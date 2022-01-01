Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Так ли опасны вышки мобильной связи, как об этом говорят, и насколько опасен сам мобильный телефон

Для обеспечения людей мобильным интернетом и связью в городах и населенных пунктах операторы устанавливают большое количество базовых станций. Бытует мнение, что их близкое расположение к человеку очень опасно для здоровья. Так ли это на самом деле, и вреден ли сам мобильный телефон, в статье.
[ ] для раздела Блоги
2
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

  Современную жизнь уже невозможно представить без мобильного интернета и мобильной связи. Для предоставления населению возможности пользоваться этим достижением цивилизации, операторы мобильной связи размещают в городах и населенных пунктах большое количество базовых станций, которые необходимы для образования радиоканалов связи с мобильными телефонами. 

реклама

Естественно, что и базовые станции, и сами мобильные телефоны являются источником радиоволн (электромагнитной энергии). У многих людей бытует мнение, что базовые станции, и особенно их близкое расположение с местами нахождения людей, очень опасно для их здоровья. 

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

  Очень часто операторам связи приходится размещать антенны базовых станций на крышах жилых домов, и люди, проживающие в этих и соседних домах, начинают жаловаться на то, что из-за них, они больше не могут спать или им снятся кошмары, с попугаев выпали все перья, все тараканы вымерли. И это притом, что антенны еще даже не подключены к аппаратуре, и вообще вся аппаратура базовой станции еще не подключена к источнику электроэнергии. 

реклама

    Давайте разберемся, насколько же вредны базовые станции. Но при этом рассматривать их нужно не как отдельные потенциально опасные объекты, а как совокупность системы «мобильный телефон плюс базовая станция». Поскольку мобильные телефоны также являются источником электромагнитной энергии и мощность излучаемого ими радиосигнала, напрямую зависит от их удаленности от базовых станций.

Базовая станция постоянно обменивается служебными сигналами с мобильными телефонами. С их помощью, помимо всего прочего происходит настройка необходимой мощности передатчика  телефона. 

   Происходит это в двух словах следующим образом, базовая станция измеряет уровень получаемого сигнала от телефона, и если он мал, то сообщает телефону о необходимости увеличения мощности. При достижении необходимого уровня принимаемого сигнала, станция сообщает об этом телефону, и он прекращает дальнейшее увеличение мощности. Соответственно, если базовая станция находится близко от телефона, то затухание (ослабление) радиосигнала при распространении на такое расстояние будет мало. Поэтому достаточно небольшой мощности  радиосигнала телефона для уверенного приема базовой станцией. Но если базовая станция находится на большом удалении, то затухание сигнала увеличивается, и для уверенного приема телефону придется увеличить свою мощность до большего значения. И чем больше расстояние до базовой станции, тем большую мощность радиосигнала будет излучать телефон для обеспечения надежного соединения, и тем сильнее будет воздействие радиосигнала на человека. Такой алгоритм управления мощностью телефона используется, как при осуществлении телефонных звонков, так и при интернет соединении.

реклама

  Здесь важно понимать, что воздействие на человека электромагнитной энергии излучаемой телефоном, будет гораздо больше, чем от базовой станции, имеющей мощность излучения гораздо выше, и находящейся пусть даже на крыше соседнего дома. Причиной этого является очень малое расстояние от телефона, до например головы человека, вернее полное отсутствие такового, при осуществлении абонентом телефонного звонка. 

И даже если вы используете гарнитуру, все равно расстояние до телефона будет не более метра. Ну и при использовании телефона для доступа к интернету, он также будет находиться непосредственно у вас в руках, практически воздействую на вас в упор излучаемым радиосигналом. 

  А базовая станция находится на несравненно большем расстоянии от вас, поэтому будет происходить затухание (ослабление) излучаемого ей радиосигнала из-за преодоления этого расстояния. А также из-за преодоления различных препятствий, таких как стен, потолочных перекрытий и т. д. Кроме того антенны базовой станции устроены таким образом, что излучают основную мощность сигнала в главном лепестке (направление основного излучения). 

