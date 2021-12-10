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Что греха и таить, всем известно, что очень много игроков, по моему мнению бОльшая их часть, использует в игре World of Tanks запрещенные моды (читы), вынуждая Wargaming бороться с ними. Игрокам, которые используют читы, следует помнить, что все возможности для выявления читеров у Wargaming есть и они довольно успешно их используют. Такие «читы», как автоприцелы, авторемонт (гусениц или других модулей) и автоматическое тушение пожара очень легко выявляются на сервере игры автоматически.

Читерские автоприцелы имеют специфическое поведение прицела, очень сильно отличающееся от обычного автоприцела клиента игры или управляемого игроком.

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Поэтому захват цели за препятствием и математически идеальное сопровождение цели с упреждением и огибанием рельефа местности, очень легко фиксируется игровым сервером. Некоторое время собирается статистика для исключения случайностей, и сервер выдает результат, который заносится в базу данных для дальнейшего принятия решения в отношении игрока.

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Выявление использования авторемонта и автоматического тушения пожара происходит еще проще, время их срабатывания минимально и одинаково из раза в раз, игрок физически не сможет так быстро и каждый раз через одинаковое время их активировать.

Сервер просто фиксирует такие многократно повторяющиеся, мгновенные активации, и заносит результат в базу.

В арсенале Wargaming имеются и другие инструменты для выявления использования читов. В папке с игрой World of Tanks находится файл логов «python.iog», в него, кроме прочей информации записываются и события, касающиеся запуска «модов», как разрешенных, так и запрещенных. При необходимости, по команде сервера или с периодичностью известной разработчикам этот файл выгружается клиентом игры в базу данных, где автоматическим способом анализируется содержимое этого файла. И выносится заключение об использовании или неиспользовании игроком читов. Многие игроки, зная это, очищают содержимое этого файла и устанавливают ему атрибут «только чтение», тем самым запретив клиенту игры вести запись в этот файл. Но получение сервером такого, «чистого» файла логов, сразу вызовет подозрение, и станет поводом для более пристального внимания за игроком.

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Особо опасными для читеров являются читерские модпаки с инсталлятором . Опасность состоит в том, что многие мододелы сотрудничают с Wargaming и предоставляют им за отдельную плату, или другие услуги, список никнэймов игроков использующих их модпаки.

Для этого они встраивают в свой инсталлятор необходимые программные инструменты для передачи этих данных на сервер мододелов. Знать естественно вы об этом ничего не будете. А при необходимости мододелы сливают эти данные Wargaming.

Многие игроки, использующие читы, полагают, что если не выкладывать свои реплеи и скриншоты боев с использованием читов, то им ничего не грозит, поскольку выявить многие читы без реплеев и скриншотов практически невозможно.

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Но вынужден подобных игроков огорчить, это не так. Если игрок, заподозривший вас в использовании читов, подаст на вас жалобу и приложит к ней свой реплей, в котором вы были так сказать, непосредственным действующим лицом, то при анализе такого реплея очень легко будет выявлено использование вами читов, ровно, как и при анализе лично вашего реплея. И все, вы в базе данных игроков - читеров.

Я бы предложил Wargaming научить клиент игры сканировать свои файлы на предмет наличия в них запрещенных модификаций и анализировать процессы исполняемые клиентом игры. Анализ процессов, это для случая запуска читов, которые подгружаются после запуска игры, из файлов, расположенных вне ее директорий. И в случае возникновения подозрений, отправлять все необходимые данные разработчикам для окончательного принятия решения. Для Wargaming технически реализовать подобное отслеживание не составляет никаких трудностей.

И не сомневайтесь, что почти все игроки, использующие читы, уже находится в базе данных Wargaming и ждут дальнейшего принятия решения о их блокировке, которое может быть принято по любому из них в ближайшей волне банов.

Но, к сожалению, борьба Wargaming с читерами носит не тотальный характер, а лишь демонстративный, то есть банят показательно только некоторую часть читеров, и то, только когда недовольство «законопослушных» игроков в их отношении достигает «белого каления», и их нужно успокоить. Естественно, что из экономических соображений забанить всех читеров Wargaming не может. Иначе кто тогда будет заносить донат. Вот и банят мелкими партиями, пугая остальных. Но следующим может оказаться любой из читеров, находящийся так сказать про запас, в базе данных.





Поэтому играйте честно.

Пишите в комментариях, подвергался ли когда-нибудь ваш игровой аккаунт блокировке за использование запрещенных модификаций, и за какие. И какое впечатление у вас осталось от их использования. И не забудьте, указать свой игровой ник. Шутка конечно.

Спасибо за внимание.







