Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
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Что греха и таить, всем известно, что очень много игроков, по моему мнению бОльшая их часть, использует в игре World of Tanks запрещенные моды (читы), вынуждая Wargaming бороться с ними. Игрокам, которые используют читы, следует помнить, что все возможности для выявления читеров у Wargaming есть и они довольно успешно их используют. Такие «читы», как автоприцелы, авторемонт (гусениц или других модулей) и автоматическое тушение пожара очень легко выявляются на сервере игры автоматически.
Читерские автоприцелы имеют специфическое поведение прицела, очень сильно отличающееся от обычного автоприцела клиента игры или управляемого игроком.
Поэтому захват цели за препятствием и математически идеальное сопровождение цели с упреждением и огибанием рельефа местности, очень легко фиксируется игровым сервером. Некоторое время собирается статистика для исключения случайностей, и сервер выдает результат, который заносится в базу данных для дальнейшего принятия решения в отношении игрока.
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Выявление использования авторемонта и автоматического тушения пожара происходит еще проще, время их срабатывания минимально и одинаково из раза в раз, игрок физически не сможет так быстро и каждый раз через одинаковое время их активировать.
Сервер просто фиксирует такие многократно повторяющиеся, мгновенные активации, и заносит результат в базу.
В арсенале Wargaming имеются и другие инструменты для выявления использования читов. В папке с игрой World of Tanks находится файл логов «python.iog», в него, кроме прочей информации записываются и события, касающиеся запуска «модов», как разрешенных, так и запрещенных. При необходимости, по команде сервера или с периодичностью известной разработчикам этот файл выгружается клиентом игры в базу данных, где автоматическим способом анализируется содержимое этого файла. И выносится заключение об использовании или неиспользовании игроком читов. Многие игроки, зная это, очищают содержимое этого файла и устанавливают ему атрибут «только чтение», тем самым запретив клиенту игры вести запись в этот файл. Но получение сервером такого, «чистого» файла логов, сразу вызовет подозрение, и станет поводом для более пристального внимания за игроком.
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Особо опасными для читеров являются читерские модпаки с инсталлятором. Опасность состоит в том, что многие мододелы сотрудничают с Wargaming и предоставляют им за отдельную плату, или другие услуги, список никнэймов игроков использующих их модпаки.
Для этого они встраивают в свой инсталлятор необходимые программные инструменты для передачи этих данных на сервер мододелов. Знать естественно вы об этом ничего не будете. А при необходимости мододелы сливают эти данные Wargaming.
Многие игроки, использующие читы, полагают, что если не выкладывать свои реплеи и скриншоты боев с использованием читов, то им ничего не грозит, поскольку выявить многие читы без реплеев и скриншотов практически невозможно.
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Но вынужден подобных игроков огорчить, это не так. Если игрок, заподозривший вас в использовании читов, подаст на вас жалобу и приложит к ней свой реплей, в котором вы были так сказать, непосредственным действующим лицом, то при анализе такого реплея очень легко будет выявлено использование вами читов, ровно, как и при анализе лично вашего реплея. И все, вы в базе данных игроков - читеров.
Я бы предложил Wargaming научить клиент игры сканировать свои файлы на предмет наличия в них запрещенных модификаций и анализировать процессы исполняемые клиентом игры. Анализ процессов, это для случая запуска читов, которые подгружаются после запуска игры, из файлов, расположенных вне ее директорий. И в случае возникновения подозрений, отправлять все необходимые данные разработчикам для окончательного принятия решения. Для Wargaming технически реализовать подобное отслеживание не составляет никаких трудностей.
И не сомневайтесь, что почти все игроки, использующие читы, уже находится в базе данных Wargaming и ждут дальнейшего принятия решения о их блокировке, которое может быть принято по любому из них в ближайшей волне банов.
Но, к сожалению, борьба Wargaming с читерами носит не тотальный характер, а лишь демонстративный, то есть банят показательно только некоторую часть читеров, и то, только когда недовольство «законопослушных» игроков в их отношении достигает «белого каления», и их нужно успокоить. Естественно, что из экономических соображений забанить всех читеров Wargaming не может. Иначе кто тогда будет заносить донат. Вот и банят мелкими партиями, пугая остальных. Но следующим может оказаться любой из читеров, находящийся так сказать про запас, в базе данных.
Поэтому играйте честно.
Пишите в комментариях, подвергался ли когда-нибудь ваш игровой аккаунт блокировке за использование запрещенных модификаций, и за какие. И какое впечатление у вас осталось от их использования. И не забудьте, указать свой игровой ник. Шутка конечно.
Спасибо за внимание.
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