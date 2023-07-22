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Почему? – Как часто ребенок задается этим в детстве, однако, повзрослев, он ставит все меньше таких вопросов. И дело не в том, что он становится умнее и более информированным, подчас догадываясь о причинах того или иного явления и оставляя подчас лишь вопрос ПОЧЕМУ? для разъяснения все меньших жизненных событий… А может быть причина этому лежит в том, что у взрослеющего человека растут проблемы и на многие из вопросов он просто перестает обращать внимание?

Тем не менее, давайте попробуем ответить на некоторые вопросы. Ну, например, почему море соленое? Что видят слепые во сне?

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Или, вот: почему в самолете на иллюминаторах при взлете нужно поднимать жалюзи? Этот вопрос, как и другие в отношении самолетов, становится особенно актуальным с учетом происходящего сейчас отпускного периода и активного использования при поездках этого вида транспорта. А посему путешественники волей или неволей обращают свое внимание к самолетам и полетам уже с приобретением авиабилета и, особенно, при погружении в самолетное кресло…

IMAGE: SLATE

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Попадая в салон самолета перед вылетом, пассажиры (особенно наблюдательные и которые привыкли «держать в своих руках вопросы безопасности во время путешествий») обращают внимание на то, что в салоне бортпроводниками до их появления подняты все шторки на иллюминаторах.

Чтобы ответить на этот вопрос об иллюминаторах, стоит напомнить, что они являются важной частью конструкции самолета, поддерживая, в частности, баланс между наружным и внутренним давлением воздуха в самолете. И не закрывать иллюминаторы в авиалайнерах действительно является частью протокола безопасности, обязательного для экипажа при подготовке к взлету и посадке.

Итак, иллюминаторы авиалайнеров выполняют несколько функций. Одна из них заключается в том, чтобы позволить экипажу (и пассажирам) быстро выявить техническую проблему рядом с самолетом: задымление, возгорание двигателя, поломка и т. д. А при визуальном обнаружении таких проблем можно сделать экстренную эвакуацию из самолета максимально эффективной.

Как свидетельствует Международная программа обучения и моделирования мирового уровня по безопасности полетов FlightSafety, чрезвычайные ситуации чаще возникают во время взлета и посадки. Из 115 зарегистрированных аварий в 2022 году, перечисленных в базе данных Fly Savety, 26% произошли между отрывом от земли и набором высоты самолета, 36,5% - между спуском и касанием земли. Несчастные случаи в полете во время так называемого «круизного» периода составляют 33,9% от общего числа.

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Обычно при взлете и посадке у пилотов остается мало времени, чтобы среагировать на возникающие проблемы. Ведь, когда пассажирский лайнер летит на высоте порядка 11 километров, пилот имеет больше времени для корректировки полета и ситуации. Даже если все двигатели выключатся, самолет не упадет камнем с неба, он будет планировать какое-то время. Во время такого «круизного» периода классический авиалайнер теряет один километр высоты каждые 20 км полета, что в случае зависания в воздухе дает пилоту около десяти минут, чтобы найти место для посадки.

Однако, когда самолет находится близко к Земле, это время ожидания посадки существенно сокращается. Ведь взлет длится всего 30-45 секунд, в течение которых весьма сложно для пилота оценить ситуацию и одновременно быстро принять решение. Особенно с учетом того, что авиалайнер движется по взлетной полосе со скоростью более 160 км/ч и не может остановиться сразу. Кроме того, снижая скорость, самолет становится более уязвимым к погодным условиям, которые могут отклонить его траекторию и вызвать проблемы при непредвиденном столкновении с землей.

Что же касается самих иллюминаторов, то не исключено, что в будущем могут появиться самолеты и без иллюминаторов. Хотя наблюдение через них и позволяет предупреждать об авариях, не стоит забывать, что они играют важную роль в вопросе сохранения баланса между наружным и внутренним давлением воздуха в самолете и при их разгерметизации на большой высоте может быть нанесен существенный вред пассажирам и самой конструкции летательного аппарата. Но эти отверстия, представляющие собой хрупкие участки конструкции, значительно усложняют конструкцию и утяжеляют вес самолета. Так, согласно исследованиям экспертов ОАЭ, самолет без иллюминаторов был бы на 50% легче, а видимость снаружи можно было бы заменить виртуальными окнами благодаря внешним камерам, которые отображали бы внешний пейзаж.

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