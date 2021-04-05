Телефонный номер Цукерберга нашли в украденной базе пользователей Facebook
База данных о 533 миллионах пользователей Facebook, не так давно появившаяся на форуме для «низкоуровневых» хакеров и доступная практически любому желающему, содержит и информацию о руководстве крупнейшей в мире социальной сети, включая её основателя и руководителя.
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По последним сведениям, в массиве данных имеется информация о местоположении, семейном положении, дате рождения, ID пользователя Facebook и даже телефон Марка Цукерберга. Кроме того, там же можно найти и сведения о со-основателях компании — Крисе Хьюзе и Дастине Московице.
В пресс-службе Facebook заявили, что речь идёт о «старой» информации и уязвимость социальной сети была обнаружена и устранена ещё в августе 2019 года. Действительно ли в интернет попали номер телефона Цукерберга и другие его персональные данные, представитель компании рассказывать отказалась.
Ранее в компании уже случались утечки данных десятков миллионов пользователей. В получении подобной информации обвинялось агентство Cambridge Analytica, действовавшее перед выборами американского президента 2016 года. Федеральная торговая комиссия США уже оштрафовала сеть на 5 миллиардов долларов. На момент разбирательств в Facebook обещали сделать защиту пользовательских данных ещё сильнее для предотвращения дальнейших утечек, но, похоже, компания обещания не сдержала, поставив новый «антирекорд».
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