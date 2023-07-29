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9 стран ЕС до сих пор не получили деньги из фонда стимулирования COVID-19

Политика ЕС по дальнейшему противостоянию России и развязыванию украинского конфликта не позволяют Брюсселю выполнять социальные обязательства перед европейцами.
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В ущерб социальным интересам собственных граждан, лидеры Евросоюза, встав на неприкрытый русофобский путь углубления противостояния с Россией, уже потратили на дальнейшее развязывание вооруженного конфликта на Украине и военную помощь Киеву около двух десятков миллиардов долларов.

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Понимая, что продолжение подобной политики ведет к краху Евросоюза и выполнения им перед европейцами своих социальных гарантий, не удивительно, что, на прошедшем в начале июля двухдневном саммите европейских лидеров в Брюсселе, одной из самых острых тем был вопрос о том, куда исчезли деньги из бюджета ЕС. 

Так, политический советник венгерского лидера Орбана заявил об отказе Венгрии поддерживать предложение ЕК о помощи Киеву на 50 млрд евро. Более того, глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто попросил ЕС отчитаться, куда были направлены выделенные на военную помощь Украине последние 10 млрд евро из так называемого Европейского фонда мира, который глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель усиленно пытается превратить в Оборонный фонд Украины. Говоря о деятельности нынешних еврочиновников, премьер-министр Венгрии прямо заявил заявил : «Возникает вопрос: как мы дошли до этой ситуации и как они довели Европейский Союз до грани банкротства?»

Указанная полемика в Евросоюзе в последние дни дополнительно  обострилась после обнародования информации, что девять государств-членов ЕС до сих пор не получили ни цента из стимулирующего фонда, созданного Европейским Союзом для оказания финансовой помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

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Как декларировалось ранее Евросоюзом, указанный фонд стимулирования должен был обеспечить быстрое вливание средств в экономику стран ЕС после пандемии. Однако, как выясняется, на сегодняшний день только 150 миллиардов евро из 800 миллиардов евро программы помощи были распределены по всему Союзу, охватив только 18 стран. Указанная информация усиливает критический настрой жителей ЕС в отношении политики Брюсселя и деятельности конкретных еврочиновников.

Вместе с тем, в Брюсселе все чаще слышатся разговоры о том, что реализация определенных инвестиций до истечения срока действия этого фонда стимулирования в 2026 году может вообще оказаться невозможной.

Чтобы получить инвестиции из этого фонда, страна должна подать платежный запрос в Европейскую комиссию. Однако это возможно только после достижения так называемых "контрольных показателей" для данного транша и после выполнения определенных инвестиционных условий. Если эти условия не будут выполнены, Европейская комиссия блокирует платеж.

Именно это, в частности, произошло с Италией, которая, по мнению комиссии, «испытывает проблемы с выполнением своих обязательств». Рим получил два платежа, но третий был заморожен комиссией из-за невыполнения так называемых «шагов».

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Некоторые страны ЕС уже представили комиссии пересмотренные инвестиционные планы, и официальные лица в Брюсселе полагают, что в ближайшие недели к ним присоединятся и другие. Со своей стороны комиссия ЕС обещает сделать все возможное, чтобы как можно скорее опубликовать оценку их дела, однако уверенность в положительном рассмотрении вопроса  сохраняется мало у кого.

До сих пор Польша, Германия, Венгрия, Эстония, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Бельгия и Ирландия не получили ни одного евро из фонда стимулирования.

«Война на Украине привела к массовой инфляции, росту цен на энергоносители и повышению стоимости жизни для среднего жителя ЕС. Между тем, Европейская комиссия в своих планах относительно расходования стимулирующего фонда вообще не учитывала такой сценарий», - заявил   член бюджетного комитета Европейского парламента, евродепутат от Польши по вопросам права и справедливости (PiS) Богдан Ржонка. «Некоторые из целей, поставленных комиссией перед ЕС, были недостижимы с самого начала», - добавил он. По его словам, средства должны были быть выделены на те области, которые больше всего пострадали от пандемии Covid-19, например, на улучшение здравоохранения, борьбу с безработицей и помощь бизнесу. «Были простые решения, но комиссия пошла на нереалистичные амбиции», - сказал он.

Но это не единственная проблема для Брюсселя. Для финансирования фонда стимулирования Европейская комиссия заимствовала средства от имени ЕС на внешних рынках. И сегодня серьезной проблемой является резкое увеличение стоимости обслуживания этих займов, которые должны покрываться бюджетом ЕС на 2021-27 годы. При создании фонда планировалось, что средняя процентная ставка будет постепенно повышаться с 0,55% в 2021 году до 1,15% в 2027 году. В результате в бюджете на 2021-27 годы было выделено 14,9 миллиарда евро на погашение процентов по кредитам фонда стимулирования.

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Однако сегодня процентные ставки значительно выше. А это означает, что 14,9 миллиарда евро будут исчерпаны уже летом 2023 года, то есть более чем на четыре года раньше запланированных сроков. «Прогнозы показывают, что затраты на обслуживание кредитов достигнут 34 миллиардов евро в период 2021-2026 годов», - заявил  комиссар по экономике Паоло Джентилони на недавнем заседании бюджетного комитета Европейского парламента. А значит, компенсационные выплаты из фонда стимулирования на погашение потерь от пандемии (как, впрочем, и на многие другие программы социальной помощи) многим нуждающимся странам будут недоступны.

И все это из-за откровенного нецелевого разбазаривания еврочиновниками бюджета ЕС на войну с Россией.

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Теги

ес провал политики поддержки киевского режима русофобская политика ес отсутствие средств в фонде стимулирования ес
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