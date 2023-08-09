Билл Гейтс активно выступает в последнее время за проект по борьбе с «глобальным потеплением», используя экспериментальную геоинженерию, чтобы заблокировать Солнце. Эта идея, отстаиваемая Биллом Гейтсом и миллиардером Джорджем Соросом, заключается в том, чтобы ввести в атмосферу искусственные белые облака, которые бы отражали солнечный свет от поверхности планеты. По убеждению авторов этого проекта, таким образом, якобы, можно снизить температуру на планете, «бороться с глобальным потеплением», и предотвратить таяние ледяных шапок. По их последним высказываниям, таяние ледяных щитов Гренландии, в частности, может обречь человеческую цивилизацию из-за повышения уровня океана на семь метров.

Метод, предложенный Биллом Гейтсом, заключается в увеличении концентрации аэрозолей в стратосфере, чтобы отражать солнечную радиацию от Земли. Билл Гейтс даже профинансировал крупный проект в Гарварде, в котором использовались воздушные шары для распыления аэрозолей, однако этот проект был приостановлен из-за протестов общественного мнения.

Согласно появившемуся в ряде западных СМИ проекту документа, Европейский союз оценивает опасные последствия «глобального потепления» для безопасности, включая риск того, что нехватка воды или продовольствия может спровоцировать конфликты и миграцию. Часть этой «оценки» включает изучение потенциальных опасностей реинжиниринга атмосферы. «Эти технологии создают новые риски для людей и экосистем, но они также могут усилить дисбаланс сил между странами, спровоцировать конфликты и поднять множество этических, правовых, политических и управленческих вопросов», - говорится в документе, в который, вероятно, будут внесены поправки.

Однако, по заключениям ряда европейских экспертов, приступив к этим исследованиям, Европейский Союз оказывается в центре дебатов о том, является ли геоинженерия климата хорошей наукой или это просто отвлекающий маневр в научной фантастике.

Блокирование солнечных лучей в настоящее время часто рекламируется как способ борьбы с так называемым «климатическим кризисом». Критики, однако, предупреждают о непредвиденных побочных эффектах подобных радикальных планов, таких как изменение жизненно важных режимов выпадения осадков или чрезмерное охлаждение Земли, которое может привести к ледниковому периоду. Некоторые ученые даже призвали к заключению международного соглашения о неприменении этих решений.

Ряд других экспертов утверждает, что сообщения о «климатическом кризисе» являются обманом, направленным на нагнетание общественного страха с целью повышения налогов и ограничения свобод. В частности, о предупреждении общественности о том, что выступления против углекислого газа - это мошенничество, говорит известный эколог Патрик Мур, соучредитель Greenpeace. Будучи экологом и активистом Greenpeace на протяжении более 50 лет, он заявляет, что увеличение содержания углекислого газа в атмосфере приносит пользу, а утверждения о том, что изменение климата «вызвано деятельностью человека», являются «пропагандой», которую он называет «опасной».

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Комментарии Мура, ведущего эксперта по защите окружающей среды, прямо противоречат зеленой повестке дня, выдвигаемой в последнее время администрацией Байдена и глобалистскими группами от Организации Объединенных Наций (ООН) и Всемирного экономического форума. По словам Мура, защита окружающей среды была переключена на другие ориентиры, и движение «отказалось от науки и логики в пользу эмоций и сенсаций».

Как недавно сообщило Slay News, активный инициатор “борьбы за климат”, специальный представитель Байдена по вопросам климата - Джон Керри даже призывает фермеров прекратить выращивать продукты питания, чтобы достичь радикальных целей администрации по снижению “выбросов” до “чистого нуля”. Он, в частности, в мае с.г. выступил со своей программой и с «климатическим предупреждением» во время конференции Министерства сельского хозяйства США "Зеленая повестка дня" в Вашингтоне. При этом он, для усиления своих доводов, сослался на сведения Межправительственной группы экспертов по изменению климата, что якобы сельское хозяйство генерирует от 10% до 12% выбросов парниковых газов во всем мире.