy/blog/426203/406513_O.jpeg

Следуя указанной политике, западные СМИ были вынуждены под страхом крупного штрафа удалить свои статьи, в которых содержались ссылки на «нелегальные сайты». Как объясняется, «таким образом власти решили вести беспощадную войну с противоправными сайтами». При этом примечательно, что никогда ранее такие средства не использовались.

Эта тенденция не нова. С 2012 года Google публикует свой ежегодный отчет прозрачности, в котором указывается информация по удалению контента, защищенного авторским правом (DMCA). Однако, по сравнению с предыдущими годами, количество таких запросов резко возросло. В общей сложности компания только что преодолела рубеж в семь миллиардов удаленных ссылок.

Относительно деиндексации пиратских сайтов указывается, что более четверти зарегистрированных запросов по этой теме были отправлены MindGeek (материнской компанией PornHub). Компания хотела окончательно положить конец массовому пиратству своего контента сайтом Daftsex. К 2022 году, после длительного судебного разбирательства, она выиграла несколько миллионов долларов и добилась удаления основного домена на  .com. Тем не менее, на данный момент в сети осталось более 250 000 альтернативных сайтов.

В результате на Google стало меньше возможностей загружать фильмы, музыку, книги или видеоигры. Тем не менее, торрент-сайты, позволяющие  делиться контентом, все еще существуют. Так, например, Google отказался убрать из индексации более ста URL-адресов, связанных с TorrentFreak, из-за отсутствия нарушений.

 Как отмечается в Интернет, известный на протяжении многих лет Limetorrents считается одним из лучших в области скачивания торрентов. Там можно найти миллионы файлов с помощью поисковой системы. Это не просто нелегальный сайт для скачивания, потому что там есть очень полезные электронные книги, руководства и другой бесплатный контент.

Вместо того, чтобы переходить на определенный веб-сайт, можно использовать TorrentSeeker для поиска по всем основным торрент-сайтам сразу. Как отмечается в сети, список сайтов там часто обновляется, чтобы объединить результаты с самых популярных из них. Таким образом, это очень эффективный вариант поиска, даже если возможности фильтрации результатов ограничены.

Запущенный в 2016 году Torrentz2 является преемником первоначального торрент-сайта, который закрылся. Это клон, но он позволяет выполнять быстрый поиск без помех. Каждый поиск показывает тысячи результатов, что позволяет найти то, что ищется, и многое другое. Кроме размера файла указывается также и количество обращений к нему.

Как сообщается, в общей сложности более семи миллиардов сайтов были забанены Google по просьбе правообладателей. Борьба с нелегальными сайтами обмена информацией продолжается и ускоряется. В любом случае, именно это раскрывает страница отчетов Google о прозрачности, на которой указаны URL-адреса сайтов, предлагающих пиратский контент, переведенный в автономный режим по запросу правообладателей. В общей сложности с момента запуска указанной политики было забанено семь миллиардов ссылок. Один миллиард из них был деиндексирован всего за девять месяцев, и эта цифра наглядно демонстрирует, что в последнее время участились случаи претензий правообладателей, сообщает Phonandroid. Как указывается, Google обрабатывает до более чем двух миллионов запросов в день.

Вместе с тем необходимо помнить, что незаконная загрузка чужого контента строго запрещена. Необходимо покупать работы самих правообладателей, чтобы поддерживать их и позволить им продолжить свои проекты.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google #борьба с пиратсими сайтами #деиндексация сайтов
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

5-10% трафика в интернете до сих пор относится к HTTP
DeepMind от Google разрабатывает бота-консультанта с генеративным искусственным интеллектом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

