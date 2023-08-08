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Apple выступила против британского закона об отключении шифрования в мессенджерах

Apple выступает против проводимой консервативным правительством Великобритании работы по обновлению Закона о полномочиях по расследованию 2016 года и предоставления МВД королевства доступа к обмену сообщениями.
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В последние месяцы консервативным правительством Великобритании ведется активная работа по обновлению Закона о полномочиях по расследованию (Investigatory Powers Act - IPA) 2016 года таким образом, чтобы различные службы обмена сообщениями были доступны Министерству внутренних дел. Команда премьер-министра Риши Сунака хочет предоставить следователям еще больше полномочий в случае угрозы национальной безопасности или совершения правонарушения. Если этот закон будет принят, то Министерство внутренних дел сможет требовать у компаний отключения функций безопасности ПО, не сообщая об этом общественности.  

Согласно пока действующему закону, при наличии такого требования должна быть проведена специальная проверка, может быть назначен независимый надзиратель, а сама компания может подать апелляцию, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Сейчас многие мессенджеры и подобные им сервисы предлагают сквозное шифрование, поэтому сообщения могут быть расшифрованы только устройствами, отправляющими и получающими их. 

Apple, которая выступает за защиту конфиденциальности своих пользователей, резко раскритиковала проект и заверила, что не позволит никакому правительству нарушить безопасность своей мобильной операционной системы iOS. Компания из Силиконовой долины пригрозила отозвать iMessage и Facetime у британцев.

Apple не первая, кто выступает против этой возможной корректировки британского законодательства, включающей сохранение интернет-провайдерами записей о просмотрах в течение одного года, разрешение на массовый сбор личных данных и возможность автоматического поиска материалов о преступлениях в приватных чатах. Разработчики WhatsApp и Signal также уже выступили против нового закона, который быстро прозвали хартией шпионов. Signal в случае его принятия, также как и Apple, пригрозил уходом  с рынка Великобритании.  

Apple заявляет, что выступает против внесения изменений только для одной страны, которые в конечном итоге поставят под угрозу безопасность других миллионов пользователей по всему миру. Apple представила  9-страничный документ с подробным описанием того, почему она выступает против законопроекта. Компания заявляет, что не будет вносить изменения в какой-либо одной стране, потенциально ставя под угрозу безопасность миллионов пользователей, использующих iMessage и FaceTime по всему миру, поэтому она угрожает отключить обе эти службы в Великобритании. Apple также заявляет, что изменения, требуемые правительством Великобритании, означают, что компании придется выпустить обновление программного обеспечения, однако, к сожалению, списки изменений являются общедоступными, поэтому информация будет доступна всем.

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Эксперт по кибербезопасности из Университета Суррея, профессор Алан Вудворд, также считает, что технологические компании не примут корректировку законодательства, поэтому правительству либо придется вносить поправки в законы, либо столкнуться с риском того, что фирмы выведут свои приложения из страны.

Как отмечают британские СМИ, конфликт консервативного правительства Великобритании с Apple в последние месяцы явно нарастает. В ноябре 2022 года Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало антимонопольное расследование в отношении крупных американских компаний Apple и Google, которые доминируют в облачных играх и мобильных браузерах, инициировав пересмотр ограничений Apple на облачные игры через свой App Store. По данным CMA, в 2021 году 97% всех поисковых запросов в Интернете в Великобритании осуществлялись через браузеры, разработанные Apple или Google, поэтому любые ограничения, налагаемые компаниями, оказывают значительное влияние на работу пользователей. Кроме того, поскольку почти миллион британцев используют облачные игровые сервисы, многомиллиардная индустрия азартных игр в стране и торговые ограничения могут замедлить рост отрасли, упустить многие возможности для британских игроков, указывалось на официальном сайт британского правительства.

В конце июля с.г. правительство Великобритании по требованию более 1,5 тыс. британцев предъявило  американской корпорации Apple иск на £785 млн (около $1 млрд) из-за высоких сборов в магазине приложений App Store.

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