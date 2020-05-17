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Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG STRIX Radeon RX 5600 XT OC

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Начну с интригующего сравнения с картой из старшей серии.
 

Radeon RX 5600 XT ROG STRIX Radeon RX 5700
Графический процессор Navi 10 Navi 10
Шейдерные ALU 2304 2304
Boost частота ядер 1750 МГц (1770 МГц OC Mode) 1750 МГц
Текстурных блоков 144 144
ROP блоков 64 64
Объем памяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Частота памяти 12 ГГц 14 ГГц
Шина памяти 192 Бит 256 Бит
   

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На первый взгляд различия не так уж и велики, но недостаток памяти никаким разгоном не исправить, а вот с её частотой наверняка что-то можно сделать.

Внешний вид и упаковка

Большая ROG STRIX коробка приятно лежит в руках и собирает завистливые взгляды окружающих. Ещё на ней нанесена полезная информация о характеристиках видеокарты, а также особенностях процесса производства и конструкции системы охлаждения.

   

В простое вентиляторы останавливаются полностью - карта становится абсолютно бесшумной. Агрессивная форма кожуха системы охлаждения одинакова на большинстве карт серии ROG STRIX, но от этого хуже она не становится - узнаваемый образ, стабильное качество.

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Хитрая форма крыльчатки axial-tech с замкнутыми в кольцо краями лопастей по замыслу создателей должна обеспечить большее воздушное давление.

Три вентилятора выглядят избыточно на видеокарте с тепловыделением меньше 200 Вт, проверим догадку в тестах.    

Логотип Republic of Gamers в правой части карты снабжён подсветкой.  Укрепительная пластина из металла кроме декоративной функции, с которой она справляется отлично, участвует в охлаждении видеокарты через толстые термопрокладки напротив места расположения видеочипа и памяти.

Высота системы охлаждения - три слота расширения.

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Габариты карты 30,4 x 11,8 x 5,4 см вызывают трепет и уважение, ROG STRIX RX 5600 XT выглядит в точности как полноразмерный флагман.

Рёбра массивного двухсекционного радиатора ориентированы перпендикулярно длинной стороне карты.  

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Длина видеокарты - 304 мм, стоит заранее проверить возможность установки в корпус.

Силовые элементы VRM охлаждаются основным радиатором, на нём предусмотрен специальный выступ. Между радиатором и печатной платой расположена ещё одна укрепительная пластина.

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Строение системы охлаждения.  

Внутренняя пластина служит не только для увеличения жёсткости конструкции - охлаждение памяти её прямая обязанность. Над местами расположения чипов памяти предусмотрены насечки для увеличения площади рассеивания. Любопытно, что насечки есть и не над микросхемами - система охлаждения идентична применяемым на старших картах AMD с большим количеством микросхем памяти.

   

На торце видеокарты можно наблюдать вывод пяти из шести никелированных теплотрубок, используемых для равномерного распределения тепла по радиатору. Кроме того, тут же находятся два 4-pin PWM разъёма для подключения дополнительных вентиляторов и 4-pin RGB разъём.         

   
Чёрная матовая планка с разъёмами видеовыходов содержит три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0b, заявлена поддержка HDCP версии 2.3.  
 
Световые индикаторы оповестят красным светом о проблемах подключения и белым о верном варианте.                      

Инженеры ASUS не стали экономить на разъёмах подключения дополнительного питания, в наличии сразу два - 6 pin и 8 pin, что в теории позволяет подвести к карте 300 Вт в сумме с питанием через слот PCI-E, аппетиты Radeon RX 5600 XT гораздо скромнее этого значения.

 
Выключенную кнопкой подсветку можно включить программно.    

Двухпозиционный переключатель позволяет выбрать одну из двух микросхем BIOS. По умолчанию в них прошиты разные конфигурации: в положении "P" достигаются заявленные максимальные частоты, а "Q" используется для предустановленного тихого режима системы охлаждения со сниженными частотами.

   

Кнопка с подписью "LED" отключает или включает подсветку видеокарты.

Характеристики видеокарты в нагрузке

Обозреваемый экземпляр ROG STRIX RX 5600 XT оказался из ранних партий, версия BIOS содержит частоты ниже заявленных. Проверим параметры работы видеокарты в такой конфигурации.

