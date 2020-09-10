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MSI Test Drive: X570 ACE + Sekira 500X + MAG322CQRV

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MSI Test Drive: X570 ACE + Sekira 500X + MAG322CQRV

 

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В рамках совместной акции MSI+AMD+Overclockers.ru в этом году прошла акция "Test Drive" - возможность попробовать работу с предоставляемой MSI материнской платой на чипсете X570, одним из корпусов серии MPG, и мониторами серии Optix. В моем случае система включала X570 ACE, Sekira 500X, AMD Ryzen 9 3900X и монитор MAG322CQRV – и ниже я поделюсь впечатлениями о них.

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Первым вопросом в сборке было: делать упор на игры или на рабочую станцию? Сейчас, с удаленкой, грани между работой и развлечением часто стерты, так что я попробовал построить систему, способную и на то, и на другое. Чтобы по максимуму использовать ресурс 12 ядер 3900X, я решил поддержать его 128 ГБ быстрой памяти и SSD на PCI-Express 4.0.

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Кроме 4 компонентов со стороны AMD и MSI, в сборку вошли:

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Охлаждение: CoolerMaster MasterLiquid ML360R RGB. Это охлаждение идеально подходит для сборки благодаря управляемой RGB-подсветке, причем совместимой

Блок питания: Corsair AX1500i. Сейчас его обошел 1600i, но для практических целей это почти лучшее, что можно найти, у любого производителя. Блок выдает почти идеально ровные напряжения и не сдерживает компоненты

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Видеокарта : 2080Ti. От непримечательного производителя Inno3D, но если не разгонять – вполне жизнеспособное решение. Это плату я когда-то брал пощупать волшебные лучи, не вкладываясь в них до реальной полезности технологии.

Основной диск - 4 Gen. NVM-Express 2 TB. Не самый быстрый, но массовый диск с PCI-E 4 поколения. Раз уж мы собираем на единственной платформе с таким интерфейсом – почему нет? 

Некоторые моменты распаковки компонентов я записал на видео:


Справа – собранная с минимальным комплектом система.

Позже для нагрузки были добавлены:

+4 SATA HDD (Seagate Exos X12)

+1 NVM-e SSD (Toshiba RD400)

Для чистоты эксперимента все ПО и игры устанавливались только на основной диск. 

А теперь о каждом компоненте.



MSI MPG Sekira 500X

Первое, что впечатляет в корпусе - внешний вид. Корпус собран на стальной раме, но4 из 6 стенок – полностью или частично стеклянные. Металлические только задняя стенка и днище. 

В том числе, боковые стенки – не просто металлические с окном, а именно сплошное стекло. По краям черная тонировочная пленка, а не металлическая рамка. При этом, в процессе сборки дверцы не мешают: их достаточно откинуть на 270 градусов или вовсе снять.

Корпус очень требователен к своему окружению – он отражает все вокруг, как хорошее зеркало. Обычно это смотрится прекрасно, но подобрать угол было достаточно сложно.

Один из менее удачных ракурсов

Корпус рассчитан на водяное охлаждение: поддерживается установка 360-мм радиаторов сверху, 280 спереди, 240 мм снизу. Установке радиатора сверху помогает выдвижная панель крепления. 

Установить радиатор спереди почти так же просто, но такой панели нет.

Воздух поступает в обход глухих стенок через сетчатые фильтры, а доставляют его внутрь 4 больших 200-мм вентилятора.

В целом, единственное, чего не хватило мне в корпусе в плане охлаждения – вентилятора сбоку, как, например, в CM Storm Trooper. В этой сборке обдува требуют сразу три компонента: VRM материнки, модули памяти, и горячий SSD.


Блок питания размещается снизу, сразу за двумя корзинами по 2 диска каждая, в общем с ними изолированном отсеке.

Поскольку AX1500i – достаточно большой БП – установить его вместе с обеими корзинами для дисков в том же отсеке не удалось. Однако, для второй корзины предусмотрено пространство в основном отсеке, куда она переносится. 

Надо учитывать, что корпус ориентирован на забор БП воздуха снизу. Сегодня это не всегда оптимальное решение – «титановые» БП не нуждаются в максимально возможном охлаждении, зато вполне помогают, работая вытяжкой. Возможно, расчет делался на охлаждение хардов воздухом из БП? Впрочем, мест для вентиляторов и так хватает, независимо от участия БП в организации воздушных потоков.


За треем для материнки, как обычно, находится пространство для управления кабелями. Но кабелей в таком корпусе гораздо больше, чем в «обычном», и отдельно надо отметить подсистему управления подсветкой. Хотя все штатные кабели проложены ровно, это в целом добавляет хаоса.



Модуль управления подсветкой включает 8 внешних портов для светодиодов, 2 для кнопок на корпусе, и провод для передачи данных. 

Штатная подсветка занимает 8 портов, 2 остается свободными для подключения новых элементов подсветки.

Подсветка управляется не только изнутри корпуса, но и снаружи. Каждое нажатие кнопки – переключение режима. Длинное нажатие – отключение подсветки. Отличная фича с точки зрения того, чтобы играть ночью.


Где дизайн не всегда идеален – это при закрытии задней крышки корпуса. Пространства для кабелей немного, а уложить даже плоские кабели действительно по-плоскому невозможно.

Крышки же держатся в закрытом состоянии на магнитах, силы которых недостаточно, чтобы прижать кабели. 

Поскольку стенка прозрачна, просто спрятать лапшу за треем и прижать стенкой, как я часто делал в других корпусах, не получится. Если хочется сделать выглядящую идеально аккуратной со всех сторон сборку, то нужно очень хорошо потрудиться, чтобы красиво расположить кабели. С учетом дополнительных кабелей для подсветки, это становится очень сложно.


При всей красоте, этот корпус рассчитан скорее на установку в тумбу (можно и на пол), нежели на стол. Все порты с передней стороны и кнопки управления расположены на металлической части верхней крышки. На столе пользоваться ими неудобно – я пробовал. Корпус достаточно высокий, чтобы их не было видно, а торчащие вверх провода эстетики не добавляют. Справа - как корпус выглядит размещенным на столе.


MSI MEG X570 ACE

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C такой ВК обычно проц уже одет в водянку.... По крайней мере проц тут должен быть от 10700К и шустрей, что уже редко кто пользует под куллером...
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Александр Дедок
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