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Сегодня болезнь Альцгеймера (БА) является самой распространенной разновидностью деменции (слабоумия), которую диагностируют у каждого 10-го человека на планете. Это люди разных возрастов, среди которых почти 24,5 млн пожилых людей старше 65 лет, причем каждый год к ним присоединяются еще 4,6 млн новых пострадавших от этой болезни. Количество населения, страдающего от болезни Альцгеймера, повышается на фоне увеличения продолжительности жизни людей.

Доля россиян с болезнью Альцгеймера составляет, по информации российских медиков, примерно 1%. Однако, по их прогнозам, с увеличением продолжительности жизни людей в России будет происходить и рост количества, страдающих от БА по возрасту.

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Поэтому не удивительно, что одним из важнейших направлений медицины сегодня является поиск средств борьбы с БА, в том числе создание вакцины для профилактики и лечения этого заболевания.

Болезнь Альцгеймера происходит из-за гибели клеток головного мозга, что, прежде всего, проявляется в виде потери кратковременной памяти. Зачастую человек путает потерю кратковременной памяти с усталостью. При пренебрежении столь важным симптомом заболевание прогрессирует.

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Турецкие эксперты утверждают, что для профилактики от болезни Альцгеймера необходимо регулярно употреблять некоторые продукты питания, обновляющие клетки мозга, защищающие от многих заболеваний, обеспечивающие регенерацию клеток головного мозга. К таким продуктам, в частности, они относят:

- чернику, являющуюся одной из ягод, содержащих мощные антиоксиданты, предотвращающие повреждение клеток, поддерживающие здоровье головного мозга;

- авокадо, богатое полезными жирами, помогающее уменьшить воспаление в головном мозге. Кроме того, плод содержит важные питательные вещества, такие как фолиевая кислота, витамин Е и витамин С, что весьма полезно для головного мозга;

- грецкие орехи, включающие в свой состав питательные вещества, такие как витамин Е, фолиевая кислота и полифенолы, которые способны поддерживать здоровье головного мозга благодаря своему антиоксидантному действию;

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- розмарин, славящийся способностью расширять сосуды головного мозга, содержащий антиоксидант, называемый карнозиновой кислотой, которая улучшает память;

- брокколи, где соединение под названием «сульфорафан» помогает уменьшить воспаление в головном мозге;

- редис — овощ, который содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения, способствующие поддержанию здоровья головного мозга;

- шпинат - богатый питательными веществами, такими как фолиевая кислота, железо, витамин Е и витамин С, что весьма важно для здоровья головного мозга и способствует снижению риска развития болезни Альцгеймера;

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- белокочанная капуста - богатая витамином С, витамином К, фолиевой кислотой и антиоксидантами;

- шафран — специя, обладающая антиоксидантными свойствами и может оказывать противовоспалительное действие. Считается, что шафран способен уменьшить окислительный стресс в головном мозге и укрепить память;

- корица, также хорошо известная своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, ее участие в регулировании уровня сахара в крови также благоприятно сказываются на здоровье мозга;

- тимьян — это еще одна специя, включающая в себя антиоксиданты и противовоспалительные соединения. Предполагается, что некоторые компоненты в составе тимьяна могут уменьшить воспаление в головном мозге и способствовать поддержанию неврологического здоровья.

Помимо поиска профилактических средств от прогрессирования болзни Альцгеймера, в последнее время заметно активизировались разработки экспериментальной вакцины. В частности, команда ученых Лестерского университета (Великобритания), Медицинского центра Геттингенского университета (Германия), а также британской медицинской благотворительной организацией Life Arc («Ковчег жизни») разработали два экспериментальных препарата, которые предназначены для лечения болезни Альцгеймера. Один из них под рабочим названием ТАР01 представляет собой моноклональные антитела, которые предназначены для лечения болезни Альцгеймера, второй, под рабочим названием TAPAS, – своего рода вакцина, которая будет воздействовать на иммунную систему и обучать ее узнавать токсичный белок и, разрушая его, предотвращать заболевание. Оба препарата продемонстрировали высокую эффективность на двух мышиных тестах.

Активная работа по поиску вакцины от БА ведется и командой из Высшей медицинской школы Японского университета Хунтендо. Хотя результаты еще не прошли экспертную оценку, тем не менее они на днях были представлены на научной сессии Американской ассоциации кардиологов по фундаментальным сердечно-сосудистым наукам в 2023 году в Бостоне. Эта разрабатываемая потенциальная новая вакцина действует на белок, который появляется в стареющих клетках. Одним из белков, экспрессируемых стареющими клетками, является SAGP, или гликопротеин, ассоциированный со старением, и он является «мишенью» вакцины. Мыши, которые были вакцинированы, показали значительные улучшения в поведенческих тестах. Согласно заявлению для прессы, в котором подробно описываются результаты, они проявляли большую осведомленность об окружающем мире и вели себя как здоровые мыши. Вдобавок ко всему, в их мозге было снижено количество нескольких биомаркеров воспаления. У вакцинированных мышей также значительно уменьшилось накопление амилоидных бляшек в коре головного мозга - области мозга, связанной с обработкой речи и решением проблем.

Это не первая попытка создания вакцины от болезни Альцгеймера – в настоящее время на людях проходят испытания и другие потенциальные вакцины. Однако, как только эти результаты будут опубликованы, предстоит пройти долгий путь, прежде чем подобная экспериментальная терапия будет применима к людям.