OnePlus 9: названа дата релиза новой серии флагманских смартфонов
По последним данным, официальное мероприятие, посвящённое новым «девяткам», состоится уже 24 марта. Ранее сообщалось, что серия будет включать три модели: OnePlus 9, OnePlus 9 pro и Oneplus 9R. Ожидается, что OnePlus 9 оснастят чипсетом Snapdragon 888, 6,55-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Модуль камеры, помимо обычных матриц, оснащён уникальным сенсором Sony IMX 789. Имеется АКБ ёмкостью 4500 мАч с мощностью зарядки 65 Вт, и ОЗУ/ПЗУ от 8+128 ГБ.
реклама
OnePlus 9 Pro получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, чипсет Snapdragon 888 и модуль камер, включающий 48-мегапиксельную основную камеру, дополнительную основную камеру на 50 Мп, а также два сенсора на 8 и 2 Мп. Поддерживается видеозапись с разрешением 8К (30 кадров/с) и 4К (120 кадров/с). Аппарат получил от 12+128 ГБ памяти ОЗУ/ПЗУ соответственно и работает под управлением ОС Android 11.
Бюджетная версия OnePlus 9R получит 6,5-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц и разрешением Full HD+, чипсет Snapdragon 690, от 8+128 ГБ ОЗУ/ПЗУ. Основная камера получит сенсор на 64 Мп, ёмкость аккумулятора — 5000 мАч, мощность зарядки — 30 Вт.
По некоторым данным, компания заключила трёхлетнее соглашение о сотрудничестве с производителем фотомодулей Hasselblad, а инвестиции в производство эксклюзивных сенсоров Sony IMX789 составили эквивалент нескольких миллиардов рублей. Считается, что это самый дорогой «кастомный» сенсор, когда-либо разработанный при участии OnePlus. Технология Dual Native ISO позволяет одновременно «считывать» оптические данные с разной светочувствительностью, используется «всенаправленный» автофокус, поддерживаются запись HDR-видео в режиме реального времени и другие функции, включая съёмку с разрешением 4К и частотой 120 кадров/с.
реклама
В дополнение, OnePlus будет использовать режим Hasselblad Professional Mode, предназначенный для профессионалов. Помимо гибкой настройки многих параметров — скорости затвора, чувствительности, баланса белого и т. д., обеспечивается стремительная и точная фокусировка и съёмка в формате RAW с глубиной цвета 12 бит (до 68,7 миллиардов оттенков цветов).
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила