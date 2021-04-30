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В Google Play часто попадаются плохо оформленные приложения. Их названия иногда представляют собой откровенный поисковый спам, включающий даже имена других, более популярных программ. Также встречаются всевозможные «эмодзи» и прочие элементы оформления, которые, как оказалось, вызывают раздражение не только у пользователей, но и у самой Google.

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Судя по данным, опубликованным на платформе Android Developers для мобильных разработчиков, новые инструкции вступят в силу «во второй половине 2021 года». В частности, ограничения включают, но не ограничиваются следующими правилами:

названия приложений не должны быть длиннее 30 знаков,

исключаются необязательные дескрипторы вроде «бесплатный», «быстрый» и «загрузи сейчас»,

исключается написание названий «капсом» (кроме частей названий брендов), лишних знаков препинания, добавление всевозможных иконок и эмотиконов,

никаких текстов или изображений, свидетельствующих о рейтинге в Google Play, вроде «гоночная игра No1»,

никаких вводящих в заблуждение элементов в иконках или скриншотах.

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Google советует разработчикам использовать скриншоты, обеспечивающие достоверную информацию о функциях и интерфейсе программ. Компания специально упоминает изображения, не содержащие никакой актуальной информации. Остаётся ждать, когда из магазина исчезнут игры, демонстрирующие всевозможные рендеры, не относящиеся к реальному геймплею.

При этом Google не намерена напрямую отправлять в бан приложения, не отвечающие названным требованиям. Вместо этого будет недоступно продвижение неправильно оформленных программ на главных площадках Google Play вроде «Приложения» и «Игры», ПО исчезнет из рекомендаций пользователям.

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Не исключено, что о новых правилах Google Play расскажут больше в ходе традиционного мероприятия Google I/O, проходящего в следующем месяце.