Google пессимизирует плохо оформленные приложения в Play Store
В Google Play часто попадаются плохо оформленные приложения. Их названия иногда представляют собой откровенный поисковый спам, включающий даже имена других, более популярных программ. Также встречаются всевозможные «эмодзи» и прочие элементы оформления, которые, как оказалось, вызывают раздражение не только у пользователей, но и у самой Google.
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Судя по данным, опубликованным на платформе Android Developers для мобильных разработчиков, новые инструкции вступят в силу «во второй половине 2021 года». В частности, ограничения включают, но не ограничиваются следующими правилами:
- названия приложений не должны быть длиннее 30 знаков,
- исключаются необязательные дескрипторы вроде «бесплатный», «быстрый» и «загрузи сейчас»,
- исключается написание названий «капсом» (кроме частей названий брендов), лишних знаков препинания, добавление всевозможных иконок и эмотиконов,
- никаких текстов или изображений, свидетельствующих о рейтинге в Google Play, вроде «гоночная игра No1»,
- никаких вводящих в заблуждение элементов в иконках или скриншотах.
Google советует разработчикам использовать скриншоты, обеспечивающие достоверную информацию о функциях и интерфейсе программ. Компания специально упоминает изображения, не содержащие никакой актуальной информации. Остаётся ждать, когда из магазина исчезнут игры, демонстрирующие всевозможные рендеры, не относящиеся к реальному геймплею.
При этом Google не намерена напрямую отправлять в бан приложения, не отвечающие названным требованиям. Вместо этого будет недоступно продвижение неправильно оформленных программ на главных площадках Google Play вроде «Приложения» и «Игры», ПО исчезнет из рекомендаций пользователям.
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Не исключено, что о новых правилах Google Play расскажут больше в ходе традиционного мероприятия Google I/O, проходящего в следующем месяце.
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