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Ранее я не задавался вопросом над тем, выпускаются ли сейчас российскими заводами микроэлектроники радиокомпоненты, выпуск которых был начат еще во времена СССР, в далеких «бородатых» 1970-х годах. Но поломка моего видавшего виды советского осциллографа С1-114 заставила меня задуматься над этим вопросом. Дело в том, что в усилителе вертикального отклонения осциллографа вышла из строя микросхема 134ЛБ1А. У нее банально отгнили некоторые ножки, причем не осталось даже хоть каких-нибудь их остатков, чтобы к ним можно было подпаять проводники и нарастить ножки. Видимо в начале своего жизненного пути осциллограф эксплуатировался и хранился в условиях повышенной влажности. Пришлось на просторах интернета искать такую микросхему. В очередном интернет-магазине электронных компонентов "АНИОН" я нашел необходимую мне микросхему. То, что она есть в продаже, и я ее так быстро нашел это, конечно же, хорошо. Я ее заказал, она пришла, и осциллограф был восстановлен. Кстати говоря, осциллограф С1-114 довольно не плохой, мне он очень нравится. Но на этом история с осциллографом заканчивается и более отношения к статье иметь не будет.

Вернемся теперь к тому, что я в интернет-магазине "АНИОН" нашел необходимую мне микросхему 134ЛБ1А.

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Все бы ничего, но посмотрите на дату ее изготовления (12-я неделя, 2014 года). Я, честно говоря, ожидал, что магазины будут предлагать только микросхемы производства времен СССР, каких-нибудь 1980-х годов, но никак не 2014 года. Да, конечно же, там продаются и микросхемы 1980-х и 1990-х годов. Но, 2014 годом, я был крайне удивлен, причем неприятно. А вот и еще «свежие» микросхемы 133 и 134 серии этого же интернет-магазина.

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То есть, произведены они уже в России. А теперь давайте вспомним, когда же было начато их производство в далеком СССР. Вот фотография этой же микросхемы 134ЛБ1А, только произведенной в апреле 1974 года.

Название ее представлено в несколько ином виде: С1ЛБ341А. Но это одна и та же микросхема. Дело в том, что маркировка микросхем произведенных включительно до 1974 года производилась несколько по-другому. Буквенное обозначение (ЛБ) ставилось сразу после первой цифры серии (1лб34). Вот еще фотографии микросхем 133 и 134 серии 1970-х годов выпуска.

Получается, что если взять, крайние, так сказать задокументированные на фотографиях даты производства, например, все той же микросхемы 134ЛБ1А. То, первая дата производства будет 1974 год, а последняя 2014 год. Итого, разница получается в 40 лет. Вы только вдумайтесь, целых 40 лет (это только по данным найденных мной фотографий) эта микросхема, а вернее все микросхемы, как минимум 133 и 134 серий производились заводами СССР, а теперь производятся и российскими заводами по технологиям 1970-х годов. Это уму непостижимо.

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А выпускаются ли они в России сейчас? Оказывается да, это подтверждает найденный мной в интернете каталог микросхем «ПАО МИКРОН 2020», где на 82-84 странице указан перечень производимых микросхем 133 серии по состоянию на 2020 год.

Тогда получается, что они производятся не 40, а целых 48 лет, это почти половина века. Просто немыслимо.

Ну ладно, наверно эти микросхемы стратегически важны для России. А как дела обстоят с транзисторами. Возьмем, к примеру, распространенный в СССР мощный составной биполярный транзистор 2Т825А-Е, который использовался как в усилительном, так и ключевом режиме работы. Ниже приведена фотография двух транзисторов 1987 года выпуска.

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А теперь они же, но только 2015 года выпуска.

Исходя из крайних дат производства указанных на фотографиях, нетрудно подсчитать, что они как минимум производятся на протяжении 28 лет, живучие они, однако.

А если поискать по магазинам то, совсем не долго ища, я наткнулся на ООО «Гранд-Электрон», где продаются транзисторы 2Т825Б 2020-2021 годов выпуска.

И тогда вовсе оказывается, что они производятся уже на протяжении 35 лет. Не долгий ли период производства этих транзисторов, они же уже морально устарели, ведь они имели актуальные параметры лишь в 1980-х, 1990-х годах. А технологии производства микроэлектроники во всем мире не стоят на месте. Сейчас какой-нибудь китайский паршивенький полевой транзистор средней мощности заткнет его за пояс.

Также и многие другие микросхемы, транзисторы и другие дискретные радиокомпоненты, выпускаемые в СССР в 1970-х, 1980-х годах, до сих пор, по сей день выпускаются российскими заводами микроэлектроники. Это, как видите, совершенно не сложно проверить.

Для чего же они нужны, и где их используют в России. Ну исходя из того, что в современной российской бытовой технике я их не встречал, правда и делать им там нечего, вся российская бытовая техника производится из иностранных радиокомпонентов, в основном китайских. То очевидно, что используются эти древние микросхемы и транзисторы в военно-промышленном комплексе. До сих пор. И мне после этого «прозрения» стало беспокойно.

Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, как вы думаете, для чего российскими заводами микроэлектроники до сих пор производятся эти доисторические радиокомпоненты. И где они применяются. Может, я чего-нибудь не знаю, и на самом деле не все так плохо, как я думаю.