В качестве повторяемой нагрузки использую Fire Strike Ultra Stress Test из пакета 3DMark.

Проблем со стабильностью ожидаемо не возникло, 150 Вт лимита мощности более чем достаточно для таких скромных частот. Проанализируем полученные с датчиков данные в приложении Generic Log Viewer.

   

График частоты, напряжения и энергопотребления видеочипа.          

Частота графического процессора ниже 1600 МГц на протяжении всего теста. Низкое рабочее напряжение в 860 мВ позволило среднему энергопотреблению видеочипа остаться меньше 100 Вт, приятно, но более высокий частоты обрадовали бы покупателя больше.

       
График температур видеочипа и памяти, график скорости вращения вентиляторов. На фоне низких температур и энергопотребления довольно странным смотрится режим работы вентиляторов с частотой вращения в 1600 оборотов в минуту. Показатели температур больше похожи на жидкостное охлаждение: пиковая для видеочипа - 49°, для памяти - 60°. Температура окружающего воздуха поддерживалась в промежутке 24-25°.

Обновление BIOS    

Получить из магазина вариант с неактуальной версией BIOS - вполне реальная ситуация, многие производители уже разослали крупные партии по магазинам к моменту решения AMD повысить рабочие частоты RX 5600 XT. Для решения этой проблемы ASUS разместила на своём сайте приложение обновления прошивки для ROG STRIX 5600 XT.

Интересным моментом выглядит наличие сразу двух вариантов BIOS: один с заявленными в спецификациях частотами, а второй с дополнительно увеличенной частотой памяти. Какие могут быть сомнения - конечно опциональный с разгоном памяти!

   

   

Процесс прошивки прост до неприличия: запустить скачанный exe-файл, перезагрузиться, повторить для второго положения переключателя. Естественно, не стоит выключать или перезагружать ПК в те недолгие несколько секунд, когда идёт непосредственно прошивка.

           
"P" положение после обновления.                
 "Q" положение после обновления.                


Вот теперь заявленные частоты достигнуты, а по памяти получен очень приятный бонус в 2000 МГц эффективной частоты. Стоит отметить, в новой версии BIOS прописано ограничение мощности в 180 Вт.

Снова обратимся к стресс-тесту 3DMark, в этот раз в конфигурации частот видеочипа, соответствующей декларируемой ASUS.

Стабильность FPS (кадров в секунду) в тесте на высоком уровне - 99,3%.


График частоты, напряжения и энергопотребления видеочипа.          

Рабочее напряжение поднялось на 70 мВ по сравнению со старой версией BIOS, но и частоты значительно выше - в среднем на 126 МГц. При заявленных типичных для игровой нагрузки 1670 МГц, среднее значение частоты видеочипа составило 1715 МГц, его энергопотребление при этом было чуть меньше 128 Вт в среднем.    

   
График температур видеочипа и памяти, график скорости вращения вентиляторов.Температуры стали немного выше, но до привычных значений для видеокарты на воздушном охлаждении далеко. Средняя температура графического процессора - 53,5°, памяти - 62°. Косвенным показателем избыточности системы охлаждения служит небольшая разница между значением датчика температуры видеочипа и показателя Tjunction (Hot Spot). Скорость вращения вентиляторов существенно не изменилась.


Влияние обновления прошивки на производительность измерим в тесте Time Spy из того же пакета 3DMark.

Более 10% преимущества карты с актуальной версией BIOS, отличная прибавка, стоит затраченных на обновление нескольких минут.

Игровые тесты


Фиолетово-чёрный, подобрать приятную глазу комбинацию цветов - отдельное развлечение.

 В тестах использовался стенд в составе:

  • Центральный процессор: Intel Core i9-9900K 5 ГГц
  • Материнская плата: Asus Maximus XI Apex
  • Видеокарта: Powercolor AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ Red Dragon
  • ОЗУ: G.Skill Trident Z 2x8 ГБ (F4-3600C15D-16GTZ) 4400 МГц CL17
  • SSD: NVMe WD Black SN700 500 ГБ (Windows 10 Pro со всеми обновлениями)
  • SSD: SATA Crucial MX500 1 ТБ (Игры)
  • Блок питания: Cooler Master V1200 Platinum 1200 Вт
  • Версия драйвера видеокарты: Adrenalin 2020 20.4.2

Для каждой игры измерялось не только среднее значение FPS, но и 1% и 0,1% меньших FPS. Значения в диаграммах - усреднённое из нескольких повторений. В прилагаемых видео записан тестовый отрезок с мониторингом параметров системы.

