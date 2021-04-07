Флагман Xiaomi Mi 11 Ultra — тот же дисплей, что и в смарт-браслете Mi Band 5
Недавно представленный флагман Xiaomi Mi 11 Ultra стал первым гаджетом компании, оснащённым вспомогательным дисплеем. Небольшой экран на тыльной поверхности смартфона может отображать время, информацию о погоде, анимацию, всевозможные уведомления и данные фитнес-приложений. Кроме того, он удобен при съёмке селфи.
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По данным производителя, даже если АКБ Mi 11 Ultra сохранил всего 10% заряда, вспомогательный дисплей может проработать ещё 55 часов. Как сообщил глава компании Лэй Цзюнь, экран представляет собой ту же матрицу, что используется в смарт-браслете Mi Band 5.
Речь идёт об 1,1-дюймовом AMOLED-модуле с максимальной яркостью 450 нит, на 12,5% выше, чем в браслете предыдущего поколения. В частности, владельцы Mi Band 5 способны легко разглядеть отображаемую информацию даже при ярком солнечном свете, причём возможно использование пяти уровней яркости в зависимости от потребностей пользователя.
Основной дисплей Mi 11 Ultra представляет собой AMOLED-вариант с микроизгибом поверхности, поддерживающий частоту обновления изображения 120 Гц, отклика на касание — 480 Гц. Матрица способна отображать 1 миллиард оттенков цветов, обеспечивает пиковую яркость 1700 нит, используются технологии Dolby Vision и HDR10+.
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Новейший флагман Xiaomi оснащён инновационным аккумулятором на 5000 мАч — он поддерживает зарядку мощностью 67 Вт и заряжается на 100% за 36 минут. Более того, возможна «реверсивная» зарядка других устройств.
Хотя немногие смартфоны Xiaomi имеют специальную защиту от влаги и пыли, mi 11 Ultra соответствует стандарту IP68. В теории это означает, что новинка способна находиться 30 минут на глубине 1,5 метров под водой без утраты работоспособности. Стоимость модели тоже впечатляет. В последнее время продукция компании более не позиционируется, как бюджетная — на глобальном рынке новинка стоит от €1200/$1425. Для сравнения — iPhone 12 Pro Max обойдётся от €1200/$1450.
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