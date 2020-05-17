Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG STRIX Radeon RX 5600 XT OC
|Radeon RX 5600 XT ROG STRIX
|Radeon RX 5700
|Графический процессор
|Navi 10
|Navi 10
|Шейдерные ALU
|2304
|2304
|Boost частота ядер
|1750 МГц (1770 МГц OC Mode)
|1750 МГц
|Текстурных блоков
|144
|144
|ROP блоков
|64
|64
|Объем памяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Частота памяти
|12 ГГц
|14 ГГц
|Шина памяти
|192 Бит
|256 Бит
рекламаНа первый взгляд различия не так уж и велики, но недостаток памяти никаким разгоном не исправить, а вот с её частотой наверняка что-то можно сделать.
Внешний вид и упаковка
рекламаХитрая форма крыльчатки axial-tech с замкнутыми в кольцо краями лопастей по замыслу создателей должна обеспечить большее воздушное давление.
Три вентилятора выглядят избыточно на видеокарте с тепловыделением меньше 200 Вт, проверим догадку в тестах.
рекламаГабариты карты 30,4 x 11,8 x 5,4 см вызывают трепет и уважение, ROG STRIX RX 5600 XT выглядит в точности как полноразмерный флагман.
Рёбра массивного двухсекционного радиатора ориентированы перпендикулярно длинной стороне карты.
реклама
Силовые элементы VRM охлаждаются основным радиатором, на нём предусмотрен специальный выступ. Между радиатором и печатной платой расположена ещё одна укрепительная пластина.
реклама
Внутренняя пластина служит не только для увеличения жёсткости конструкции - охлаждение памяти её прямая обязанность. Над местами расположения чипов памяти предусмотрены насечки для увеличения площади рассеивания. Любопытно, что насечки есть и не над микросхемами - система охлаждения идентична применяемым на старших картах AMD с большим количеством микросхем памяти.
На торце видеокарты можно наблюдать вывод пяти из шести никелированных теплотрубок, используемых для равномерного распределения тепла по радиатору. Кроме того, тут же находятся два 4-pin PWM разъёма для подключения дополнительных вентиляторов и 4-pin RGB разъём.
Инженеры ASUS не стали экономить на разъёмах подключения дополнительного питания, в наличии сразу два - 6 pin и 8 pin, что в теории позволяет подвести к карте 300 Вт в сумме с питанием через слот PCI-E, аппетиты Radeon RX 5600 XT гораздо скромнее этого значения.
Двухпозиционный переключатель позволяет выбрать одну из двух микросхем BIOS. По умолчанию в них прошиты разные конфигурации: в положении "P" достигаются заявленные максимальные частоты, а "Q" используется для предустановленного тихого режима системы охлаждения со сниженными частотами.
Кнопка с подписью "LED" отключает или включает подсветку видеокарты.
Характеристики видеокарты в нагрузке
Обозреваемый экземпляр ROG STRIX RX 5600 XT оказался из ранних партий, версия BIOS содержит частоты ниже заявленных. Проверим параметры работы видеокарты в такой конфигурации.
В качестве повторяемой нагрузки использую Fire Strike Ultra Stress Test из пакета 3DMark.
Частота графического процессора ниже 1600 МГц на протяжении всего теста. Низкое рабочее напряжение в 860 мВ позволило среднему энергопотреблению видеочипа остаться меньше 100 Вт, приятно, но более высокий частоты обрадовали бы покупателя больше.
Обновление BIOS
Получить из магазина вариант с неактуальной версией BIOS - вполне реальная ситуация, многие производители уже разослали крупные партии по магазинам к моменту решения AMD повысить рабочие частоты RX 5600 XT. Для решения этой проблемы ASUS разместила на своём сайте приложение обновления прошивки для ROG STRIX 5600 XT.
Интересным моментом выглядит наличие сразу двух вариантов BIOS: один с заявленными в спецификациях частотами, а второй с дополнительно увеличенной частотой памяти. Какие могут быть сомнения - конечно опциональный с разгоном памяти!
Процесс прошивки прост до неприличия: запустить скачанный exe-файл, перезагрузиться, повторить для второго положения переключателя. Естественно, не стоит выключать или перезагружать ПК в те недолгие несколько секунд, когда идёт непосредственно прошивка.
|
|
Вот теперь заявленные частоты достигнуты, а по памяти получен очень приятный бонус в 2000 МГц эффективной частоты. Стоит отметить, в новой версии BIOS прописано ограничение мощности в 180 Вт.
Снова обратимся к стресс-тесту 3DMark, в этот раз в конфигурации частот видеочипа, соответствующей декларируемой ASUS.