62-тонные "британские монстры" Challenger 2 переброшены к передовой и готовятся к боям за Работино
7
Африканские дети не пишут письма Санта-Клаусу, они пишут письма "Вагнеру"
1
ВС РФ сделали "трипл-хит", поразив за 24 часа БТР Stryker, немецкую БМП Marder и польский Rosomak
3
Подполковник Кроуфорд: Танки Challenger 2 уязвимы к минам и беспилотникам, аналогично танкам Leopard
6
Снарядная диета отменяется – США дадут Украине 2 000 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм
8
Попадание и мощнейшая детонация боекомплекта: дрон-камикадзе «Ланцет» не оставил шансов САУ Paladin ВСУ
2
Производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в России в следующем году вырастет в 25 раз
+
Командир Группы Вагнера Лотос опроверг слухи о переходе его коллег в ЧВК Редут
+
Финский судостроитель заканчивает строительство лайнера в пять раз больше Титаника
4
Потенциальные покупатели уже присматриваются к истребителю РФ 5-го поколения Су-75 Checkmate
1
ЗРПК Панцирь стал "зубастей" и опасней - его вооружили гиперзвуковыми ракетами-перехватчиками
17
Требования Armored Core 6 к игровому ПК довольно скромны
+
Новый комплекс искусственного интеллекта компании NCSoft призван оптимизировать производство игр
+
В сети началась травля репера NIK1 за переданные в клипе приветы Евгению Пригожину и ЧВК Вагнер
2
Вице-премьер Украины призвала сограждан настраиваться на «длительную борьбу»
+
Из-за падения рубля из России уедут до трети трудовых мигрантов
15
Актёр «Офиса» Лесли Бейкер одолжил у фанатов $300 000, но вернёт лишь часть из них
+
США передают украинской полиции изъятое у местных бандитов оружие
4
В НАТО придумали: Украина может вступить в альянс, если уступит России территории
+
Tagesspiegel: ВСУ сильно рискуют перебрасывая силы на Купянское направление
1

Популярные статьи

Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT
7
Что известно о Су-75 Checkmate - самом перспективном лёгком истребителе ВКС РФ
10
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
9
Phenom II X4 - работа над ошибками
74
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
24
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
48
Уменьшаем инпут лаг на геймпадах Xbox series (one) X
11
Два отличных фильма с героями, обремененными психическими проблемами
2
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
2
"Полёт не туда" - Зачем ВСУ и ВС РФ бьют зенитными ракетами по наземным целям (и бьют ли вообще)
5

Сейчас обсуждают

Spambomber23
18:29
Что-то пропали видосики от пучеглазенького базедистого шахтёра. Может, его мачмалой в шахте привалило наглушняк?
Эфир обвалился ниже психологической отметки 1800 долларов
Chihonya
18:21
при том, что куртка выкатывает карты новые, которые слабее карты 19 года, которых за эту цену можно 4 штуки купить)))
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
PanzerK
18:20
Мама бралась комплектом с процессором и памятью за 4к рублей... но вы и тут какие нибудь очередные блестящие варианты и советы придумали бы.
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
Андрей Пеплайкин
18:20
Ракета называется Сармат.
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
FelsheR-BAN100912
18:08
Я не только читатель и писатель, но и собиратель п/к из подобно говна и палок. Сдать в п/к забегаловку или выставить на форумах, по месту жительства за пол цены - всегда можно. Печально что ты начал к...
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
Артём Николаев
18:05
Шорты рулят
Криптовалютные эксперты и трейдеры оценивают последствия обвала Биткоина до 28 тысяч
32.50
18:01
при чем тут ваша видеокарта от амд?
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
Артём Николаев
18:00
В России 17 августа участники биржевого процесса отмечают День трейдера. Пусть это неофициальный праздник, однако отечественные финансисты на протяжении 25 лет поздравляют друг друга, желая профессион...
Банки успешно провели тестирование цифрового рубля
kurar73
17:58
вот теперь норм сборка, хотя ID-COOLING SE-224-XT Basic - 1,5 рубля в .нс, Toshiba DT01 [DT01ACA300] за 5.7р, ну и к Chieftec CORE 600W за 6, и 12400 таки быстрее 5600 в играх.. MSI MAG FORGE M100...
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
Vasijara
17:56
Можно себя убеждать сколько угодно что бюджетки лучи не тянут, но факта того что всё прекрасно работает это не отменяет. Замечу что с FG фрэймтайм самый низкий. Кстати, топы тоже покупают не для ФХД ч...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем