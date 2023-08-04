В 2016 году британский парламент проголосовал за закон «Investigatory Powers Act», который сегодня активно используют соответствующие британские службы для для отслеживания своих подданных в интернете.





В Великобритании незаметно, но настойчиво, внедряется система, позволяющая собирать историю навигаций в интернете.

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Chris Yang via Unsplash

В 2016 году британский парламент проголосовал за закон «Investigatory Powers Act», который можно перевести как «закон о надзорных полномочиях». Под этим названием, которое может показаться банальным, скрывается закон, который некоторые ассоциации по всей стране называют одним из самых драконовских в мире, когда речь заходит о надзоре.

Законодательство, в частности, предусматривает создание "записей о подключении к Интернету", или ICR, что дает возможность обязывать интернет-провайдеров по решению судьи хранить истории посещений в течение одного года. Семь лет спустя, издание Wired рассказало, как это «нововведение», которое прошло экспериментальную стадию, сегодня развивается в британском королевстве.

Официальные документы показывают, что в 2022 году полиция Соединенного Королевства сочла обкатку этого закона успешным. Хотя созданная система надзора не позволяет детально просматривать веб–страницы, она, тем не менее, позволяет перечислить сайты, которые посещали проверяемые люди и чем конкретно они интересовались.

Также планировалось, что правоохранительные органы смогут получить доступ к истории приложений, открытых на смартфоне, или к другой информации, такой, как IP-адрес, номер клиента и т. д.

В 2016 году интернет-провайдеры полагали, что потребуются годы, прежде чем они смогут внедрить такую систему, которая позволит собирать и хранить ICR.

Однако случилось так, что некоторые из его компонентов уже действуют: например, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) активно пользуется им. Это, в частности, следует из расследований журналистов Wired, опирающихся на официальный документ от февраля 2023 года, в котором кратко описывается внедрение этих «новшеств».

Технические детали этой системы до сих пор остаются в секрете. Чтобы оправдать это молчание, Министерство внутренних дел Великобритании ссылается на ограничения, связанные с национальной безопасностью, и с «коммерческими интересами». Однако официальный представитель правительства заявил Wired, что в стране действует «одна из самых надежных и прозрачных систем надзора в мире».

Однако ошибка в использовании ICR уже была задокументирована в 2020 году. В своем годовом отчете за 2020 год, опубликованном в январе 2022 года, Управление уполномоченного по расследованиям (IPCO), которое курирует спецслужбы, полицию и местные органы власти, утверждало, что оператор связи, у которого правоохранительные органы запрашивали историю просмотров, предоставил «превышение данных по сравнению с тем, что было разрешено».

Между тем, критика нынешней ситуации с надзором в Великобритании продолжает поступать. Так, по словам Нура Хайдара, юриста и адвоката ассоциации гражданских свобод Privacy International, ICR не защищают граждан. «Мы считаем, что это делает нашу конфиденциальность менее безопасной, поскольку эти данные могут быть использованы не по назначению», - настаивает он.