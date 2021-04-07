Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно представленный флагман Xiaomi Mi 11 Ultra стал первым гаджетом компании, оснащённым вспомогательным дисплеем. Небольшой экран на тыльной поверхности смартфона может отображать время, информацию о погоде, анимацию, всевозможные уведомления и данные фитнес-приложений. Кроме того, он удобен при съёмке селфи.

реклама

По данным производителя, даже если АКБ Mi 11 Ultra сохранил всего 10% заряда, вспомогательный дисплей может проработать ещё 55 часов. Как сообщил глава компании Лэй Цзюнь, экран представляет собой ту же матрицу, что используется в смарт-браслете Mi Band 5.

Речь идёт об 1,1-дюймовом AMOLED-модуле с максимальной яркостью 450 нит, на 12,5% выше, чем в браслете предыдущего поколения. В частности, владельцы Mi Band 5 способны легко разглядеть отображаемую информацию даже при ярком солнечном свете, причём возможно использование пяти уровней яркости в зависимости от потребностей пользователя.

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

Основной дисплей Mi 11 Ultra представляет собой AMOLED-вариант с микроизгибом поверхности, поддерживающий частоту обновления изображения 120 Гц, отклика на касание — 480 Гц. Матрица способна отображать 1 миллиард оттенков цветов, обеспечивает пиковую яркость 1700 нит, используются технологии Dolby Vision и HDR10+.

реклама

Новейший флагман Xiaomi оснащён инновационным аккумулятором на 5000 мАч — он поддерживает зарядку мощностью 67 Вт и заряжается на 100% за 36 минут. Более того, возможна «реверсивная» зарядка других устройств.

Хотя немногие смартфоны Xiaomi имеют специальную защиту от влаги и пыли, mi 11 Ultra соответствует стандарту IP68. В теории это означает, что новинка способна находиться 30 минут на глубине 1,5 метров под водой без утраты работоспособности. Стоимость модели тоже впечатляет. В последнее время продукция компании более не позиционируется, как бюджетная — на глобальном рынке новинка стоит от €1200/$1425. Для сравнения — iPhone 12 Pro Max обойдётся от €1200/$1450.