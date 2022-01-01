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Современную жизнь уже невозможно представить без мобильного интернета и мобильной связи. Для предоставления населению возможности пользоваться этим достижением цивилизации, операторы мобильной связи размещают в городах и населенных пунктах большое количество базовых станций, которые необходимы для образования радиоканалов связи с мобильными телефонами.

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Естественно, что и базовые станции, и сами мобильные телефоны являются источником радиоволн (электромагнитной энергии). У многих людей бытует мнение, что базовые станции, и особенно их близкое расположение с местами нахождения людей, очень опасно для их здоровья.

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Очень часто операторам связи приходится размещать антенны базовых станций на крышах жилых домов, и люди, проживающие в этих и соседних домах, начинают жаловаться на то, что из-за них, они больше не могут спать или им снятся кошмары, с попугаев выпали все перья, все тараканы вымерли. И это притом, что антенны еще даже не подключены к аппаратуре, и вообще вся аппаратура базовой станции еще не подключена к источнику электроэнергии.

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Давайте разберемся, насколько же вредны базовые станции. Но при этом рассматривать их нужно не как отдельные потенциально опасные объекты, а как совокупность системы «мобильный телефон плюс базовая станция». Поскольку мобильные телефоны также являются источником электромагнитной энергии и мощность излучаемого ими радиосигнала, напрямую зависит от их удаленности от базовых станций.

Базовая станция постоянно обменивается служебными сигналами с мобильными телефонами. С их помощью, помимо всего прочего происходит настройка необходимой мощности передатчика телефона.

Происходит это в двух словах следующим образом, базовая станция измеряет уровень получаемого сигнала от телефона, и если он мал, то сообщает телефону о необходимости увеличения мощности. При достижении необходимого уровня принимаемого сигнала, станция сообщает об этом телефону, и он прекращает дальнейшее увеличение мощности. Соответственно, если базовая станция находится близко от телефона, то затухание (ослабление) радиосигнала при распространении на такое расстояние будет мало. Поэтому достаточно небольшой мощности радиосигнала телефона для уверенного приема базовой станцией. Но если базовая станция находится на большом удалении, то затухание сигнала увеличивается, и для уверенного приема телефону придется увеличить свою мощность до большего значения. И чем больше расстояние до базовой станции, тем большую мощность радиосигнала будет излучать телефон для обеспечения надежного соединения, и тем сильнее будет воздействие радиосигнала на человека. Такой алгоритм управления мощностью телефона используется, как при осуществлении телефонных звонков, так и при интернет соединении.

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Здесь важно понимать, что воздействие на человека электромагнитной энергии излучаемой телефоном, будет гораздо больше, чем от базовой станции, имеющей мощность излучения гораздо выше, и находящейся пусть даже на крыше соседнего дома. Причиной этого является очень малое расстояние от телефона, до например головы человека, вернее полное отсутствие такового, при осуществлении абонентом телефонного звонка.

И даже если вы используете гарнитуру, все равно расстояние до телефона будет не более метра. Ну и при использовании телефона для доступа к интернету, он также будет находиться непосредственно у вас в руках, практически воздействую на вас в упор излучаемым радиосигналом.

А базовая станция находится на несравненно большем расстоянии от вас, поэтому будет происходить затухание (ослабление) излучаемого ей радиосигнала из-за преодоления этого расстояния. А также из-за преодоления различных препятствий, таких как стен, потолочных перекрытий и т. д. Кроме того антенны базовой станции устроены таким образом, что излучают основную мощность сигнала в главном лепестке (направление основного излучения).

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Он направлен практически параллельно земле, с небольшим уклоном в сторону земли, для наибольшей площади покрытия. А непосредственно в зоне под антеннами, уровень сигнала будет определяться уровнями боковых лепестков (направления побочных, паразитных излучений) антенн, которые в 250 раз меньше уровня основного лепестка. Соответственно и мощность электромагнитного излучения в непосредственной близости от базовой станции будет мала, затем по мере увеличения расстояния, она сначала увеличится (в зоне начала действия главного лепестка), и при дальнейшем увеличении расстояния от базовой станции, будет постепенно уменьшаться. Таким образом, чем дальше находится базовая станция от телефона и соответственно от вас, тем больше будет уровень излучаемого телефоном радиосигнала, который будет на вас воздействовать. И чем ближе будет базовая станция, тем меньшим будет изучаемый телефоном радиосигнал.

Естественно, что воздействие радиосигнала излучаемого базовыми станциями и мобильными телефонами, так же, как и других радиосигналов на организм человека, не добавляет здоровья. Поэтому и существуют санитарные нормы, ограничивающие максимально допустимые уровни электромагнитной энергии, воздействующей на человека. Кроме того санитарные нормы в Российской Федерации намного строже чем во многих западных странах. В России допустимая плотность потока энергии для базовых станций составляет 0,1 Вт/м2, а к примеру в западных странах 10 Вт/м2.

Даже в главном лепестке антенны базовой станции, рассчитанной на использование в городских условиях, уже на расстоянии от не в 45 м, уровень плотности потока энергии достигает санитарной нормы 0,1 Вт/м2, и по мере увеличения расстояния, дальше плавно уменьшается.

Поэтому не стоит опасаться соседства с базовыми станциями, ну кроме случая, когда главный лепесток ее антенны направлен на ваше окно, и при этом антенна находится ближе 45 м от вас.

Хуже обстоит дело с мобильными телефонами, телефоны продаются в магазинах новыми, упакованными. И не представляется возможным проверять каждый телефон на превышение допустимой мощности излучения. Кроме того у каждого производителя она разная и ее они не указывают.

Но все же, не стоит по этому поводу сильно беспокоиться, частотный диапазон радиоволн, в котором работает мобильная связь, не является ионизирующим. То есть такой радиосигнал не приводит к изменению структуры клеток организма и не вызывает онкологических заболеваний.

Ко всем этим тяжелым последствиям может приводить только ионизирующее излучение, к которым относится ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение.

Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, испытывали ли вы на себе какое-нибудь негативное воздействие от базовых станций и мобильных телефонов.