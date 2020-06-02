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Valorant - все, что нужно знать о новой игре, и почему она лучше CS:GO по мнению автора

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Вы посмотрели трейлер\обзор\геймплей Valorant, увидели способности и странный стиль графики. Закрыли с мыслями - овервотч для детей.

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Разберем теперь нормально и конструктивно игру от Riot.
Хороша ли она? Да. Вот почему:

♦ Графика, почему она такая? На вкус и цвет, бла-бла. Зачем сделали графику такой? Давайте разберемся что такое киберспортивный шутер. Что от него нужно? Поставить противников в равные условия. Это не пабг и не арма, где можно победить лежа за деревом в костюме кикиморы. В КСГО что бы быть на равных ты ставишь себе минимальные настройки графики. (Быстрее проходит дым, меньше эффектов, меньше отвлекающих деталей) Не ради фпс! Одна из проблем кс - закос под реализм. Из-за него вытекает достаточно много ограничений для разработчиков. Например - дым.
Минимальные настройки графики + удачный тик ротейта спрайта = увижу ноги противника

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Максимальные настройки: 

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Такая клоунада недопустима, если на кону этого дыма стоит 10 000 000$ за турнир.
А если у вас еще монитор более контрастный? А если еще и сторонний VibranceGUI стоит? А у меня стоит. Мне вас будет заметить легче чем вам меня. А с последним обновлением в КС добавили скины на модели персонажей (теперь некоторые модельки на некоторых картах в многих местах очень незаметны. ПейТуВин выходит?)
В Valorant все смоки имеют форму сферы с жесткими краями - исключают такие моменты.

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Все враги имеют Красную обводку(можно поменять на фиолетовую\желтую)

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♦ Важность стрельбы Почему Valorant НЕ Овервотч\апекс и тому подобное. Потому что там по противнику нужно попасть ~50 Раз что бы он умер, либо всю игру можно играть с огромным молотом и щитом, а еще там летают герои, имеют щиты и кучу способностей, которые определяют геймплей.

Valorant Виды способностей:

  • Дым (с дымом внутри) Но, в кс вам накладывают серую текстуру на екран и вы не видите ничего, а тут внутри просто туман, так что вблизи вы будете видеть противника.
  • Дым (пустой внутри, есть только у 1 персонажа) Очень интересная механика, можно много чего разыграть через нее.
  • Молотов (2 вида) У одного персонажа он действует долго и имеет средний радиус,
    у второго мало действует, малый радиус но может восстановить вам ~60хп.
  • Хил (100хп) раз в 30 секунд (раунд 90сек + бомба) только у 1 персонажа.
  • Лед персонаж хила ↑ имеет большой радиус, просто замедляет вас. Можно комбинировать под молотов\гранату союзника
  • Телепорт (долгий, громкий, недалеко) Почти бесполезен в большинстве случаев, разыгрывается только в дымах. Есть только у 1 героя.
  • Касетная Граната (есть только у одного персонажа). После взрыва вылетает еще 4 мини гранаты в 4 разные стороны. Первая граната наносит 50~70 урона, и 4 дополнительных по столько-же. Так что можно выбежать после первой гранаты и не умереть.
  • Камера у 1 персонажа
  • Растяжка (останавливает вас на 3 секунды(либо пока не разобьете ее выстрелом)) и подсвечивает вас противникам через стены. До того как задели ее, если стоять рядом - ее становится видно.
  • Пылесос, медленно едет к вам с гранатой, можно разбить либо стоять сбоку\сзади и он вас не увидит. Наносит 90~140 урона (с броней у вас 150, калаш в голову наносит 156).
  • Флешка (обычная)
  • Флешка (кидается об угол\сквозь стену) и взрывается на другой стороне
  • Оглушение у 1 героя - если попали в него, а используется оно долго, то будете стрелять очень медленно и камера будет плавать в стороны.

Видов получается больше чем 4 гранаты в КС, но это и дает возможность выиграть очень сложный раунд (1 в 2\3 на ретейке).

Все эти способности не смогут вас убить если вы просто выйдете и выстрелите противнику в голову с AK (Vandal). Выходит что это тот-же кс с другими гранатами. А в кс я взял GE (Высший ранг) не используя флешки(ослепляющие гранаты).

♦ Экономика - Как в КС, но нету фармганов (ПП, с них вы получаете за убийство столько же денег, так что если вы выиграли пистолетный раунд, купили по 1000-2000 автоматы, выиграли второй раунд, на 3 у противников будет фулл-бай с винтовками и возможно АВП, а у вас все те же ППшки без денег на полноценную винтовку)

♦ Зависимость от команды - На малых рангах меньше чем в КС, на высоких наоборот, Больше.

♦ Система рангов - количество отнятых у противников ПТС\ММР\Очков влияет от разрыва в раундах. За победу 13\0 вы почти 100% получите сразу новый ранг, а противники упадут, за 13\12 почти ничего.
На малых рангах ваш личный счет сильно влияет на ранг, если вы выиграли 13\12 с счетом 30\10 вы получите 2-3 полоски вверх или рангАП. Ваш союзник на 5 месте 10\20 получит 1 зеленую вверх.
На высоких личный КДА почти не влияет на конечный множитель очков, так что стоит играть на команду а не пытаться настрелять килов что бы меньше понизили.

♦ Сервера и ощущения - Обещали 128 тикрейт - мы его получили. Стреляется как на FaceIt в кс. Хитбоксы приятные, особенно заметно когда в спину стреляете, в кс там вообще жуть.

♦ Будущее и киберспорт - Если равняться на мир а не СНГ - LoL намного более популярен чем Дота, поддержка у Риотов для всяких турниров есть, и, я думаю, валорант получит отличную поддержку и будущее в качестве офф турниров с призовыми. Много про игроков КС уйдут в Валорант, в пустую нишу снять первые призовые. Много людей будут смотреть этот турнир, фанбаза будет собрана. Будущее у игры явно есть.

Всем спасибо за внимание и прочтение, в комментариях готов подискутировать или уточнить что-то.

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