Стабильность FPS (кадров в секунду) в тесте на высоком уровне - 99,3%.
Рабочее напряжение поднялось на 70 мВ по сравнению со старой версией BIOS, но и частоты значительно выше - в среднем на 126 МГц. При заявленных типичных для игровой нагрузки 1670 МГц, среднее значение частоты видеочипа составило 1715 МГц, его энергопотребление при этом было чуть меньше 128 Вт в среднем.
Влияние обновления прошивки на производительность измерим в тесте Time Spy из того же пакета 3DMark.
Игровые тесты
В тестах использовался стенд в составе:
- Центральный процессор: Intel Core i9-9900K 5 ГГц
- Материнская плата: Asus Maximus XI Apex
- Видеокарта: Powercolor AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ Red Dragon
- ОЗУ: G.Skill Trident Z 2x8 ГБ (F4-3600C15D-16GTZ) 4400 МГц CL17
- SSD: NVMe WD Black SN700 500 ГБ (Windows 10 Pro со всеми обновлениями)
- SSD: SATA Crucial MX500 1 ТБ (Игры)
- Блок питания: Cooler Master V1200 Platinum 1200 Вт
- Версия драйвера видеокарты: Adrenalin 2020 20.4.2
Для каждой игры измерялось не только среднее значение FPS, но и 1% и 0,1% меньших FPS. Значения в диаграммах - усреднённое из нескольких повторений. В прилагаемых видео записан тестовый отрезок с мониторингом параметров системы.
Red Dead Redemption 2
- Разрешение: 1080p
- Качество графики: самое высокое
- Встроенный тест
Wolfenstein: Youngblood
- Разрешение: 1080p
- Качество графики: убер
- Встроенный тест
Call of Duty: Warzone
- Разрешение: 1080p
- Качество графики: по умолчанию
Tom Clancy’s The Division 2
- Разрешение: 1080p
- Качество графики: максимальное
- Встроенный тест
Control
- Разрешение: 1080p
- Качество графики: высокое
Assassin’S Creed Odyssey
- Разрешение: 1080p
- Качество графики: самое высокое
- Встроенный тест
Far Cry 5
- Разрешение: 1080p
- Качество графики: максимум, HD текстуры вкл.
- Встроенный тест
Metro Exodus
- Разрешение: 1080p
- Качество графики: ультра
- Встроенный тест
Borderlands 3
- Разрешение: 1080p
- Качество графики: ультра
- Встроенный тест
Проблем с разрешением 1080p не обнаружено, даже самые требовательные игры шустро работают с максимальными настройками. Запаса производительности хватит и на более высокие разрешения, особенно если позволить себе снизить некоторые параметры качества графики.
RGB подсветка
Продукт для энтузиаста в наши дни трудно представить без красочной RGB подсветки, и на ROG STRIX RX 5600 XT не пожалели диодов: подсвечивается кожух на радиаторе, логотип на бэкплейте и табличка на торце видеокарты.
В видео можно ознакомиться с одним из вариантов работы подсветки видеокарты.
Разгон
Для разгона ASUS предлагает собственную утилиту - GPU TweakII.
Тех же результатов можно достигнуть и через драйвер AMD, преодолеть искусственное ограничение в 1820 МГц для буста пока невозможно ни в каких приложениях.
В такой конфигурации отправим ROG STRIX RX 5600 XT в стресс-тест.
Абсолютно никакого намёка на нестабильность, 99,8%.
"Разгон" прибавил только 36 МГц к среднему значению частот видеочипа, но и энергопотребление особо не изменилось: 133,5 Вт против 127,7 Вт.
Замерим контрольное количество баллов в 3DMark Time Spy.
В баллах 3DMark прибавка производительности составила чуть больше 3%.
Будем надеяться, что способ обойти ограничения появится в обозримом будущем, потенциал видеочипа выше 2 ГГц, а охлаждение ROG STRIX отлично подойдёт для штурма рекордных значений.
Заключение
ROG STRIX - интересная реализация Radeon RX 5600 XT: охлаждение и габариты явно избыточны для энергоэффективной карты AMD, но иметь такую карту в системном блоке приятно.
Заводские настройки вентиляторов вызывают вопросы, ручная коррекция скорости их вращения в меньшую сторону даёт сопоставимые температурные результаты, но звук их работы при этом совершенно неразличим обычным ухом. Нельзя сказать, что на 1600 оборотов в минуту вентиляторы шумно работают, акустический комфорт они не нарушают.
-
Эффективная система охлаждения.
- Эффектный внешний вид.
- Завышенная скорость вращения вентиляторов в авто режиме.
- Длина карты требует внимательности при выборе корпуса.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила