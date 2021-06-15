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И так, приобрел я планшет Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE . Довольно свежий, 2021 года выпуска, со следующими характеристиками:

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При покупке данного планшета нужно быть внимательным в том плане, что есть похожая модель планшета, которая отличается от моей модели всего лишь на одну букву Lenovo Tab P11 TB-J606 F . Он один в один как мой, но в нем нет встроенного модуля сотовой связи, и его цена дешевле на 2000 р. То есть, воспользоваться мобильным интернетом в таком планшете не получится, от слова совсем. Можно будет только подключиться к интернету через сеть Wi-Fi, у которой радиус действия очень мал, в пределах вашей квартиры, или двора. Я, не совсем понимаю, зачем сейчас, во время повсеместного распространения мобильных сетей 3G, 4G, а в скором времени и 5G, делать планшет без доступа к мобильным сетям интернет. Я так понимаю, что планшет нужен человеку для того, что бы в любом месте, где бы ты не находился, всегда иметь доступ к сети интернет, иначе этот гаджет просто теряет свой смысл существования. И я считаю, что покупка планшета без доступа к мобильным сетям интернет, это напрасно выкинутые деньги.

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Поэтому я и приобрел планшет Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE, в котором присутствует модуль сотовой связи, и соответственно есть доступ к мобильным сетям интернет 3G, 4G. Теперь о нем поподробнее.

Упакован планшет в такую коробку, с обратной стороны которой указаны основные технические характеристики.

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Спереди планшет выглядит так (на окантовку по краю экрана не обращайте внимания, это просто наклеено стекло меньшего размера, почему так произошло, поясню позже).

Сзади планшет приятный на ощупь, ощущается прохлада, задняя крышка выполнена из металла.

Лоток помещает в себя одну SIM карту и одну карту памяти.

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Для планшета приобретен такой вот чехол – книжка, в котором есть возможность подгиба углов, для установки планшета в разных положениях.





Дальнейший обзор переведу в формат выявленных мной достоинств и недостатков этого планшета. Начну с достоинств.

И первым , самым жирным достоинством этого планшета будет звук. Звук у него просто бомбический, уж поверьте мне. Ни в каком другом гаджете, я до сих пор ничего подобного не встречал. У планшета имеется аж четыре, целых четыре динамика, по два на каждую сторону. Динамики расположены на торцах планшета, два на торце слева, и два на торце справа. И звучат они, как маленький музыкальный центр.

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Вторым достоинством будет большой объем внутренней памяти – 128 Гб. На сегодняшний день это довольно приличный объем.

Третье достоинство – достаточно новый и производительный процессор среднего уровня Snapdragon 662 4x Cortex-A73 2 ГГц, 4x Cortex-A53 1.8 ГГц от компании Qualcomm, ведущего производителя мобильных процессоров, релиз которого состоялся в начале 2020 года.

Четвертый плюс – неплохой IPS экран с хорошим разрешением, аж в 2 к.

Остальные характеристики на уровне средних, что достаточно неплохо.

Теперь перейдем к недостаткам, и они к сожалению есть, всегда на бочку меда найдется ложка дегтя.

И самый большой на мой взгляд недостаток этого планшета, это отсутствие в нем функции телефона . То есть доступ к мобильным сетям 3G, 4G есть, а «телефона» нет. И позвонить с него на телефон другого человека, или кому-либо позвонить вам, будет невозможно. В планшете даже не установлен наборник телефона. Я пытался устанавливать различные наборники, некоторые из них даже установились, но работать напрочь отказывались, после набора номера абонента и нажатия кнопки вызова, даже начинали идти длинные гудки вызова, которые как оказалось, были ложными, и телефон абонента упорно молчал. При попытке позвонить на планшет, планшет также не подавал никаких признаков о входящем звонке. Но что интересно, функция SMS сообщений в этом планшете работает полноценно, и программа сообщений по умолчанию, из коробки была установлена. Я проверил отправку и принятие сообщений, претензий к этой функции не возникло.





Второй недостаток, который удалось решить, а может это совсем и не недостаток, а моя придирка. На этом телефоне нет разъема на наушники Mini Jack 3,5 мм. Вообще у этого планшета в наличии только один разъем Typt-C, и никаких других нет. Производителем подразумевалось, что с этим планшетом должны использоваться беспроводные Bluetooth наушники или наушники с Typt-C разъемом. Но немного погуглив, был найден и куплен переходник с Typt-C разъема на Mini Jack 3,5 мм. разъем, и мои старые наушники к нему прекрасно подошли.





Ну и еще, защитное стекло на него в нашем городе найти не удалось, поэтому временно было приклеено стекло меньшего размера, что и дало эффект окантовки краев экрана на фотографии.

Остальные характеристики планшета эмоций никаких не вызвали, и являются обычными средними для такой ценовой категории. Планшет был приобретен за 22500 р.

Спасибо за внимание, надеюсь, моя информация принесет вам пользу.

О покупке планшета я не жалею.