Red Dead Redemption 2

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: самое высокое
  • Встроенный тест


 




Wolfenstein: Youngblood

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: убер
  • Встроенный тест


 




Call of Duty: Warzone

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: по умолчанию


 




Tom Clancy’s The Division 2

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: максимальное
  • Встроенный тест


 




Control

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: высокое


 




Assassin’S Creed Odyssey

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: самое высокое
  • Встроенный тест


 




Far Cry 5

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: максимум, HD текстуры вкл.
  • Встроенный тест


 


Metro Exodus

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: ультра
  • Встроенный тест


 



Borderlands 3

  • Разрешение: 1080p
  • Качество графики: ультра
  • Встроенный тест


 


   

Проблем с разрешением 1080p не обнаружено, даже самые требовательные игры шустро работают с максимальными настройками. Запаса производительности хватит и на более высокие разрешения, особенно если позволить себе снизить некоторые параметры качества графики.

RGB подсветка

Продукт для энтузиаста в наши дни трудно представить без красочной RGB подсветки, и на ROG STRIX RX 5600 XT не пожалели диодов: подсвечивается кожух на радиаторе, логотип на бэкплейте и табличка на торце видеокарты.


AURA RGB Lighting Control Выбрать нужный режим можно в приложении ASUS AURA RGB Lighting Control, кроме преднастроенных вариантов свечения есть и зависящий от температуры видеочипа.


В видео можно ознакомиться с одним из вариантов работы подсветки видеокарты.   

Разгон

Для разгона ASUS предлагает собственную утилиту - GPU TweakII.


Тех же результатов можно достигнуть и через драйвер AMD, преодолеть искусственное ограничение в 1820 МГц для буста пока невозможно ни в каких приложениях. 


  Для достижения стабильности на частоте видеочипа 1820 МГц не пришлось прибегать к повышению напряжения, возможно и меньших значений хватило бы, но этот вариант не тестировался. Память заработала на максимально доступных 14880 МГц. Повышение лимита мощности явно лишнее, но покрутить больше нечего. 

В такой конфигурации отправим ROG STRIX RX 5600 XT в стресс-тест.

   

Fire Strike Ultra Stress Test    

 Абсолютно никакого намёка на нестабильность, 99,8%.

   
График частоты, напряжения и энергопотребления видеочипа.        

 "Разгон" прибавил только 36 МГц к среднему значению частот видеочипа, но и энергопотребление особо не изменилось: 133,5 Вт против 127,7 Вт.

       
График температур видеочипа и памяти, график скорости вращения вентиляторов.  Никакого значимого влияния на температурный режим работы видеокарты такой скромный разгон не оказал. С таким серьёзным охлаждением можно двигать ползунки в настройках частот до максимума вправо без опасений.


Замерим контрольное количество баллов в 3DMark Time Spy.

В баллах 3DMark прибавка производительности составила чуть больше 3%. 

Будем надеяться, что способ обойти ограничения появится в обозримом будущем, потенциал видеочипа выше 2 ГГц, а охлаждение ROG STRIX отлично подойдёт для штурма рекордных значений.

Заключение

ROG STRIX - интересная реализация Radeon RX 5600 XT: охлаждение и габариты явно избыточны для энергоэффективной карты AMD, но иметь такую карту в системном блоке приятно.

Заводские настройки вентиляторов вызывают вопросы, ручная коррекция скорости их вращения в меньшую сторону даёт сопоставимые температурные результаты, но звук их работы при этом совершенно неразличим обычным ухом. Нельзя сказать, что на 1600 оборотов в минуту вентиляторы шумно работают, акустический комфорт они не нарушают.


Преимущества:
  • Эффективная система охлаждения.
  • Эффектный внешний вид.
Недостатки:
  • Завышенная скорость вращения вентиляторов в авто режиме.
  • Длина карты требует внимательности при выборе корпуса.

   


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