реклама

Он направлен практически параллельно земле, с небольшим уклоном в сторону земли, для наибольшей площади покрытия. А непосредственно в зоне под антеннами, уровень сигнала будет определяться уровнями боковых лепестков (направления побочных, паразитных излучений) антенн, которые в 250 раз меньше   уровня основного лепестка. Соответственно и мощность электромагнитного излучения в непосредственной близости от базовой станции будет мала, затем по мере увеличения расстояния, она сначала увеличится (в зоне начала действия главного лепестка), и при дальнейшем увеличении расстояния от базовой станции, будет постепенно уменьшаться. Таким образом, чем дальше находится базовая станция от телефона и соответственно от вас, тем больше будет уровень излучаемого телефоном радиосигнала, который будет на вас воздействовать. И чем ближе будет базовая станция, тем меньшим будет изучаемый телефоном  радиосигнал.

    Естественно, что воздействие радиосигнала излучаемого базовыми станциями и мобильными телефонами, так же, как и других радиосигналов на организм человека, не добавляет здоровья. Поэтому и существуют санитарные нормы, ограничивающие максимально допустимые уровни электромагнитной энергии, воздействующей на человека. Кроме того санитарные нормы в Российской Федерации намного строже чем во многих западных странах. В России допустимая плотность потока энергии для базовых станций составляет 0,1 Вт/м2, а к примеру в западных странах 10 Вт/м2. 

    Даже в главном лепестке антенны базовой станции, рассчитанной на использование в городских условиях, уже на расстоянии от не в 45 м, уровень плотности потока энергии достигает санитарной нормы 0,1 Вт/м2, и по мере увеличения расстояния, дальше плавно уменьшается. 

Поэтому не стоит опасаться соседства с базовыми станциями, ну кроме случая, когда главный лепесток ее антенны направлен на ваше окно, и при этом антенна находится ближе 45 м от вас.

   Хуже обстоит дело с мобильными телефонами, телефоны продаются в магазинах новыми, упакованными. И не представляется возможным проверять каждый телефон на превышение допустимой мощности излучения. Кроме того у каждого производителя она разная и ее они не указывают. 

  Но все же, не стоит по этому поводу сильно беспокоиться, частотный диапазон радиоволн, в котором работает мобильная связь, не является ионизирующим. То есть такой радиосигнал не приводит к изменению структуры клеток организма и не вызывает онкологических заболеваний. 

Ко всем этим тяжелым последствиям может приводить только ионизирующее излучение, к которым относится ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение. 

 

  Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, испытывали ли вы на себе какое-нибудь негативное воздействие от базовых станций и мобильных телефонов.

 

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

lte (4g) umts (3g) антенны сотовой связи базовая станция сотовой связи безопасна ли сотовая связь допустимая плотность потока энергии излучение мобильных телефонов опасность мобильных телефонов опасность сотовой связи опасны ли мобильные телефоны
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
5
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
14
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
36
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
16
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
26
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
26
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
24
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-A
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
30

Интересные материалы

В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
27 декабря 2021 24
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
27 декабря 2021 26
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
21 декабря 2021 71
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
28 декабря 2021 26
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
20 декабря 2021 31
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
30 декабря 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские геймеры перешли на ультрабюджетные видеокарты GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
83
Вблизи ядра Земли обнаружены породы, оставшиеся со времен формирования Солнечной системы
13
США потребовали от украинского Илона Маска продать аэрокосмическую компанию Firefly
27
Rockstar очень быстро завершила рождественское событие в GTA Online — игроки недовольны и требуют его вернуть
13
Итоги 2021 года на игровом рынке – дорогие видеокарты, прорыв Windows 11 и провал NVIDIA RTX
56
Удовольствие за 27 рублей: в Steam вышла Clownfield 2042 — игра-пародия на Battlefield 2042
8
Актёра, сыгравшего Морфеуса в первых трёх фильмах, намеренно не взяли в Матрицу: Воскрешение
26
Новое вредоносное ПО использует избыточное выделение ресурсов SSD для обхода мер безопасности
5
В 2022 году наступит криптозима, а Биткоин опустится до 20 000 долларов – эксперты РБК
44
Новогодние акции в World of Tanks: скидки на оборудование и снаряжение, раздача ценных бонусов и боевые задачи с призами
15
Арнольд Шварценеггер поздравил фанатов World of Tanks с наступающим новым годом
31
Гиперкар Volar eVTOL будет летать на скорости 220км/ч на высоте до 1000м и поступит в продажу в 2028
8
Японские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 формирующую пожизненный иммунитет
30
Детали отменённого экшена Bully 2 от Rockstar: масштабный игровой мир с мелкими деталями, реалистичная физика и многое другое
+
Новые подробности о Haunted Chocolatier — новом проекте от разработчика инди-бестселлера Stardew Valley
+
В январе 2022 года Эфир подорожает до $6000, что приведёт к росту цен на видеокарты – Cryptonews
31
В Японии представлен первый в мире концепт гибрида автобуса и поезда
9
Наиболее полная информация о процессорах Intel за 4 дня до анонса – тактовые частоты, TPD и цены
15
Tesla отзывает полмиллиона автомобилей из-за проблем с безопасностью
9
В Star Citizen появился эксклюзивный набор кораблей почти за три миллиона рублей
5

Популярные статьи

Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
209
Обзор туалетной бумаги - по просьбам телезрителей
102
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть первая
27
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
14
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
5
Обзор проводной/Bluetooth гарнитуры Harper HB-707 с системой активного шумоподавления (ANC)
26
Так ли опасны вышки мобильной связи, как об этом говорят, и насколько опасен сам мобильный телефон
2

Сейчас обсуждают

Hacknir
19:07
Так ас вальгалла убогая хрень а д2р даже на 970 не лагает
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
hendehog
19:06
RPCS3
Новые BIOS могут окончательно лишить процессоры Intel Alder Lake возможности работы с AVX-512
Михаил
19:03
АМд 35 ватники выпускает интел печи мартеновские
Intel Core i5-12400F в комбинации со штатным охладителем нагрелся в закрытом корпусе до 81 градуса Цельсия
Me4tatelI&gt;
19:02
сейчас еще женщину №1 и женщину №2 назначат главами какой нить yandex вообще пойдет прорыв))
Вступил в силу закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать свои филиалы в России
terenty79
19:01
у амудей нет бютжетных процов и видеозатычек. амуди в бютжетном сегменте что то толкают, только когда от безысходности, когда их продукция сливает конкурентам по всем фронтам и совсем не рыба и не мяс...
На Aliexpress продают ещё не вышедший процессор AMD, о разработке которого ранее не было известно
Jurten Krieg
18:58
Естественно.
ESRB присвоила Elden Ring возрастной рейтинг «M» (17+): в игре будут расчленёнка и ругань
1kot4u
18:57
отличный материал, спасибо, 5
Так ли опасны вышки мобильной связи, как об этом говорят, и насколько опасен сам мобильный телефон
Me4tatelI&gt;
18:57
пока я вижу что рашка становится сырьевым придатком китая и угрожая европе "убежать зв китай" вот только вам бы радоваться меньше надо изза этого поинтересуйся за какую цену вы газ в китай продаете и ...
Вступил в силу закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать свои филиалы в России
Михаил
18:55
Кастрация производительности не как иначе.
Intel вынуждает производителей материнских плат убрать поддержку набора команд AVX-512
SpeedT
18:54
5.1/7.1 - и есть лапша. Даже в старых премиум ушах, в которых пытались впихнуть много динамиков для этого. Наушники в таком амплуа работать НЕ МОГУТ. Для многоканального позиционирования нужно простра...
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем